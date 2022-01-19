تقييمات ميدانية للاستدامة وندوات عبر الإنترنت وبرنامج تدريب داخلي

مساعدة القطاعات الوطنية على الريادة بقضايا الاستدامة قبيل مؤتمر COP28

أبوظبي: أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اليوم خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، إبرام اتفاقية شراكة مع شنايدر إلكتريك لتعزيز الاستدامة في عموم القطاع الصناعي بدولة الإمارات. وتأتي الشراكة ضمن مبادرة واسعة النطاق لجعل القطاع الصناعي في الدولة الأكثر استدامة في المنطقة، تزامناً مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 في عام 2023.

وسيشمل التعاون بين الطرفين إجراء تقييمات ميدانية للاستدامة يجريها مستشارو شنايدر إلكتريك لخمسين شركة صناعية، وسلسلة ندوات إلكترونية حول التحول الرقمي وكفاءة الطاقة، وبرنامج داخلي لتدريب 50 إماراتياً.

وتعتمد الشراكة على التزامات الدولة بتحقيق الحياد المناخي سعياً إلى تحقيق الريادة عالمياً في المجالات المتعلقة بالاستدامة، كما تشكل الاتفاقية جزءاً من برنامج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "الصناعة 4.0" الذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30? وضخ 25 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031.

وقال محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يتسبب القطاع الصناعي في جميع أنحاء العالم بانبعاث كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، لذلك فإن إجراء تغييرات داخل القطاع يسهم بشكل كبير في تحقيق التزامات الحياد المناخي عالمياً. ومن هنا يأتي حرصنا على رفع مستوى الوعي حول الاستراتيجيات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة بين الشركات الصناعية المحلية، ودعوتهم للانضمام إلينا في جهودنا الجماعية لجعل الإمارات دولة خالية من الكربون بحلول عام 2050. ولا شك أن تحقيق الاستدامة يتطلب مجموعة متخصصة من الحلول التقنية التي تساهم بدورها في تحقيق التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في المجال الصناعي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ويسعدنا أن نتعاون مع شنايدر إلكتريك، عضو شبكة رواد الصناعة 4.0، في هذه المبادرة".

ومن جانبه، قال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج: "الاستدامة ليست مسألة كمالية، بل هي محرك أساسي للنمو وميزة تنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، والابتكار التكنولوجي له دور أساسي في تحقيقها. ونحن بصفتنا الشركة الأكثر استدامة في العالم، يسعدنا أن نتعاون في تنفيذ هذا المشروع مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم القطاع الصناعي في البلاد في سعيها لتصبح أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة".

يذكر أن شنايدر إلكتريك عضو مؤسس في "شبكة رواد الصناعة 4.0"، إحدى الركائز الأساسية لبرنامج "الصناعة 4.0" والتي تجمع الشركات المحلية والدولية الرائدة لتبادل أفضل الممارسات في نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات. فيما يهدف برنامج الصناعة 4.0، الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر 2021، إلى زيادة الإنتاجية وتطوير المنتجات المبتكرة داخل الدولة في إطار استراتيجية أوسع لإضافة قيمة للاقتصاد الوطني، ودعم توسع ونمو قطاعات صناعية محددة. وتم تصميم البرنامج من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستخدام تقنيات متقدمة، مثل إنترنت الأشياء وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التغيير وتحويل القطاع الصناعي في دولة الإمارات إلى قطاع رائد عالمياً في مجالات مثل الاستدامة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن الوزارة:

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae

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