الأردن: أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة الرائدة عالمياً في توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات أنها نفذت بنجاح نظام الفوترة المتكاملة لصالح شركة أمنية الأردنية الرائدة في الاتصالات. وبفضل نظام الفوترة المتكاملة من هواوي، تمكنت شركة أمنية من الانتقال من نظام الفوترة القديم إلى النظام الجديد من خلال برنامج التحول الذي استغرق عشرة أشهر من الإعداد والتخطيط الدقيقين.

ويركز برنامج الفوترة المتكاملة الذي تعتمد عليه شركة أمنية الأردن على تقليل الوقت الذي يستغرقه المنتج حتى يتم طرحه في السوق. ويوفر البرنامج تجربة رقمية متنوعة والعديد من الخدمات الترويجية و تلك المطورة بما يتناسب مع احتياجات العملاء والباقات الذكية والتنبيهات والإشعارات في الوقت الفعلي. ويسهم البرنامج في تنمية أعمال الشركة وتعزيز استثماراتها في شبكات LTE.

ويوفر نظام الفوترة المتكاملة من هواوي منصة مدمجة ومتكاملة لمختلف شبكات الاتصالات المتنقلة بدءاً من شبكات الجيل الثاني إلى شبكات الجيل الخامس المستقلة والشبكات الثابتة وخدمات الأعمال للشركات وخدمات المستهلكين والأشخاص. وستسهم المنصة المتكاملة في تحسين تجربة العملاء التي توفرها شركة أمنية والحد من الوقت اللازم للوصول إلى السوق وإنجاز العمليات والأعمال بشكل مستمر.

وتحدث زياد شطارة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية عن النظام الجديد قائلاً: "توفر شركة أمنية أحدث الحلول لعملائها، ومن خلال تعاوننا مع هواوي على تطبيق نظام الفوترة المتكاملة، يمكننا الاعتماد على القدرات الكبيرة التي توفّرها منصة الفوترة الجديدة لتوفير نظام موحد وتجربة تتمتع بالكفاءة لعملائنا". وأكد شطارة أن الشراكة الاستراتيجية بين أمنية وهواوي تعود إلى عدة أعوام، وقد ساهمت بشكل كبير في نشر تقنيات الاتصالات المبتكرة في السوق الأردنية.

من جانبه قال السيد إيثان وانغ، الرئيس التنفيذي لهواوي في الأردن ولبنان: "سيسهم نظام الفوترة المتكاملة الذي صممته هواوي، وهو أفضل نظام من نوعه، في تعزيز الإيرادات وتحسين تجربة العملاء وتحقيق الفائدة من النظام الإيكولوجي وتعزيز مرونة الأعمال وتمكين الانتقال إلى الأعمال الجديدة بسلاسة. ومن خلال التعاون المشترك والمتواصل، نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح لتعزيز كفاءة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الأردن".

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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نبذة عن أمنية

أرست شركة أمنية منذ انطلاقتها الرسمية في الأردن في 26 حزيران 2005، مفاهيم جديدة في قطاع الاتصالات من خلال تقديمها خدمات ومنتجات مبتكرة متكاملة وعالية الجودة؛ تشمل خدمات الهاتف الخلوي والإنترنت وحلول الأعمال، وقد تمكّنت الشركة التي تتبع مجموعة بتلكو البحرين منذ العام 2008، من دمج كامل خبرات المجموعة البحرينية، بالخبرات الأردنية المتميزة، لتصبح في طليعة الشركات المطوّرة لصناعة الاتصالات وأكثرها تقديماً للخدمات القيّمة، خصوصاً بعد تطوير نموذج أعمالها للتكيف مع العصر الرقمي، وتركيزها على الخدمات التي تتمحور حول المستقبل مثل الدفع بواسطة الهاتف النقّال وأمن المعلومات والحوسبة السحابية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.umniah.com

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