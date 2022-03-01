الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي جو بينغ أعلن عن التزام الشركة بمواصلة استراتيجية العولمة وتعزيز استثماراتها في التقنيات الرئيسية

ناقشت هواوي مع مشغلي الاتصالات وشركاء القطاع التقني وقادة الفكر على المستوى العالمي في المؤتمر العالمي للجوال 2022 في برشلونة العديد من المواضيع بما فيها ازدهار أعمال الجيل الخامس والتقنيات النظيفة ونمو قطاع تقنية المعلومات و"الدليل" الذي يوضح خطة الشركة للأعمال. وأعلن جو بينغ، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي في كلمته الرئيسية عن خطة الشركة لمواصلة استراتيجية العولمة وتعزيز الاستثمارات في التقنيات الرئيسية، حيث تهدف هواوي إلى مراجعة النظريات الأساسية والتصميم والبرمجيات التي تعتمد عليها وتعزيز قدراتها التنافسية على المدى المتوسط والطويل وضمان استدامة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المدى الطويل.

ونظراً إلى التطور التقني الكبير الذي يشهده العالم، يوفر مخطط الأعمال "الدليل" الذي نشرته هواوي مؤخراً الدعم لموفري الشبكات الرقمية من خلال تحديد القدرات الخمس الأساسية التي يجب على مشغلي الاتصالات تطويرها من أجل ازدهار أعمالهم على مدار الأعوام القادمة. وتشمل القدرات الأساسية تعزيز الخدمات وكفاءة الابتكارات والاعتماد على الموارد والتنافس على القيمة والمساهمات الاجتماعية.

وكشفت هواوي النقاب عن العديد من الحلول في المؤتمر العالمي للجوال 2022، حيث توفر هذه الحلول الدعم لمشغلي الاتصالات وتسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي. وتشمل الحلول:

إطلاق حلول الجيجابت إلى الغرف بالاعتماد على الألياف والمخصصة للمنازل الذكية والمؤسسات الرقمية، مما يوفر تجربة رقمية جديدة بالكامل.

والمخصصة للمنازل الذكية والمؤسسات الرقمية، مما يوفر تجربة رقمية جديدة بالكامل. رؤية الشركة لبروتوكول الإنترنت (IPv6) المعززة وإطلاق قيمة الاتصال من خلال تعزيز دوره في تحقيق التحول الرقمي في العديد من القطاعات.

وإطلاق قيمة الاتصال من خلال تعزيز دوره في تحقيق التحول الرقمي في العديد من القطاعات. الكشف عن أحدث المنتجات والحلول اللاسلكية وتقديم تصميم IntelligentRAN الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وتقديم تصميم IntelligentRAN الذي تم إطلاقه مؤخراً. استراتيجية OneStorage من هواوي وخدمات البنية التحتية للبيانات والتي تتيح تجميع موارد التخزين والإدارة الذكية وتعزيز الترابط مع الحوسبة السحابية المتعددة.

واستعرضت وحدة "خدمات هواوي للهاتف المحمول" (HMS) في المؤتمر العالمي للجوال 2022 مجموعة من القدرات والتجارب المبتكرة من خلال نظام HMS Core وتطبيقات HMS Apps ومحركات الخدمات الخمس الأساسية HMS بالإضافة إلى أحدث ابتكارات الأجهزة.

وعلى هامش إطلاق نظام HUAWEI Spring 2022 Smart Office للمكاتب الذكية، أعلنت مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك عن إطلاق سبعة منتجات جديدة بما فيها أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمول الرائدة وأول جهاز كمبيوتر متكامل والكمبيوتر المحمول الجديد (2-in-1) وأول جهاز لوحي بتقنية E-Ink والجهاز اللوحي الجديد الذي يعتمد على نظام HarmonyOS وأول طابعة تنتجها الشركة على الإطلاق والمكبر الصوتي المحمول الجديد.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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