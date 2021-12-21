الدوحة : شارك عدد من الخبراء الدوليين في مجال تعليم الطب في برنامج لتطوير أعضاء هيئة التدريس تناول أصول التقييم في تعليم الطب القائم على الكفاءة. وأدار أعمال البرنامج الذي نُظّم عبر تقنية الاتصال المرئي، كلّ من الدكتورة ثريا عريسي نائب العميد للشؤون الأكاديمية والمناهج في وايل كورنيل للطب - قطر، والدكتور إيريك هولمبو رئيس البحوث وتطوير الركائز البارزة والتقييم في مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة.

وناقش المشاركون من وايل كورنيل للطب - قطر والمركز الطبي بجامعة فاندربيلت بولاية تينيسي الأميركية ومجلس اعتماد التعليم الطبي العالي (ACGME) بالولايات المتحدة مضامين تطبيق تعليم الطب القائم على الكفاءة وكيفية توظيف أدوات محددة لتقييم الكفاءة بشكل فعّال وتقديم تعقيبات مفيدة للخاضعين للتقييم أنفسهم. كما استكشفوا الاستراتيجيات الرئيسة لتحديد المتعلّمين الذين يعانون صعوبات في التعلّم وتقويم حالاتهم، ولإظهار التقنيات اللازمة لتحسين الملاحظة المباشرة.

وشارك من وايل كورنيل للطب - قطر كلّ من الدكتور أمين ركاب العميد المساعد للتعلّم الإكلينيكي والأستاذ المساعد في الطب الإكلينيكي، السيدة ديمة الشيخلي المحاضِرة في تعليم الطب، الدكتورة أمل خضر الأستاذ المشارك في طب الأطفال، والدكتورة سمية زاهروفيتش الأستاذ المساعد في الطب. ومن المشاركين أيضاً الدكتورة ساندرا موتسيوس، مدير برنامج إقامة الأطباء في الطب الباطني-طب الأطفال والأستاذ المساعد في الطب الباطني في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت.

وقالت الدكتورة عريسي: "سعدنا بالإصغاء إلى الدكتور إيريك هولمبو من مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة واستفدنا كثيراً من مشاركته القيّمة في برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس المخصّص لأصول تقييم تعليم الطب القائم على الكفاءة. نحن حريصون كل الحرص على مواكبة أحدث تقنيات واستراتيجيات التقييم وأكثرها فعالية لأن ذلك يكفل تمكين أعضاء هيئة التدريس المتميّزين في وايل كورنيل للطب - قطر من تقديم التعليم الأمثل لطلابنا وفق أفضل المعايير العالمية الرفيعة".

من جهته، قال الدكتور هولمبو: "من المهم الأخذ بأفضل أدوات وأساليب التقييم جنباً إلى جنب مع التعقيبات البناءة والإرشاد بما يصبّ في منفعة طلاب الطب والأطباء المقيمين والحاصلين على زمالة طبية، ويمثل ذلك وسيلة بالغة الفعالية لإتقان هؤلاء للكفاءات الضرورية لتوفير رعاية طبية متميزة طوال مسيرتهم الطبية. نحن ممتنون لكلّ من أسهم في هذا البرنامج الناجح وبالغ الأهمية".

تمّ اعتماد هذا البرنامج من قبل قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية مثلما اعتمدها مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) في الولايات المتحدة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز الأم والجنين وسدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

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حنان اللقيس

مدير أول مشارك للإعلام والنشر

وايل كورنيل للطب - قطر

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