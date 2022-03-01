المدير التنفيذي للشركة ورئيس مجموعة أعمال "هواوي كارير" ريان دينغ يدعو شركات الاتصالات لتعزيز التعاون مع الشركاء من أجل بناء اقتصاد رقمي أفضل

يقدم الدليل رؤية مشتركة للأعمال في العالم الرقمي تجمع بين تطوير الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وقيمة الأعمال والإسهامات الاجتماعية.

برشلونة، إسبانيا: أعلنت هواوي عن نشر دليل تطوير الشبكات في العصر الرقمي في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول في برشلونة MWC 2022. وتم نشر النموذج الأصلي للدليل في العام الماضي تحت عنوان "الجيجابت الشاملة، التشغيل الآلي الفائق، الاتصال الذكي بالاعتماد على الحوسبة السحابية المتعددة، التجربة المتباينة، والتناغم البيئي" لتعزيز التكامل بين الاتصال والتقنيات الذكية والنظيفة وتعزيز الترابط بين قيمة الأعمال والقيمة التقنية.

ودعا ريان دينغ، المدير التنفيذي لشركة هواوي ورئيس مجموعة أعمال "هواوي كارير" في كلمته الافتتاحية، شركات الاتصال للانضمام إلى هواوي في وضع مسودة الدليل من أجل بناء اقتصاد رقمي أفضل معاً، موضحاً أنه يمكن لشركات الاتصالات التركيز على ثلاثة عوامل: كثافة الاتصال، وتنوع الحوسبة، وتعزيز الحد من الكربون. كما وقدّم دينغ مسودة الدليل الخاصة بهواوي لمساعدة الشركات على تطوير القدرات الأساسية الخمس المطلوبة لنجاح الأعمال: توسيع الخدمات، والابتكار بكفاءة، والاستفادة من الموارد، والتنافس على صنع القيمة، والمساهمة في المجتمع.

وتزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية على مدار الأعوام الماضية، لا سيما في السيارات ذاتية القيادة واتصال الجيل الخامس الثابت في القطارات فائقة السرعة وبث الفيديو التفاعلي الشامل. كما ركز القطاع التقني على المعارض بالاعتماد على الحوسبة السحابية وتعزيز الكفاءة التقنية وتجربة الخدمات. وتوقع تقرير "العالم الذكي 2030" الذي نشرته هواوي في مؤتمر "هواوي كونكت 2021" أن يصل عدد المشتركين بالنطاق الترددي العريض الذي يعتمد على الألياف إلى 1.6 مليار مشترك وأن يتم إجراء 200 مليار اتصال ذكي بحلول عام 2030. ومن خلال نشر الأعمال في الفضاء الخارجي والمحيطات، سيتم الاعتماد على شبكات الجيل القادم لبناء مدن مستقبلية تتجاوز حدود الفضاء.

وألقى بينغ سونغ، رئيس المبيعات وتسويق الحلول في مجموعة أعمال "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات كلمة رئيسية ناقش فيها هذا النهج في تطوير الشبكات، حيث قال: "يجب أن نعمل بجد على بناء العالم الرقمي. ويمكننا وضع خطة عمل بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات لدفع عجلة التنمية في المستقبل بالاعتماد على دليل (GUIDE is Now)".

وتساءل بينغ في كلمته قائلاً: "إذا قمنا بتقييم الوضع الحالي من منظور العقد القادم، ما الذي يجب علينا القيام به لتطوير الشبكات واغتنام الفرص التي يوفرها التحول الرقمي؟". وللإجابة على هذا السؤال، قدمنا دليل (GUIDE is Now) والذي نعتمد عليه في توفير اتصال جيجابت الشامل وتعزيز التشغيل الآلي الفائق لمواجهة حالات عدم اليقين وتوفير الحوسبة الذكية والشبكات كخدمة والتجارب المتباينة عند الطلب وتمكين الاستدامة بالاعتماد على تقنية المعلومات والاتصالات النظيفة.

ويعتمد الدليل على مخطط لتطوير الأعمال وفق ثلاثة مستويات:

أولاً، حدد الدليل المعالم الأساسية للمستقبل. قدّم الدليل رؤية مشتركة للأعمال في العالم الرقمي تجمع بين تطوير الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وقيمة الأعمال والإسهامات الاجتماعية.

ثانياً، تناول الدليل التكامل بين التكنولوجيا والأعمال من خلال التطوير المتواصل للتقنيات المبتكرة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الأعمال. وستطلق هواوي العديد من الحلول المبتكرة في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول 2022 في برشلونة كجزء من هذه الجهود مثل حلول MetaAAU وFTTR وOXC من الجيل الخامس.

أخيراً، وفر الدليل معايير لتقييم الشبكات مثل دليل التخطيط للعمل في الأسواق وفق مختلف مراحل التطوير لمساعدة مشغلي الاتصالات في تحديد النهج الملائم لتطوير شبكاتهم والمساهمة في تنفيذ الأعمال المستدامة.

وفي ختام كلمته، وجّه بينغ الدعوة إلى مشغلي الاتصالات لتعزيز التعاون مع الشركاء في القطاع التقني من أجل تنفيذ خطة الأعمال التي يقدمها الدليل قائلاً: "بمجرد أن تنطلق مسيرة التحول الرقمي، لا شيء يمكنه إيقافها".

يُذكر أن المؤتمر العالمي للهاتف المحمول 2022 يُعقد في الفترة بين 28 فبراير و3 مارس في برشلونة بإسبانيا. وتعرض هواوي منتجاتها وحلولها في الجناح1H50 في فيرا غران في الصالة 1. ونتناول بالتعاون مع مشغلي الاتصالات العالميين وخبراء التكنولوجيا وقادة الرأي العديد من المواضيع مثل التوجهات التقنية الرائجة و"دليل المستقبل" والتنمية النظيفة لتقديم تصوّر مستقبلي للشبكات الرقمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

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