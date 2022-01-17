دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أي بي أم اليوم عن تعيين وائل عبدوش بمنصب المدير العام الجديد للشركة في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان، ويأتي تعيين السيد عبدوش خلفاً لحسام سيف الدين الذي سوف يتولى مهمة قيادة الفرص الاستراتيجية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيقوم السيد عبدوش من خلال منصبه الجديد بالاشراف على جميع العمليات التجارية للشركة في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان، وذلك بالإضافة إلى دوره الحالي كمدير تقني للمنطقة يقود نمو الأعمال، وتعزيز مستويات رضاء العملاء.

بهذه المناسبة، قال سعد توما، المدير العام لشركة أي بي أم بالشرق الأوسط وأفريقيا: "إن السيد وائل عبدوش مسؤول تنفيذي ذو خبرة واسعة ومهارات فنية وتقنية عالية في عدة مجالات أساسية ذات أهمية كبيرة لاستراتيجية نمو الشركة مثل تقنيات البيانات، والأتمتة، والأمن الالكتروني، والسحابة الهجينة. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر لحسام سيف الدين على قيادته لأعمال شركة أي بي أم في المنطقة، وأتمنى له كل النجاح والتوفيق في منصبه الجديد".

ويمتلك السيد عبدوش معرفة واسعة بالمنطقة وخبرة عالية في قطاع التكنولوجيا، ولديه سجل حافل وغني بالخبرات المتنوعة يمتد لما يزيد عن ?? عاماً. وقبل تعيينه في منصب المدير العام لشركة أي بي أم في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان، شغل السيد عبدوش منصب المدير العام لشركة أي بي أم في مصر منذ يونيو ????.

وبمناسبة اختياره لهذا المنصب، قال وائل عبدوش: "اني افتخر باختياري لقيادة أعمال شركة أي بي أم في هذه المنطقة ذات النمو السريع، حيث تُعد التكنولوجيا محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية بالمنطقة. فمن خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي و والسحابة الهجينة التي تقدمها أي بي أم، وبالتوازي مع الخبرة الاستشارية لشركة أي بي أم وبالعمل مع شركاء الاعمال لدينا، يمكننا مساعدة عملائنا على تعزيز مسيرة الابتكار وتسريع وتيرة النمو لديهم وبالتالي المساهمة في التقدم الاقتصادي للمنطقة ".

ولتعزيز قدرات شركة أي بي أم في مواكبة الاحتياجات المتزايدة للمنطقة، سوف يتم عمل فرع الشركة في المملكة العربية السعودية كوحدة مستقلة تحت قيادة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وذلك بقيادة فهد العنزي المدير العام والمدير التقني للشركة في المملكة العربية السعودية، ودينا أبو عنق مديرة شركة أي بي أم الاستشارية IBM Consulting بالمملكة العربية السعودية.

وسيتولى جميع المدراء المعينين مهامهم الجديدة بدءاً من اليوم.

#بياناتشركات

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للاستفسارات الصحفية

رشا عادل زكي

مسؤولة العلاقات الخارجية، شركة أي بي أم بمنطقة الخليج، والمشرق العربي، والمملكة العربية السعودية، وباكستان.

رقم: 971565024601+

البريد الإلكتروني: rasha.adel1@ibm.com

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