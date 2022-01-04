جدة: نظمت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة الوكيل المعتمد لعلامة "هونشي" في المملكة العربية السعودية مؤخرا، إحتفالية خاصة ويوماً ترفيهياً مفتوحاً لصالح أطفال مركز التوحد الأول بجدة التابع للجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة،حيث تم دعوة عدد من الأطفال والبالغين التابعين للمركز، وحضر الإحتفالية " ،،،،، " من منسوبي المركز الذين شاركوا بفعاليات الاحتفال الذي اشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية والجوائز التقديرية.

وبهذة المناسبة قال السيد فتحي علام مدير عام علامة هونشي في التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة: نحن سعداء للغاية لإستضافة عدد من اصحاب الهمم من طلاب وطالبات مركز التوحد الأول بجدة والذي يعد المركز الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، وأحد أهم المؤسسات الاجتماعية الرائدة التي تقدم أفضل البرامج التربوية والتأهيلية والدعم الأسري للأطفال المصابين بالتوحد، أول مركز رائد على مستوى العالم العربي اهتم بفئة الأطفال المصابين بإعاقة التوحد وفق أسس علمية وصنّف كأفضل مركز عربي يقدم خدماته بمنهجية علمية سليمة.

وأضاف علام: أن تنظيم "هونشي" لهذه الفعالية الترفيهية يأتي في إطار حرص شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة الدائم والمستمر على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية المنوط بالقطاع الخاص، والمشاركة في تبني النشاطات الخيرية التي تساهم بشكل مباشر في دعم جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى أن فئة أطفال التوحد كغيرها من الفئات ذوي الهمم ، بحاجة إلى الرعاية والاهتمام، وتنظيم الفعاليات التي تدخل عليهم البهجة والسرور وترسم الإبتسامة على وجوههم، والهدف الأساسي من إقامة هذه الفعالية هو نشر الوعي في المجتمع بخصوصية هذه الشريحة، لما لهذه الفئة من دور فاعل في مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق روح التكافل والتراحم بين فئات المجتمع وقطاعاته، ومساعدة أطفال التوحد على الاندماج بالمجتمع ودعمهم وتمكينهم من تنمية قدراتهم ومواهبهم وتحقيق اقصى درجة من الاستقلالية، ومنحهم الفرصة لإطلاق العنان لخيالهم الواسع وقدراتهم الابتكارية.

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حول مجموعة فاو كوربوريشن

فاو غروب كوربوريشن ( والمعروفة سابقا باسم " مصنع السيارات " ) هي شركة تصنيع سيارات حكومية مقرها مدينة تشانغ تشون، جيلين، الصين. تنتج الشركة كلا من السيارات والحافلات والشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها. في عام 1958 أصبحت فاو غروب كوربوريشن أول شركة صينية تقوم بتصنيع أول سيارة محلية الصنع باسم هونشي. بعد ذلك، تطورت أعمالها إلى أن غدت واحدة من أكبر أربع شركات صينية مصنعة للسيارات. وفي عام 2014، حازت فاو غروب كوربوريشن على المركز الثالث من حيث الإنتاج، والذي بلغ 2.7 مليون مركبة.

تعتبر وحدة إنتاج هونشي إحدى وحدات شركة فاو غروب كوربوريشن – عملاق السيارات الصينية الذي تأسس في عام 1953، والتي تمثل مستقبل السيارات الفاخرة ليس فقط في الصين، بل في جميع أنحاء العالم، لما حازت عليه من إعجاب ورضا العملاء بسبب مواصفاتها المتميزة وتصميمها الجذاب وجودتها العالية التي تبدو كأيقونة تعكس مدى تطور صناعة السيارات الصينية عالميا.

حول التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة

التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة (التوكيلات الفاخرة) هي إحدى أكبر شركات السيارات في المملكة العربية السعودية، والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 70 عاما. كما تعد شركة أساسية في مجموعة تواد القابضة، والتي تضم عدة شركات عاملة في تجارة السيارات وصيانتها وتأجيرها وتسويق ملحقاتها المساندة، بالإضافة إلى نشاطها في تمويل المستهلكين والعقارات وتوليد الطاقة ومعدات البناء الثقيلة.

التسويق والعلاقات الاعلامية – التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة

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