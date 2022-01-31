لتحقيق مفاهيم الاستدامة الزراعية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: بهدف تحقيق مفاهيم منظومة الاستدامة الزراعية، يقدم جناح هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال مشاركته في مهرجان الشيخ زايد، تجربة فريدة من نوعها للزوار، والتوعية بالوسائل والتقنيات المبتكرة والحديثة، وأهميتها، في عمليات الإنتاج الزراعي، من خلال أقسامه المتمثلة في سوق المزارعين، والخدمات الذكية، وبيع وإنتاج العسل، والزراعة المنزلية.

وقد خصصت الهيئة من خلال قسم الخدمات الذكية شاشات لاستعراض أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في حماية الموارد الطبيعية، والبيئية، وضمان توفير إمدادات آمنة، ومُستدامة، تماشياً مع التحول الذكي للهيئة

وفي إطار دعمها للمزارعين والفرص الاستثمارية في هذا القطاع، أطلقت الهيئة دليل الاستثمار الزراعي 2021-2022 الذي يعد خارطة توجيهية لاستشراف واقع السوق الزراعي في إمارة أبوظبي، والتعرف على ملامح وفرص الاستثمار وأهم الممكنات التي تجعل من أبوظبي المحطة الأمثل لبناء شراكات استثمارية واعدة وأكثر طموحاً مع القطاع الحكومي.

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الهيئة: "نستهدف من خلال ركن الهيئة في مهرجان الشيخ زايد تعريف الجمهور بدور الزراعة وأهميتها من خلال العديد من النشاطات والفعاليات المميزة سواء من خلال بيع المنتجات أو استعراض دور الهيئة والخدمات التي تقدمها لدعم استخدام التقنيات والوسائل الحديثة في الزراعة ، فضلاً عن التوعية بطرق الإنتاج الزراعي المتطورة".

وأشار الحمادي إلى أن الهيئة خصصت منطقة خاصة ببيع منتجات العسل الإماراتي ذو الجودة العالية ، للتعريف بتربية النحل وبكيفية إنتاج العسل وأنواعه وفوائد النحل في الزراعة؛ حيث تستعرض الهيئة من خلال شاشات عرض رحلة صناعة العسل، وكيفية تأسيس خلايا النحل باستخدام التغذية التكميلية، وكيفية استخراج العسل بطريقة تحافظ على جودته.

ولفت إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل على تعريف زوار المهرجان بالتطور الذي شهدته إمارة أبوظبي في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، وإبراز جهودها للارتقاء بهذا القطاع المتطور وتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة وتبني التكنولوجيا الحديثة في العمليات الزراعية ودعم المنتجات المحلية وتكريس مكانتها في السوق ودعم المزارعين من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.

وتعمل الهيئة على تعريف المزارعين بتطبيق مفاهيم الإرشاد الزراعي على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بهدف نشر المعرفة بمفاهيم الزراعة المستدامة ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية.

وتستعرض الهيئة من خلال جناحها في المهرجان استراتيجيات الهيئة في تطوير ومراقبة منظومة غذاء مُستدامة، وفعالة، ومرنة، ومتكاملة، وخطط تمكين التنمية الزراعية من خلال الابتكار، والاستثمار، وتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، ورفع مستوى وعي ومشاركة المجتمع في استخدام المنتجات الزراعية العضوية.

ومن أجل توعية الزوار بأهمية الزراعة العضوية واستخدام المواد الطبيعية، خصصت الهيئة منصة تقدم فيها مجموعة من الأدلة الإرشادية والمعلومات التثقيفية المفيدة للزوار من خلال كتيبات تظهر على الهواتف الذكية بعد مسح الـ QR Code الخاص بها، والتي تتضمن معلومات طرق الزراعة العضوية وكيفية التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية فضلاً عن التعريف بفوائد المصائد الفرمونية والضوئية، ووقاية الحمضيات، وأعراض نقص التسميد، والمبيدات الزراعية المحظورة في الدولة، ومظاهر الإصابة بآفات النخيل والممارسات الجيدة لزراعة ، وإنتاج التمور، والتداول السليم والآمن للمواد الزراعية، والممارسات غير الصحية في المزارع، وغيرها من الموضوعات المهمة في المجال الزراعي.

ويعرض المزارعون من خلال سوق المزارعين الذي تحرص الهيئة على إقامته منذ الدورة الأولى لمهرجان الشيخ زايد، منتجات مزارعهم من الخضروات والفواكه بأسعار مناسبة للجمهور. وأعرب تاجر العسل كامل الجابري عن شكره لمهرجان الشيخ زايد على تخصيص هذا الجناح بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والذي يعد منصة فريدة لاستعراض منتجات مزرعته من العسل الأصلي الذي يمثل فخر الإنتاج الإماراتي.

وقال رضا سيد ممثل أحد أصحاب المزارع المشاركة في السوق: "نشارك في مهرجان الشيخ زايد منذ 3 سنوات نعرض منتجات عضوية متنوعة من إنتاج مزرعتنا في أبوظبي، معرباً عن امتنانه لتوفير هذا المنصة التي تروج للإنتاج المحلي وتساعد أصحاب المزارع عل تسويق منتجاتهم مباشرة لجمهور المهرجان. ـم

ونجحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال عامي 2020 و2021 في بناء شراكة مع العديد من الشركات الاستثمارية أسفرت عن اعتماد 13 مشروعاً استثمارياً في مجال الاستزراع السمكي والنباتي والحيواني بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.2 مليار درهم، الأمر الذي من شأنه أن يدعم نمو وازدهار الإمارة.

يشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هي السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في إمارة أبوظبي، وتهدف لتطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي، وهي الجهة المسؤولة عن إعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي.

#بياناتحكومية

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لمزيد من المعلومات حول مهرجان الشيخ زايد، يرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

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بريد: wael.sarieddine@viola.ae

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