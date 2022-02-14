ضمن جناح الواحة الزراعية بمهرجان الشيخ زايد

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "معرض المستلزمات الزراعية"، لمدة أسبوع في مهرجان الشيخ زايد، بمشاركة عدد من الشركاء وموردي المستلزمات الزراعية، ووكلاء الشركات العالمية المتخصصة في بيع المستلزمات الزراعية بمختلف أنواعها، ضمن فعاليات جناح "الواحة الزراعية" التي تقيمها الهيئة في المهرجان.

وتقدم الشركات المشاركة عروضاً ترويجية وخصومات على العديد من المستلزمات الزراعية واحتياجات المزارع وخاصة المواد التي يحتاجها أصحاب المزارع في بداية الموسم الزراعي من بذور وأسمدة ومستلزمات البيوت المحمية، بالإضافة إلى الآلات الزراعية ومستلزمات الوقاية.

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية :حرصت الهيئة على تنظيم هذا المعرض لأول مرة في مهرجان الشيخ زايد نظرا لما يشهده المهرجان من توافد كبير من الجمهور من مختلف أطياف المجتمع".

وأضاف الحمادي: "يأتي إطلاق هذا المعرض التزاماً من الهيئة بدعم المزارعين وللعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة ربحية مزارعهم"، مشيراً إلى أن "المعرض سيوفر المستلزمات الزراعية بأسعار تنافسية وتخفيضات منافسة لتحقيق أكبر منفعة للمزارعين ودعمهم، فضلاً عن تعريفهم بشركات المستلزمات الزراعية المتعددة، ووكلاء الشركات العالمية، وتنمية الوعي لديهم بأفضل النوعيات والطرق المثلى لاستخدامها.

وأضاف أنه "خلال أيام المعرض سيتواجد مختصو ومهندسو الهيئة للإجابة على استفسارات المزارعين ولتقديم الدعم والمشورة الفنية لهم بأفضل أنواع الأسمدة والكميات اللازمة لكل محصول والبذور ذات الإنتاجية العالية وغيرها من النصائح التي تضمن الإنتاج الأمثل بما ينعكس على تطوير قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي وتحقيق استدامته"، مؤكداً أهمية إثراء معرفة أصحاب المزارع وبناء قدراتهم الفنية والعملية بشأن كل ما يتعلق بالزراعة .

وأشار الحمادي إلى أن تخفيض تكلفة الإنتاج وتنمية معرفة المزارعين بشأن المستلزمات الأساسية اللازمة لعمليات الإنتاج الزراعي والحيواني يضمن زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين وتحقيق استدامة قطاع الزراعة ومن ثم دعم مظلة الأمن الغذائي.

ودعا الحمادي أصحاب المزارع إلى زيارة المعرض للتعرف إلى أفضل المستلزمات الزراعية التي تتواجد تحت مظلة واحد والاستفادة من العروض ولقاء مختصي الهيئة للإجابة على استفساراتهم وتقديم المشورة لهم في كل ما يتعلق بأنظمة الزراعة بأنواعها المختلفة.

#بياناتحكومية

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