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الشرق الأوسط: أعلنت "براند فاينانس" عن انضمام شركة هواوي لقائمة أفضل 10 علامات تجارية قيمة على مستوى العالم لعام 2022 وذلك بحسب تقريرها "براند فاينانس جلوبال 500 2022 " الذي نشرته مؤخرًا ، حيث قفزت هواوي 6 مراتب مما كانت عليه في عام 2021 على الرغم من التحديات المستمرة وغير المتوقعة التي تعصف بالشركة على مدار السنوات الأخيرة.
وجاء تصنيف شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة في المرتبة التاسعة بين أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم لعام 2022، ما يعتبر إنجازاً على مستوى استمرار تحسين قيمة العلامة التجارية للشركة وسط الصعوبات والتدقيق الشديد الذي تواجهه من الولايات المتحدة وبعض الدول الحليفة لها.
وأظهر التقرير الصادر عن "براند فاينانس" شركة الاستشارات الرائدة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية والاستراتيجيات ومقرها لندن نموًا مذهلاً على أساس سنوي بنسبة 29? في قيمة علامة هواوي التجارية.
على مدى 16 عام، تضع "براند فاينانس" كل عام 5000 من أكبر العلامات التجارية ضمن دائرة الدراسة والضوء، وتنشر ما يقرب من 100 تقرير، تصنف من خلالها العلامات التجارية في جميع القطاعات والبلدان، من بينها أفضل 500 علامة تجارية في العالم من حيث القيمة والأقوى في التصنيف السنوي. . وبحسب التقرير، جدد قطاع التكنولوجيا مرة أخرى رصيده باعتباره الصناعة الأكثر قيمة في التصنيف، حيث تبلغ قيمة العلامة التجارية التراكمية ما يقرب من 1.3 تريليون دولار أمريكي.
#بياناتشركات
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