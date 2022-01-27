الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا وأسواق شبكات الطاقة تحقق الهدف الأول ضمن خطتها للاستدامة 2030 وتسرّع الخطى نحو حيادية الكربون

دبي: أعلنت "هيتاشي إنرجي"، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في المنطقة، اليوم عن تحقيق هدفها الأول المحدد ضمن خطتها للاستدامة 2030 والمتمثل باستخدام طاقة كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية بنسبة 100 % في عملياتها التشغيلية. وتسعى الشركة إلى أن تصبح محايدة للكربون في عملياتها بحلول العام 2030، بما ينسجم مع هدفها بـ"تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة".

وقال "كلاوديو فاشين"، الرئيس التنفيذي لدى "هيتاشي إنرجي": "من خلال تحقيق نسبة 100 % من الطاقة الكهربائية النظيفة في عملياتنا التشغيلية، فإننا نقلل بذلك إنبعاثاتنا المكافئة لثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد على 50 % مقارنة بالعام 2019"، وتابع: "إن تحدي صافي صفر إنبعاثات هو تحدٍ عالمي ويتعين العمل على تذليله الآن، من خلال الابتكار والتعاون عبر البلدان والصناعات والمجتمعات. وبالتعاون مع العملاء والشركاء وكافة أصحاب المصلحة، نعمل على تطوير منظومة الطاقة العالمية لتصبح أكثر استدامة ومرونة وأمناً".

وسيصل الانخفاض المستهدف البالغة نسبتة 50 % الذي تم تحقيقه قبل الموعد المحدد في الخطة، إلى 175 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة أكثر من 35 ألف سيارة ركاب من الطرق.

وسعياً منها لتحقيق نسبة 100 % من الطاقة الكهربائية الخالية من الوقود الأحفوري في عملياتها التشغيلية ودعماً لهدف مجموعة هيتاشي في تحقيق الحياد الكربوني، سلكت الشركة عدداً من المسارات بما في ذلك دعم المشاريع في توليد طاقتها الكهربائية من مصادر نظيفة، كتركيب الألواح الشمسية على الأسطح إلى جانب استخدام حلول e-mesh الرقمية لمصادر الطاقة الموزعة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي مصنعها الكائن بمدينة زونغشان الصينية، تقوم الشركة بتوليد ما يقرب من 20 % من إجمالي استهلاكها للطاقة من الألواح الشمسية. وفي عامه الأول من التشغيل، من المتوقع أن تصل كمية الطاقة المولّدة في المصنع إلى 1.510 ميغاواط ساعة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية بأكثر من 1000 طن.

ولتحقيق نسبة 100 % من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، تحولت "هيتاشي إنرجي" أيضاً إلى التعريفات الخضراء، وقامت بشراء شهادات خصائص الطاقة "EACs" ووقعت اتفاقيات شراء الطاقة "PPAs" عبر عملياتها التشغيلية ومنشآتها في 90 بلداً.

وفي إطار استشرافها للمستقبل، تواصل "هيتاشي إنرجي" الاستثمار في رحلتها صوب الحياد الكربوني من خلال زيادة كفاءة الطاقة، إلى جانب تلبية احتياجات عملياتها التشغيلية من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة. وفي لودفيكا بالسويد، تستخدم الشركة حالياً الطاقة الكهربائية المتجددة بنسبة 100 % المولّدة من الطاقة الكهرومائية والألواح الشمسية لدعم عملياتها. وذهبت مدينة لودفيكا، التي تمثل إحدى أضخم المنشآت الإنتاجية لدى "هيتاشي إنرجي"، إلى أبعد من معالجة قضية إمدادات الكهرباء الخاصة بها حيث إنها توشك الآن على وقف استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري في كافة عملياتها.

وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بتطبيق تقنياتها الخاصة في عملياتها التشغيلية لتمكين دمج الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، في العام 2015 قامت عمليات الشركة في جنوب أفريقيا بتركيب محطة كهروضوئية مثبتة على السطح بقدرة 750 كيلوواط ومحول PowerStore يعمل بالبطارية 1 ميغافولت أمبير / 380 كيلوواط ساعة لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوفير إمداد مستمر من الطاقة.

ومن خلال خطتها وأهدافها للاستدامة 2030، تعزز الشركة إلتزامها عبر تسريع الإجراءات ودفع الأعمال بطريقة مستدامة. وبناءً على أربع ركائز أساسية هي؛ الكوكب والسكان والسلام والشراكات، تستند استراتيجية الشركة إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع تركيز خاص على الأهداف الثمانية التالية: 3 (الصحة الجيدة والرفاه)، 4 (التعليم الجيد)، 5 (المساواة بين الجنسين)، 6 (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، 12 (الاستهلاك والانتاج المسؤولان)، 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، و17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف). وانسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة هذه، فإن لكل ركيزة أهداف مرتبطة بها تعمل على تحفيز الأعمال للمساهمة بقيمة اجتماعية، بيئية واقتصادية.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إينرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية

والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.

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