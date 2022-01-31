توافقاً مع استراتيجيتها الرائدة في دعم وتشجيع التجارة الالكترونية والتحول الرقمي

فهمي: "يعكس هذا التعاون رؤية واستراتيجية الشركة التوسعية في دعم ودمج مجالات التحول الرقمي في أعمالها، باعتبارها شركة رائدة في مجال المنظفات والسلع الاستهلاكية إقليمياً وعالميًا، وهذا ما يدعم الاقتصاد المصرى فى تحقيق الشمول المالي الذي يعد ضمن أهداف رؤية مصر 2030".

فهمي: "جاء التعاون مع "كرتونة" ليؤكد سعي شركة هنكل مصر الدائم للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسوق والتسريع من وتيرة التحول الرقمي لتنمية أعمالها عن طريق التعاون مع شركاء جدد."

طلعت: "نسعى من هذه الشراكة أن نكون الشريك الرقمي لشركة هنكل مصر لتمكين أطراف المنظومة التجارية من الوصول الى احتياجاتهم بشكل دقيق وسهل، وذلك من خلال بناء شبكة قوية من تجار التجزئة المتصلين رقميًا بنظرائهم من المُصنعين، وأيضا سيوفر تطبيق "كرتونة" لشركة هنكل مصر إمكانية استخدام البيانات وتحليلاتها ما يساعدهم على وضع خطط لنمو تجارتهم بشكل أكثر دقة وكفاءة."

القاهرة : استكمالاً لدورها الرائد في تشجيع التجارة الالكترونية ودعم التحول الرقمي، أعلنت شركة هنكل مصر توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "كرتونة" لتكون أولى شركات المنظفات المتواجدة على التطبيق، مما يسهل وصول منتجاتها لتجار التجزئة والجملة. ويأتي التعاون تأكيداً على الدور الرائد لشركة هنكل مصر في مواكبة التغيرات التي طرأت على السوق المصرية والسلوكيات الشرائية للمستهلكين خاصةً بعد جائحة فيروس كورونا، وكذلك انعكاساً لاهتمامها وريادتها في تطبيق مفهوم التحول الرقمي ودعم التعاملات غير النقدية.

وفي هذا الصدد، صرح أحمد فهمي، العضو المنتدب ورئيس شركة هنكل مصر ونائب الرئيس لإفريقيا، "يعكس هذا التعاون رؤية واستراتيجية الشركة التوسعية في دعم ودمج مجالات التحول الرقمي في أعمالها، باعتبارها شركة رائدة في مجال المنظفات والسلع الاستهلاكية إقليمياً وعالميًا، وهذا ما يدعم الاقتصاد المصري في تحقيق الشمول المالي الذي يعد ضمن أهداف رؤية مصر 2030."

هذا وحرصت شركة هنكل على أن تكون أولى شركات المنظفات التي تتعاون مع شركة "كرتونة" لتوفير منتجاتها الكترونياً عبر التطبيق، مما يتيح وصول المنتجات لتجار التجزئة والجملة بشكل أسهل وأسرع وأكثر كفاءة، كما يساعد التطبيق الشركة على الاطلاع بشكل أفضل وأكثر دقة على وضع السوق والسلوكيات الشرائية للمستهلكين. يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة أحد القطاعات الرائدة للاقتصاد المصري، كما أنه شهد نموًا وتطورات ضخمة في الأعوام الأخيرة مع زيادة الطلب وبالتالي زيادة ربحية القطاع. وتمثل تجارة التجزئة والجملة 85% من تجارة قطاع المنظفات في جمهورية مصر العربية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مجهودات شركة هنكل في هذا القطاع لتحسين وتطوير الأداء ووضع خطط استراتيجية لتحويل المعاملات التقليدية إلى رقمية.

وفي إطار جهودها في دعم التحول الرقمي، قامت شركة هنكل مصر بتوقيع عدة اتفاقيات لدعم التحول الرقمي في مجالات مختلفة، كما تتعاون الشركة مع عدة شركات رائدة في هذا المجال.

وأكد فهمي قائلا: "جاء التعاون مع "كرتونة" ليؤكد سعي شركة هنكل مصر الدائم للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسوق والتسريع من وتيرة التحول الرقمي لتنمية أعمالها عن طريق التعاون مع شركاء جدد. كما تقوم شركة هنكل مصر بتوفير برامج تدريب وتطوير متعددة لموظفيها في مختلف مجالات الرقمنة، وهو ما يعكس التزام الشركة وإيمانها بأهمية رقمنة تعاملاتها مع العملاء، والمستهلكين، والشركاء، والموردين."

وقال محمود طلعت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كرتونة"، "فخورون بالتعاون مع شركة هنكل مصر الرائدة في مجال المنظفات. نسعى من هذه الشراكة أن نكون الشريك الرقمي لشركة هنكل مصر لتمكين أطراف المنظومة التجارية من الوصول الى احتياجاتهم بشكل دقيق وسهل، وذلك من خلال بناء شبكة قوية من تجار التجزئة المتصلين رقميًا بنظرائهم من المُصنعين، وأيضا سيوفر تطبيق "كرتونة" لشركة هنكل مصر إمكانية استخدام البيانات وتحليلاتها ما يساعدهم على وضع خطط لنمو تجارتهم بشكل أكثر دقة وكفاءة."

والجدير بالذكر أن شركة هنكل مصر تحتل مكانة رائدة بفضل علاماتها التجارية القوية والتزامها بالابتكار والحلول التكنولوجية المتطورة وأحدث التقنيات لتقديم منتجات تراعي أعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية للمستهلك المصري. وتعتمد عملية التحول الرقمي الناجحة للشركة على قدرات موظفيها وتقبلهم للتغيير وقدرتهم على التعامل مع نظام "الاختبار والتعلم" بشكل سريع.

#بياناتشركات

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نَبْذَة عن هنكل مصر:

بدأت هنكل أعمالها في مصر عام 1992 وتعمل على تطوير نشاطها المستدام منذ ذلك الحين. تفخر هنكل بعلاقتها المثمرة التي تجمعها بعملائها من المستهلكين في مصر بفضل منتجاتها وعلامتها التجارية فضلاً عن شراكتها البناءة مع الحكومة المصرية وثقتها الكبيرة في الاقتصاد المصري وسواعد أبناء الوطن. واليوم، يعمل بالشركة ما يقرب من 700 موظف بشكل مباشر وأكثر من 3000 بشكل غير مباشر. تعد كلمة الابتكار هي تلخيص الآلية التي تتبعها شركة هنكل عالمياً وبالتالي في مصر، حيث حرصت الشركة منذ بَدْء التصنيع في السوق المحلى على استخدام التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات لتقديم منتجات تراعي أعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية للمستهلك المصري. كما تتميز الشركة بفهم عميق للسوق المصري واحتياجات المستهلكين. ولا تغفل هنكل دورها في إرساء دعائم الاستدامة في مصر فتعمل دوماً على الاستثمار في المجتمعات والبيئة وتطوير ممارساتها للنهوض بهم ضمن استراتيجياتها وتوجهاتها العالمية.

نَبْذَة عن شركة هنكل العالمية:

هنكل شركة ألمانية رائدة في العلامات التجارية والتكنولوجيات والابتكارات. تحظى شركة هنكل بحضور عالمي بارز عبر محفظة متوازنة ومتنوعة من المنتجات. وتحتل الشركة اليوم مكانة رائدة عبر وحدات أعمالها الثلاثة وذلك بفضل علاماتها التجارية القوية والتزامها بالابتكار والحلول التكنولوجية المتطورة. تعد شركة هنكل من أكبر الشركات العاملة في صناعة الكيميائيات والمنتجات الاستهلاكية في العالم ولديها تاريخ حافل وناجح في العالم يمتد إلى 145 عاماً. وتعد شركة هنكل الشركة الأولى والرائدة في العالم في مجال تكنولوجيا مواد اللصق. وفيما يخص قطاع المنظفات والعناية المنزلية، تقدم شركة هنكل مجموعة مميزة من المنتجات التي تحظى بشهرة وانتشار واسع في جميع أنحاء العالم. توظف شركة هنكل ما يزيد عن 53 ألف شخص على مستوى العالم، يمثلون فريقاً شديد التنوع توحده ثقافة راسخة وقيم أساسية وهدف مشترك وهو تحقيق قيمة مستدامة. تضم الشركة أكثر من 185 مصنعاً بالإضافة إلى 23 مركزاً للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الاستدامة، حققت هنكل مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات والتصنيفات العالمية، وهي مدرجة في بورصة داكس الألمانية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.henkel.com

نبذة عن شركة كرتونة:

شركة "كرتونة" هي شركة مصرية ناشئة، تأسست في أغسطس من عام 2020. وهي منصة رقمية تعمل على ربط تجار التجزئة بالمصنّعين وتجار الجملة " B2B"، ما يساعد على دعم التحول الرقمي في سوق التجارة التقليدية بمصر.

ومن خلال المنظومة التكنولوجية التي تتيحها "كرتونة" يمكن لتجار التجزئة طلب احتياجات متاجرهم من البضاعة لدى تجار الجملة والمصنعين عبر منصة "كرتونة" في إي وقت وبأي كمية حسب احتياجاتهم.

منذ إنشائها في 2020، جذبت "كرتونة" أكثر من 45 ألف مستخدم في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وحدهما، ونفذت أكثر من 500 ألف طلب بقيمة إجمالية للبضائع تبلغ مليار جنيه.

تعمل "كرتونة" مع 200 شركة للمنتجات الغذائية والسلع الإستهلاكية و 1000 موزع وتاجر جملة، وتقدم لعملائها من تجار التجزئة أكثر من 10 الالف منتج مدرج على منصتها الإلكترونية بما في ذلك الأطعمة الجافة والطازجة والمجمدة.

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