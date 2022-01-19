الإمارات العربية المتحدة: عرضت شركة التكنولوجيا المستدامة السويدية واي أوت "Wayout" القدرات الثورية لتكنولوجيات الشركة في توفير مصدر مستدام لمياه الشرب الآمنة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022. وسطلت الشركة الضوء على منتجاتها خلال مبادرة منصة الابتكار"Innovate" في الفترة ما بين 17 و 19 يناير الجاري، مقدمة رؤيتها لمستقبل خدمات مرافق المياه المحلية.

وتأسست "واي أوت" في عام 2018، بهدف تقديم حلول حديثة مستدامة لإنتاج وتوزيع مياه الشرب الآمنة محليا. وتعالج وحدات مصانعها الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية المياه من أي مصدر، بما في ذلك مياه البحر. ويتم إضافة المعادن إلى المياه المعالجة وتوزيعها في أوعية من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة لإعادة الملء، وتوزيعها من خلال صنابير ذكية. كما ان نظام "واي أوت" متصل رقميًا بالبيانات المستخدمة لتوصيل معلومات حول المياه ولتحسين دائرة التوزيع.

ويمد نظام "واي أوت" الفردي ألفي شخص بمياه شرب مثالية وفي نفس الوقت يمنع ما يصل إلى 483 طنًا من غازات الاحتباس الحراري التي تنتج عن معالجة نفس الكمية من المياه بالطرق التقليدية، و5.7 مليون زجاجة بلاستيكية للاستخدام الفردي من دخول النظام البيئي سنويًا.

وأطلقت مدينة مصدر، المدينة الأكثر استدامة في العالم والمركز الرائد للابتكار، مبادرة الابتكار "Innovate" في أسبوع أبوظبي للاستدامة لتحديد ورعاية الجيل الجديد من التقنيات المستدامة. وتركز المبادرة العالمية على مجالات المياه، والتنقل الحضري، والطاقة النظيفة، وتخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي ، والتكنولوجيا الزراعية، والأمن الغذائي.

وقال مارتن رينك، الشريك المؤسس والمدير الإبداعي في "واي أوت" انترناشونال: " تشتهر منطقة الخليج في العصر الحديث بتوفير الطاقة والتكنولوجيا المرتبطة بها والتي تدعم التنمية البشرية، والفصل التالي المكتوب هنا يدور حول كيف لنا أن ننتقل إلى الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة من خلال تطبيق الخبرة التكنولوجية وثقافة الابتكار التي برزت لتصبح المورد الطبيعي الحقيقي لهذه المنطقة. وأضاف: "نحن في واي أوت متحمسون وسعداء بالمشاركة في مثل هذا الحدث والتفاعل مع هذه المجموعة الملهمة للمبتكرين وصناع التغيير الحقيقيين".

كجزء من برنامجها على مدار العام، دخلت "Innovate" أيضًا في شراكة مع أسبوع أبوظبي للاستدامة لاستضافة مركز الابتكار في القمة العالمية لطاقة المستقبل. وفي 19 يناير 2022، شارك مارتن رينك، المؤسس المشارك والمدير الإبداعي لـ "واي أوت"، في حلقة نقاش أدارتها، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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