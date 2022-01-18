ستعمل الحلول والسياسات المتطورة التي تقدمها الشركة على تمكين المؤسسات في الشرق الأوسط من تلبية أهداف التحول الرقمي بشكل أكثر أماناً وبما يتماشى مع المعايير العالمية

تدعم هواوي، بصفتها "الراعي الرئيسي لمختبر الأمن السيبراني"، مناقشة أفضل ممارسات إدارة التهديدات الإلكترونية المتطورة وتقييمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت هواوي، الشركة العالمية الرائدة في توفير البنية التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، في معرض إنترسك 2022 الجيل التالي من حلول ومعايير واستراتيجيات الأمن السيبراني المصممة لمساعدة المؤسسات في الشرق الأوسط على تلبية متطلباتها الأمنية الشاملة. وسلطت هواوي الضوء على كيفية تمكين العملاء من تحقيق أهداف التحول الرقمي بأمان ومرونة تحت شعار "حماية المستقبل الرقمي"، وذلك في إطار مؤتمر خدمات الطوارئ والأمن والسلامة الرائد في المنطقة.

يذكر بأن الدورة الثانية والعشرون من معرض إنترسك قد عقدت في الفترة ما بين 16 و18 يناير في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ناقش المشاركون من 120 دولة وحكومة وقادة قطاع الأمن آخر التطورات الأمنية. وشارك خبراء هواوي الإقليميون والعالميون خلال المعرض في حلقات نقاشية مختلفة، بالإضافة إلى تقديم محاضرات أساسية حول موضوعات الأمن السيبراني الشائعة. وشارك جونج شاوشين، كبير خبراء الأمن السيبراني في مكتب هواوي العالمي للأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدم، خلال اليوم الأول من المعرض في حلقة نقاشية حول الانتقال من الأمن السيبراني إلى المرونة السيبرانية، وأهمية نشر خطط المرونة على مستوى منظومة العمل. كما تحدث ألويسيوس تشيانج، رئيس قسم الأمن في شركة هواوي الإمارات، عن مراقبة "الميتافيرس" (Metaverse) والتعامل مع التحديات الأمنية في عالم لم يضع بَعد حدوداً بين المجالين الافتراضي والمادي. وألقى نديم عبد الرحيم، خبير قطاع الأمن الحكومي في هواوي الشرق الأوسط، كلمة رئيسية في اليوم الثاني تسلط الضوء على كيفية عمل الأمن السيبراني كأساس للمدن الذكية في المستقبل، وتتضمن حلولاً مبتكرةً يمكن أن تساعد في بناء المدن الآمنة والمرنة.

وقال ألويسيوس تشيانج، كبير مسؤولي قسم الأمن في شركة هواوي الإمارات: "تتلاشى الحدود الموجودة بين العالم المادي والعالم السيبراني بسرعة، لذلك يجب تصميم جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة على أساس قوي من الأمن السيبراني. ونحن في هواوي نتطلع إلى إجراء مناقشات مثمرة مع نظرائنا حول إقامة منظومة آمنة وجديرة بالثقة وذكية لحماية المجتمعات المتصلة".

يذكر أن هواوي دخلت في شراكة مع مختبر الأمن السيبراني خلال معرض إنترسك لتعزيز التزامها برفع معايير الأمن السيبراني. ويوفر مختبر الأمن السيبراني منصة تمكّن متخصصي أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ والسلامة التعاون بشأن متطلبات وأهداف الأمن السيبراني المشتركة، حيث يعمل الخبراء على التواصل ومناقشة أساليب ومناهج أفضل الممارسات لإدارة التهديدات السيبرانية المتطورة وتقييمها.

يشار إلى أن هواوي تتعاون منذ فترة طويلة مع منظمات مثل الجمعية الدولية للهاتف المحمول (GSMA) ومشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP) وOIC-CERT، وغيرها من الأطراف المعنية الأخرى في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من أجل دراسة تهديدات الأمن السيبراني الناشئة وتعزيز مواصفات ضمان الأمن والشهادات المستقلة (NESAS). وبالإضافة إلى ذلك، تساهم هواوي حالياً بتطوير مجموعة عمل أمن الجيل الخامس التابعة للجمعية العامة فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي (OIC-CERT) بهدف تعزيز تدابير الأمن السيبراني لمواجهة التحديات التي قد تنشئ في ظل تسارع التقدم التكنولوجي الرقمي الحاصل.

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