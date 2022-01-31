يقوم أخصائيو صيانة المنازل في دبي بترقية خدمة العملاء من خلال تعيين مديري علاقات مخصصين للعملاء الأفراد بعقود صيانة سنوية تنفيذية في جميع الإمارات السبع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تبنّت شركة هيتشز أند غليتشز الرائدة في قطاع خدمات صيانة المنازل في دبي استراتيجية جديدة لقسم خدمة العملاء من خلال تعيين الشركة لمديري علاقات سيتم منحهم مجموعة محددة من العملاء المخلصين للعناية بهم وخدمتهم على أكمل وجه.

وبهذه المناسبة قال كيلفن فارغيز، مدير شركة هيتشز أند غليتشز: "تعد خدمة العملاء ضرورية لنجاح أعمالنا، لذا أردنا أن يتمتع عملاؤنا بأكبر قدر ممكن من التجارب المرضية، وقد قررنا في تلك المرحلة إجراء إصلاح شامل لتقديم خدمة العملاء وتقديم مديري العلاقات ليكونوا مسؤولين عن هؤلاء العملاء الذين لديهم عقود صيانة تنفيذية سنوية، مما يخلق وضعًا مربحًا للطرفين".

وأضاف فارغيز قائلاً: "أولاً، يستفيد عملاؤنا لأن لديهم شخص يتحدثون إليه وهي نقطة اتصال واحدة بغض النظر عن طبيعة مكالمتهم، سواء كانت استعلامًا محاسبيًا أو مشكلة في تقديم الخدمة أو حجز طلب خدمة.

"ثانيًا، سيكون عملاؤنا أكثر سعادة، وبمرور الوقت سنكون قادرين على تطوير علاقة عمل أوثق معهم، وهذا ليس بالأمر السيئ أبدًا خاصة في هذا العصر الرقمي من المساعدين الافتراضيين وخيارات الهاتف اللانهائية وغرف الدردشة عبر الإنترنت التي يمكن أن تكون رائعة بشكل لا يصدق."

هذا وسيتم تعيين مدير علاقات جديد لأكثر من 750 من عملاء الشركة الذين لديهم عقود صيانة سنوية تنفيذية حالية، مع تخصيص العملاء بناءً على التفضيلات الحالية مثل اللغة المفضلة والموقع الجغرافي، كما سيتم طرح البرنامج أيضًا لعملاء هيتشز أند غليتشز من الشركات الصغيرة في الوقت المناسب.

وأردف فارغيز قائلاً: "نحن الآن نشطون في جميع الإمارات السبع، لذلك من المهم جدًا أيضًا أن نخطط ونجدول مواعيد للزيارات وفقًا لذلك، وخاصة عند السفر إلى مواقع معزولة في الإمارات الشمالية على سبيل المثال".

سيكون مديرو العلاقات مسؤولين أيضًا عن إدارة تجديد العقود وزيادة بيع خدمات شركة هيتشز أند غليتشز وإدارة استفسارات العملاء والتعامل مع عروض الأسعار وطلبات الخدمة، فضلاً عن الاتصال أثناء زيارات الصيانة.

ويكمل عملية إعادة الهيكلة أيضًا إطلاق شركة هيتشز أند غليتشز لتطبيق تتبع صيانة المنزل المصمم على غرار تطبيق "أوبر"، حيث كانت منصة التكنولوجيا الذكية المتوفرة لجميع عملاء هيتشز أند غليتشز هي الأولى من نوعها في المنطقة عندما تم إطلاقها في عام 2020، والذي يتيح للمالكين والمستأجرين متابعة التقدم المحرز في طلبات خدمة صيانة المنازل وتتبع وقت وصول الفني الدقيق مباشرة على خرائط جوجل، كما يوفر للعملاء راحة الموافقة على تكلفة المواد لإكمال إصلاح منازلهم عبر الإنترنت إذا ما لزم الأمر.

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نبذة عن "هيتشز أند غليتشز"

تعد شركة "هيتشز أند غليتشز" من أبرز الشركات الرائدة في مجال صيانة المكاتب والمنازل، ولديها رؤية لتصبح المزود الرئيسي لخدمات الصيانة المنزلية الشاملة وفق أعلى معايير التكنولوجيا والاستدامة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. تسعى الشركة بشكلٍ دائم إلى التميز في تقديم خدمات الصيانة المنزلية مع التركيز على الموثوقية والجودة في العمل والقيمة مقابل المال. ومن خلال تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، تتجاوز الخدمات المقدمة من قبل الشركة توقعات العملاء.

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