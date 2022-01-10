خلال فعاليات منتدى شباب العالم

القاهرة- شاركت هواوي تكنولوجيز، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في ورشة تحضيرية بعنوان "مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي في مرحلة ما بعد الجائحة" والتي عقدت على هامش منتدى شباب العالم الذي يجري انعقاده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 – 13 يناير 2022 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إذ تتناول الورشة مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتهدف هذه الورشة التفاعلية بشكل رئيسي إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم وكذلك مجموعة توصيات من الشباب المشاركين فيها باستخدام تطبيقات تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتصوير الحراري، حيثما تبادلت هواوي بها الخبرات في مجال الأمن السيبراني.

‎وأدارت الدكتورة يمنى عبد الرحمن، أستاذ في الكلية الحربية الألمانية في ميونيخ، الورشة مستعرضة تطبيقات متنوعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت السلوك والكاميرات الحرارية لتحليل السلوك. كما شرح السيد برايان بوسير، رائد الأعمال والتقني الكيني، طرق إدخال تقنيات إنترنت الأشياء في مجال الزراعة والري.

‎وقد قدم متحدث هواوي في ورشة العمل هذه، السيد فرانك لي - المسؤول الإقليمي للأمن السيبراني والخصوصية، عرضًا حول أهمية الأمن السيبراني وحاجة الشركات والحكومات للاستثمار فيه، وشرح أحدث الأساليب لحماية الأفراد والشركات والحكومات ضد مختلف الهجمات الإلكترونية، وذلك في إطار رفع الوعي حول أحدث التهديدات للأمن السيبراني.

‎في هذا الصدد، صرح السيد فرانك لي، قائلًا: "مع التطور المتسارع للتكنولوجيا، تواصل هواوي عملها الدؤوب مع كافة الحكومات والعملاء والشركاء لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني والتغلب على تحدياته من خلال نُهُج مختلفة، إذ إن الأمن السيبراني وحماية الخصوصية على رأس أولوياتنا، وقد كانت ورشة العمل هذه فرصة مناسبة للتواصل مع المواهب الشابة بغرض تبادل الخبرات في هذا المجال من أجل إيجاد أفكار خلاقة من شأنها المساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم".

‎فيما فتحت ورشة العمل، والتي كان حضورها من الشباب بشكل رئيسي، الفرصة لاكتساب المعرفة من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أتاحت الفرصة للشباب المشاركين لتقديم أفكارهم وحلولهم المبتكرة لمختلف القضايا العالمية عبر تحديات تفاعلية باستخدام مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يساهم في تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم الرقمية.

‎وتأتي مشاركة هواوي في إطار رؤيتها لتمكين الشباب وتنمية المواهب الرقمية، انطلاقًا من التزام هواوي بتعزيز التعلم الرقمي ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيجاد جيل جديد من المواهب الرقمية يكون قادرًا على إحداث التغيير اللازم في العالم من حوله والمساهمة في حل مشكلاته، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الشركة، وكذا تحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة الوعي والمعرفة بتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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نبذة عن شركة "هواوي"

هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربع مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية. تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

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