جدة: تماشيًا مع مسؤوليتها الاجتماعية ولتحفيز روح الابتكار لدى الشابات الموهوبات، أطلقت هونشي السعودية، وبالتعاون هذه المرة مع جامعة عفت مسابقة لإبداع تصاميم مبتكرة من أجل تطوير معرض شركة هونشي للسيارات، ويتنافس فيها 25 طالبة من 17 فريقا من قسمي العمارة والتصميم الداخلي بالجامعة.

وتضع هذه المسابقة أمام طالبات قسم العمارة والتصميم الداخلي بالجامعة تحديا حقيقيًا يساهم في صقل مواهبهم، وإظهار قدراتهم عبر عمل تصاميم مستوحاة من فخامة العلامة هونشي. وذلك ايمانًا منها بمستقبل شباب الوطن في رسم ملامح مستقبل الفخامة الجديد الذي يجمع بين الأناقة والتكنولوجيا بأسلوب عصري يتماشى مع روح هذه العلامة.

وبهذه المناسبة قال فتحي علام، مدير علامة هونشي لدى التوكيلات الفاخرة وكلاء سيارات هونشي في المملكة العربية السعودية: تهدف مسابقة الإبداع التي أطلقناها بالتعاون مع جامعة عفت لتنمية القدرات البحثية لدى الطالبات، والتفاعل الإيجابي المبدع مع المجتمع عن طريق تنمية حس المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة بأفكار ملهمة في خدمة المجتمع المحلي على أرض الواقع.

وأضاف علام: إن طلاب وطالبات الجامعات بشكل عام هم مستقبل هذا الوطن، وصناع حضارته، ونحن من خلال رعايتنا لهذه المسابقة نطمح لإلهام جيل المستقبل، وسيتم طرح هذه المسابقة بشكل سنوي لطلاب الجامعات في المملكة العربية السعودية.

وأوضح د. محمد فكري – أستاذ العمارة بجامعة عفت - أن الجامعة مهتمة بصناعة الإنسان الحامل للقيم الإيجابية في عصر يتسارع فيه التطور التقني على حساب الرصيد الأخلاقي والروحي حيث تعمل الجامعة على بناء تبني دعامات قيمها على الفعل الإلهي "اقرأ"، وهذه الدعامات هي :(البحث المستمر - القيم التربوية الإجتماعية الإيجابية - الريادة و الإبداع والمسؤولية - التواصل والتعاون الهادف). وإنطلاقاً من هذه القيم تأتي مشاركة طالبات كلية العمارة والتصميم بجامعة عفت في المسابقة لإبداع تصاميم مبتكرة لتطوير معرض شركة "هونشي" للسيارات. وتهدف المسابقة لإتاحة الفرصة للطالبات للتعامل مع مشروعات حقيقية والمساهمة بأفكارهن الملهمة في خدمة المجتمع المحلي على أرض الواقع. ويتم تنظيم المسابقة بتعاون بين شركة "هونشي" والقسم الطلابي لاتحاد المعماريين الأمريكيين AIAS (فرع جامعة عفت). فمن خلال هذه المسابقة تعمل الطالبات على تنمية قدراتهن البحثية والتفاعل الإيجابي المبدع مع المجتمع وتنمية حس المسؤولية الاجتماعية.

وفى ذات السياق أكد د. أحمد عبد الرازق، أستاذ التصميم الداخلي المساعد بجامعة عفت، وعضو لجنة تحكيم المسابقة أن مشاركة طالبات التصميم الداخلي تأتي من واقع من إحساسهم بمسؤولية المشاركة المجتمعية، حيث يعمل قسم التصميم على صقل قدرات الطالبات أكاديميًا ومهنيًا ومجتمعيًا ليقدم ممارسين مبدعين على قدر كبير من الوعي والتدريب والقدرة على الريادة فى مجال التصميم الداخلى، وهذا ما تحقق من خلال المشاركة فى هذه المسابقة بداية من التواصل والتكامل مع طالبات قسم العمارة واتساقا مع أهداف المسابقة من خلال العمل بشكل إبداعى لتحقيق المتطلبات والاحتياجات المحددة من قبل شركة "هونشي".

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حول مجموعة فاو كوربوريشن

فاو غروب كوربوريشن ( والمعروفة سابقا باسم " مصنع السيارات " ) هي شركة تصنيع سيارات حكومية مقرها مدينة تشانغ تشون، جيلين، الصين. تنتج الشركة كلا من السيارات والحافلات والشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها. في عام 1958 أصبحت فاو غروب كوربوريشن أول شركة صينية تقوم بتصنيع أول سيارة محلية الصنع باسم هونشي. بعد ذلك، تطورت أعمالها إلى أن غدت واحدة من أكبر أربع شركات صينية مصنعة للسيارات. وفي عام 2014، حازت فاو غروب كوربوريشن على المركز الثالث من حيث الإنتاج، والذي بلغ 2.7 مليون مركبة.

تعتبر وحدة إنتاج هونشي إحدى وحدات شركة فاو غروب كوربوريشن – عملاق السيارات الصينية الذي تأسس في عام 1953، والتي تمثل مستقبل السيارات الفاخرة ليس فقط في الصين، بل في جميع أنحاء العالم، لما حازت عليه من إعجاب ورضا العملاء بسبب مواصفاتها المتميزة وتصميمها الجذاب وجودتها العالية التي تبدو كأيقونة تعكس مدى تطور صناعة السيارات الصينية عالميا.

حول التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة

التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة (التوكيلات الفاخرة) هي إحدى أكبر شركات السيارات في المملكة العربية السعودية، والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 70 عاما. كما تعد شركة أساسية في مجموعة تواد القابضة، والتي تضم عدة شركات عاملة في تجارة السيارات وصيانتها وتأجيرها وتسويق ملحقاتها المساندة، بالإضافة إلى نشاطها في تمويل المستهلكين والعقارات وتوليد الطاقة ومعدات البناء الثقيلة.

التسويق والعلاقات الاعلامية – التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة

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