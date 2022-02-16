تحت عنوان "المالية تبتكر 2022: رحلة في مستقبل المالية"

تأكيداً على ريادتها وتميزها في دعم الابتكار والمبتكرين، وفي إطار مشاركتها الفعالة في فعاليات الامارات تبتكر 2022 ، أعلنت وزارة المالية اليوم عن تنظيم فعاليتها لشهر الإمارات للابتكار تحت عنوان "المالية تبتكر 2022: رحلة في مستقبل المالية"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير الحالي في معرض الفنون الرقمية "إنفينيتي دي لوميير" في دبي مول.

وتعليقاً على ذلك؛ أشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن الوزارة حريصة من خلال تنظيم هذه الفعالية على ترسيخ ثقافة الابداع والابتكار باعتباره محفزاً أساسياً لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً، ونقطة انطلاق نحو تقدم دولة الإمارات وازدهارها.

وقال سعادته: "تحرص وزارة المالية على بناء وتطوير القدرات والمواهب والكفاءات الوطنية، وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، من خلال توفير بيئة ممكنة للمبتكرين وداعمة لجهودهم في تطوير المبادرات والأفكار التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة كافة التحديات الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية، ليتم توظيفها في دعم توجهات الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة."

وستستعرض الفعالية رحلة في مستقبل المالية والتحويلات في القوى الاقتصادية العالمية من خلال تجربة رقمية فريدة حول الابتكار في وزارة المالية والتحولات الاقتصادية على مستوى العالم والاتجاهات الرئيسية المتاحة ومنظور دولة الإمارات وفرص النمو في المجال المالي وكيف سيشكل الابتكار معالمه على المؤسسات والمجتمع والأفراد.

وستستضيف الفعالية مجموعة واسعة من المتحدثين والخبراء والمفكرين لمشاركة خبراتهم ومعرفتهم في القطاع المالي بمن فيهم؛ الدكتور جيروم جلين مستشرف المستقبل، خبير تخطيط السيناريو العالمي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمشروع الألفية، وسعاد الشامسي أول مهندسة طيران في الإمارات العربية المتحدة، وريا بدشهري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سكول أوف هيومانتي" (مدرسة الإنسانية، وجويل فان دوسن خبير الابتكار والتكنولوجيا المالية، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك المشرق، وصقر عريقات مؤسس مشارك وشريك إداري لشركة كريبتو أوايسس، وميرنا سليمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينتك غالكسي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تحتفي كل عام بفعاليات الإمارات تبتكر من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الهادفة إلى تشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي بين مختلف فئات المجتمع، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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