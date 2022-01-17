زار معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي نائب الوزير الدكتور عبد الفتاح مشاط، ووكيلا الوزارة الأستاذ محمد البيجاوي والدكتور عبد العزيز وزان، أمس الأحد ، مشروع "وجهة مسار"، الذي تطوره شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة، وسيساهم في رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليون بحلول العام 2030 – بمشيئة الله، وكان في استقبال معاليه رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبد الله كامل، ورئيسها التنفيذي الأستاذ ياسر أبو عتيق، وعددٍ من كبار منسوبي الشركة.

وخلال جولته الميدانية بالوجهة، استمع معاليه إلى شرحٍ وافٍ من الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن الأعمال التي تجري في المشروع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها سير العمل، خاصة مع اكتمال أكثر من 75% من البينة التحتية للوجهة، وأنها تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة في عدد من البرامج أهمها برنامج ضيوف الرحمن وجودة الحياة.

وقد نوه معالي وزير الحج والعمرة على الحركة الدائمة في تطوير الوجهة والتي ستكون إضافة إلى سلسلة الإنجازات الوطنية التي تسعى لتحقيقها القيادة الرشيدة. حيث أن الوجهة تدعم إستراتيجية الوزارة في عدة قطاعات أهمها الإيواء و الضيافة للحجاج و المعتمرين. وأشاد معاليه بحجم الإنجاز في مشروع "وجهة مسار"، وشكر القائمين عليه.

وتقدم ياسر أبو عتيق بالشكر والتقدير لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة على زيارته للوجهة، مشيدًا باهتمام معاليه بهذا المشروع الحيوي، وأوضح أبو عتيق أن الوجهة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتسهيل كل ما يعينهم على أداء شعائرهم، منوهاً للأهمية الكبيرة لتطوير المشاريع التنموية العملاقة التي سترتقي بالمشهدين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

وتعد "وجهة مسار" وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى.

#بياناتحكومية

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