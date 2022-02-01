صنفت شركة Brand Finance، وهي شركة استشارية رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية والاستراتيجيات، هواوي كواحدة من أفضل 10 علامات تجارية قيمة لعام 2022 في تقرير Brand Finance Global 500 2022 المنشور مؤخرًا، حيث أظهر التقرير نموًا مذهلاً على أساس سنوي بنسبة 29? في قيمة العلامة التجارية لشركة هواوي لتصل إلى 71.2 مليار دولار أمريكي، مما سمح للشركة بالارتفاع بأكثر من الضعف من موقعها السابق البالغ 21 في تصنيف Brand Finance في العام الماضي، إلى المركز التاسع هذا العام.

ويعتبر التقرير السنوي لـ Brand Finance من أهم الأدوات لتقييم الشركات حول العالم، وذلك كونه يعكس مدى قوة العلامات التجارية كما يعمل على تقييمها من حيث تواجدها حول العالم ومدى إنتشارها. وتقوم مؤسسة Brand Finance بتقييم العلامات التجارية العالمية بشكل سنوي لإصدار تقريرها الذي يشمل أعلى 500 علامة تجارية قيمة على مستوى العالم وهي تعد واحدة من اهم وكالات تقييم العلامات التجارية العالمية والأكثر مصداقية.

هواوي تمكنت من استعادة مكانتها بين أفضل 10 علامات تجارية قيمة في العالم، من خلال زيادة الاستثمار في شركات التكنولوجيا المحلية إلى جانب التزامها بتعزيز الابتكار والتطوير المستمر لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات وتجربة المستهلك بشكل مستمر، بالإضافة إلى تحويل تركيزها إلى الخدمات السحابية.

ويواصل قطاع التكنولوجيا جذب أكبر قدر من الاهتمام باعتباره القطاع الأكثر قيمة من بين أكثر 500 علامة تجارية قيمة، بإجمالي قيمة تصل إلى 1.3 تريليون دولار وبوجود 50 علامة تجارية تقنية ضمن هذا التصنيف العالمي.

هذا وتعكس هذه الأرقام القوة الكبيرة والجهود الحثيثة التي تبذلها هواوي تجاه الاستمرار بتحقيق النمو بخطوات ثابتة، حيث شهد عام 2021 إطلاق الشركة للعديد من الأجهزة والتقنيات الثورية التي عززت وجودها في تلك القائمة. وتستمر شركة هواوي في إطلاق المزيد من الأجهزة المتنوعة والتي تتناسب مع مختلف الفئات، حيث أطلقت الشركة مؤخرًا في السوق المصري ساعتها الذكية الأحدث HUAWEI WATCH GT 3 والتي تقدم أحدث التقنيات التكنولوجية المتعلقة بقطاع الصحة من خلال إتاحة أكثر من 100 تمرين بالإضافة إلى قياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجسم وببطارية تدوم حتى 14 يومًا. كما قامت أيضًا بإطلاق هاتفها HUAWEI nova 9 والذي يتميز بتقنيات مبتكرة وتصميم عصري وكاميرا 50 ميجابكسل والتي تُعد ضمن الأفضل في 2022. وستظل استراتيجية كل السيناريوهات هي محور التركيز الرئيسي لشركة هواوي خلال السنوات القادمة بالإضافة إلى التزامها الثابت بتطوير نظام بيئي متكامل، حيث يتم توصيل الأجهزة اللوحية، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة الواقع الافتراضي، الأجهزة القابلة للارتداء، الشاشات الذكية، السماعات الذكية والهواتف المحمولة ببعضها البعض لتقديم تجربة مستخدم سلسة ومتصلة بالكامل.

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