2400 ميجاوات القدرة الإنتاجية للمجمع في 2023

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي: تحويل المجمع ليعمل بالغاز الطبيعي يدعم أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع حصيان لإنتاج الطاقة في دبي، تبلغ 1200 ميجاوات بنظام المنتج المستقل، وستتم إضافة 600 ميجاوات في الربع الأخير من العام الجاري، و600 ميجاوات أخرى خلال الربع الثالث من عام 2023، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية للمجمع، والذي تم تحويله مؤخراً ليعمل بالغاز الطبيعي فقط بدلاً من تقنية الفحم النظيف، إلى 2400 ميجاوات.

منذ البداية، تم تصميم وبناء مجمع حصيان للطاقة كمحطة طاقة ثنائية الوقود تعمل بكل من الغاز الطبيعي والفحم النظيف، ولكنها تعتمد حالياً على الغاز الطبيعي فقط.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مجمع حصيان لإنتاج الطاقة يضاف إلى مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 9547 ميجاوات من الكهرباء، وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 13,417 ميجاوات من الكهرباء منها 1527 ميجاوات من الطاقة المتجددة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وأضاف معالي الطاير: "يعتمد مجمع حصيان لإنتاج الطاقة، والذي ننفذه وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، على أحدث التقنيات العالمية في مجال إنتاج الطاقة. وقد كانت توربينات محطات إنتاج الطاقة مهيأة منذ البداية للعمل بكل من الغاز الطبيعي والفحم النظيف، لذا، عندما قررنا تحويل المجمع ليعمل بالغاز الطبيعي، لم تكن هناك فترة توقف وإنما تمت عملية التحويل بكل سلاسة. وقد جاءت هذه الخطوة لدعم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد للكربون، وانسجاماً مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. كما تعزز هذه الخطوة من جهودنا لتنويع مصادر الطاقة وتأمين إمدادات الطاقة في دبي لضمان تقديم خدمات الكهرباء وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة."

#بياناتحكومية

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