دبي، الإمارات العربية المتحدة-سعياً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتحقيق مستهدفات "حكومة الإمارات الذكية"، وتماشياً مع التوجهات الحكومية لرقمنه الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة فيها، أعلنت الوزارة عن إغلاق مركز سعادة المتعاملين في إمارة دبي، وتحويل خدمات المركز إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي المتوفر على متاجر "أبل" و "أندرويد" أو عبر مركز الاتصال على الرقم (600565554) وبما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بتجربة المتعامل، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والسعادة للمتعاملين.

وتعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أوائل الجهات الحكومية الاتحادية التي تبنت تسريع التحول الذكي ورقمنه الخدمات ضمن رؤية وطنية واضحة، وفي مسعى لتشجيع المتعاملين على تبني واستخدام الخدمات الذكية وتطوير طرق الحصول عليها.

وأكد سعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة بأن تكون حكومة الإمارات سريعة الاستجابة لمواكبة التطورات بإجراءات عالية الكفاءة، وحلول ابتكارية توفر خدماتها على مدار الساعة، وطوال أيام السنة، كما ينسجم هذا التحول مع مبادئ الخمسين، الهادفة إلى تحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، بصورة ترسخها مركزاً للمواهب والشركات والاستثمارات.

وقال سعادته إن تحول خدمات مركز سعادة المتعاملين في دبي إلى النهج الرقمي، سيسهل رحلة المتعامل في الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، بما يعزز مفاهيم السعادة، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة للتحول الإلكتروني والذكي، وبما يسهم في تحقيق المؤشرات الوطنية في هذا الإطار، كما يوفر الظروف الملائمة لدعم هدف الوصول إلى الرقم 1 عالمياً في الخدمات الذكية.

وأوضح سعادة وكيل الوزارة، أن تحويل الخدمات إلى المنصات الإلكترونية والذكية، جاء بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بصورة تنسجم مع ما بذلته الدولة من جهود كبيرة للتحول الرقمي والذكي في تقديم الخدمات، وبصورة تضمن تحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة لدى المتعاملين، كما أنه يتيح كافة الخدمات بصورة سلسة ومرنة ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت. ولن تدخر الوزارة جهداً في الإجابة على الاستفسارات الواردة من المتعاملين حول خدماتها من خلال المنصات الإلكترونية المختلفة، وستظل الأولوية لفئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وقال سعادته إن الوزارة تستند إلى نتائج مؤشرات السعادة لدى المتعاملين خلال عام 2021، والذين تجاوزت نسبة السعادة والرضا لديهم نسبة 90%، حيث طورت الوزارة مؤشراَ أسبوعياً لرصد مستويات السعادة لديهم عند حصولهم على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني لتعزيز كفاءة تلك الخدمات واتخاذ إجراءات تصحيحية لتعزيز مستوياتها بشكل مستمر.

#بياناتحكومية

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نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae

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