على هامش معرض إيجبس 2022..

القاهرة : على هامش مؤتمر ومعرض "إيجبس 2022"، وقعت شركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للصمامات "إيفاكو"، وذلك في إطار استراتيجية هواوي لدفع عجلة الرقمنة في قطاع البترول والغاز. تهدف الاتفاقية الموقعة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمشروعات وتعظيم القيمة الصناعية منها، وذلك باستخدام أحدث تقنيات هواوي تكنولوجيز في مجال البترول والغاز بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وأحدث أنظمة إدارة مواقع العمل ومراكز البيانات.

في هذا السياق، صرح السيد/ فيليكس شو ، الرئيس التنفيذي لقطاع المؤسسات هواوي مصر : "نتطلع للعمل مع الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز وتزويدهم بأحدث تقنياتنا وحلولنا التكنولوجية التي تعمل على زيادة الإنتاجية وتقليل نسبة المواد المهدرة والحد من الانبعاثات الكربونية. ويعد تمكين هذا القطاع الحيوي والعمل على تسريع وتيرة تحوله الرقمي، أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية هواوي تكنولوجيز. وهو ما جاء داعمًا لجهود الدولة المصرية الرامية لتطوير القطاع من خلال برنامجها المتكامل للتحول الرقمي، حيث يعد قطاع البترول والغاز محركاً رئيسياً لجميع القطاعات الأخرى ولاعباً أساسياً في تنفيذ رؤية مصر 2030."

جدير بالذكر ان هواوي، تعمل على توفير أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، إلى جانب أفضل الممارسات والاستراتيجيات لرقمنة قطاع النفط والغاز في مصر، إذ طُبِّقت حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع النفط والغاز في أكثر من 45 دولة من الدول المنتجة للنفط والغاز حول العالم، حيث تخدم 70% من أكبر 20 شركة عالمية فاعلة في صناعة النفط والغاز، فيما تسعى هواوي إلى نقل هذه المعرفة والخبرات إلى الشركات والمؤسسات الفاعلة في السوق المصرية في إطار حرصها على تعزيز عملية تطوير صناعة النفط والغاز في مصر وتحويل القطاع رقميًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

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نبذة عن شركة "هواوي"

هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربع مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

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