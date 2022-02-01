دبي: أعلنت واحة دبي للسيليكون والمركز الهندي للابتكار عن عقد شراكة مع EaseMyTrip وHSBC لمنح 200 شركة هندية ناشئة فرصة لعرض أفكارها وابتكاراتها التجاريّة للمستثمرين العالميين في إكسبو 2020 دبي.

تماشيًا مع موضوع إكسبو 2020 دبي، "تواصل العقول وصنع المستقبل"، سيعمل المركز الهندي للابتكار، كجزء من جناح الهند، كمُيسّر لهذه الشركات الناشئة، مما يوفر لها منصة عالمية للتفاعل مع المستثمرين والنظراء العالميين بهدف التواصل والتشبيك وعقد الشراكات.

ستشمل مجالات التركيز لاختيار الشركات الناشئة: التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والصحة، والمنصّات المدعومة بالتكنولوجيا في قطاعات الأولوية الرئيسية.

تم الإعلان عن هذه الشراكة في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، وهو مركز مخصّص للتكنولوجيا تملكه بالكامل واحة دبي للتكنولوجيا كما أنّه مساحة عمل مشتركة، والأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور القنصل العام للهند في دبي ونائب المفوض العام للهند في إكسبو 2020 دبي، وغانم الفلاسي، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا وريادة الأعمال في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، ونيشانت بيتي، الشريك المؤسس لموقع EaseMyTrip.com ونبيل البلوشي، المدير العام والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الأسواق وخدمات الأوراق المالية، ومبيعات الشركات في HSBC.

وفي هذه المناسبة قال الدكتور أمان بوري: "يسعدني أن أعلن أن المركز الهندي للابتكار وواحة دبي للسيليكون يتعاونان مع EaseMyTrip وHSBC لتعريف العالم على الابتكارات الهنديّة في إكسبو 2020 دبي. ساهمت مبادرة المركز الهندي للابتكار التابعة لجناح الهند مساهمة ملحوظة في منظومة الشركات الناشئة وذلك من خلال تقديم أكثر من 240 شركة ناشئة في معرض إكسبو 2020 دبي. من خلال هذه المبادرة المشتركة، ستتاح الفرصة لبعض أفضل المبتكرين والشركات الناشئة في الهند للتواصل مع نظرائهم وأصحاب المصلحة الرئيسيين في واحة دبي للسيليكون ومعرض إكسبو 2020 دبي.

فقد أعلن رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي مؤخرًا يوم 16 يناير اليوم الوطني للشركات الناشئة ووصف الشركات الناشئة بأنها العمود الفقري للهند الجديدة.

من جهته، قال غانم الفلاسي: “تقدم واحة دبي للسيليكون مرافق عالميّة المستوى للشركات الناشئة ورواد الأعمال، مما يسهّل تأسيس أعمالهم وإطلاق عملياتهم. كما أنها موطن لأكثر من 1000 شركة ناشئة من أكثر من 75 دولة، مما يوفر بيئة أعمال مواتية ومنصة تعاون للمجموعات المتقاربة التفكير. ونحن نتطلع إلى لعب دور رئيسي في تمهيد الطريق لهذه الشركات الهندية الجديدة البالغ عددها 200 شركة ناشئة وتسهيل توسّعها في المنطقة."

أمّا نيشانت بيتي فقال: "EaseMyTrip شركة أحاديّة القرن نمت وازدهرت في الهند والآن ترسّخ وجودها في الشرق الأوسط من خلال EaseMyTrip.ae. لدى الشركات الهندية الناشئة الكثير من المزايا التي تساهم في تعزيز قيمة المنظومة هنا. EaseMyTrip.com شركة مُربحة منذ إنشائها وقد تمّ تمويلها داخليًا بالكامل حتى الاكتتاب العام."

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