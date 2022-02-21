أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: بهدف تعزيز التعاون المشترك، وبحث الفرص الاستثمارية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، استقبل سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعددا من قيادات الوزارة، وفداً عمانياً رفيع المستوى، برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

واصطحب السويدي معالي اليوسف والوفد المرافق في جولة إلى مدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، ، وذلك على خلفية زيارة رسمية يجريها معالي الوزير العماني إلى دولة الإمارات، على رأس وفد صناعي وتجاري، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر الشراكة بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن العلاقات الأخوية والاستراتيجية الإماراتية العمانية، واستكشاف فرص التعاون المشتركة، وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة وغيرها.

وكان في استقبال الوفد في الزيارة إلى مقر مدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الذي قدم عرضا حول المدينة الصناعية المتطورة، تبعته جولة في منشأة موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية ومركز خدمات الملاحة البحرية.

ورافق الوفد العماني الذي ضم كل من سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير السلطنة لدى دولة الإمارات، وسعادة محسن بن خميس البلوشي، المستشار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة وسعادة المهندس رضا بن جمعة ال صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، عدداً من كبار المسؤولين ورؤساء القطاعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

#بياناتحكومية

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