309% نسبة نمو عدد المشاريع و208% حجم الاستثمارات الموطنة، و274% عدد العاملين خلال العشر سنوات الماضية

مدائن تمول مصاريفها التشغيلية بنسبة 100% منذ العام 2006

تضاعف صافي الربح في مدائن أكثر من 10 مرات بنسبة زيادة تجاوزت 1055% خلال الفترة (2006 - 2019)

أكثر من 2.8 مليار ريال الناتج الإجمالي للشركات المستثمرة في مدائن خلال 2019

المنطقة الحرة بالمزيونة أول ميناء بري في السلطنة يُربط مع الخطوط الملاحية الدولية

مدائن تعكف على تنفيذ مشروع تطوير البنية الأساسية لمدينة صور الصناعية بأكثر من 12 مليون ريال

افتتاح مدينة سمائل الصناعية رسميا مطلع العام القادم

85% نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المرحلة (2أ) لمدينة الرسيل الصناعية بتكلفة تتجاوز 32 مليون ريال

افتتاح مركز الخدمات (مسار) في (4) مدن صناعية خلال شهر يناير القادم

مدائن تعتمد استراتيجية التحول الرقمي لرفــع كفــاءة الأعمــال

الانتهاء من الدراسة البيئية لمدينة ثمريت الصناعية

طرح مزايدة استثمارية لمحطة الخدمة الواحدة في مدينة عبري الصناعية قريبا

مشاريع حيوية لتطوير البنية الأساسية في جميع المدن الصناعية

حزمة تسهيلات وحوافز من مدائن لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا

قال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن أن المؤسسة حققت قفزات كبيرة ونمو متضاعف في مؤشرات نتائج أعمالها مع نهاية الخطط الخمسية (2011 - 2015)، (2016 -2020)، حيث حققت خلال هذه الـ (10) سنوات نسبة نمو بلغت (309%) في عدد المشاريع، و(208%) في حجم الاستثمارات الموطنة، و( 274%) في عدد العاملين بالمشاريع الاستثمارية، كما حققت خلال الفترة (2006 - 2019) ارتفاعا في حجم الدخل بنسبة (871%)، وصافي الربح تضاعف لأكثر من (10) مرات وبنسبة زيادة تجاوزت (1055%) ، بينما حجم النقد تضاعف لما يقرب من (16) مرة وبنسبة تتجاوز (1592%)، مشيراً الحسني إلى أن "مدائن" استطاعت خلال الفترة (2016 - 2020) أن ترفع نسبة تمويل الإنفاق الرأسمالي لتصل عام 2019 إلى (68%) ، في حين أن المؤشرات الأولية لنتائج أعمال العام 2021 تشير إلى اقتراب مدائن من نسبة (80%)، ومؤكداً على أن مدائن منذ العام 2006 تمول مصاريفها التشغيلية بنسبة ( 100%).

وأوضح هلال الحسني أن الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان لعام 2019 بلغ 29,349,500,000 ريال عماني حسب النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في حين أظهر المسح الإحصائي للشركات القائمة في المدن الصناعية التابعة لمدائن لعام 2019 أن الناتج الإجمالي للشركات المستثمرة في مدائن خلال العام نفسه 2,805,884,474.15ريال عماني، بينما بلغت القيمة المضافة للشركات المنتجة في مدائن (1,075,382,932.55) ريال عماني، أما إجمالي قيمة الصادرات في جميع المدن الصناعية خلال 2019 فقد بلغ 1,361,373,788.51 ريال عماني، بينما بلغ إجمالي قيمة الواردات 1,087,477,031.33 ريال عماني (من قيمة المواد الخام المستوردة 776,280,120.50 ريال عماني و 311,196,910.83 ريال عماني من قيمة المواد الخام المحلية).

تخفيف آثار كورونا

وأوضح هلال بن حمد الحسني، أنه انطلاقاً من مسؤولية مدائن تجاه المستثمرين والصناعيين في سلطنة عمان، وتهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، والتي تساهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الاستراتيجيات التنافسية إقليميا وعالميا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية من جهة، وحرصاً منها على التخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية من جهة أخرى؛ فقد أقرّت المؤسسة حزمة من التسهيلات والحوافز لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، وتتضمن هذه التسهيلات منح حوافز لتعزيز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية في كل من (البريمي، عبري، المضيبي، ثمريت) وأية مدينة صناعية يعلن عنها لاحقاً تتمثل في الإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين لكافة المشاريع الجديدة، يليها تخفيض القيمة الإيجارية لمدة (3) سنوات تالية بنسبة (50%) للعقود المبرمة خلال المدة من 2021 – 2024م، وكذلك تخفيض كافة الرسوم الأخرى المدرجة في الملحق رقم (1) من لائحة الاستثمار بنسبة (50%) لكافة المشاريع الجديدة خلال المدة 2021 – 2024م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم ترخيص مزاولة أنشطة تقنية المعلومات بنسبة (50%) لمدة عامين خلال المدة من 1 يناير 2021 – وحتى 31 ديسمبر 2022م للمشاريع القائمة والجديدة في واحة المعرفة مسقط، علاوة على عدم احتساب غرامات التأخير عن دفع مستحقات مدائن للعامين 2020 و2021م.

مجمعات مدائن الاستثمارية

وأعلن هلال بن حمد الحسني عن إطلاق مشروع مجمعات مدائن الاستثمارية الذي يقدم فرصة للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الاستثمارية المكملة للاستثمار الصناعي في سلطنة عمان، حيث تتولى تلك الشركات بناء مجمعات استثمارية متخصصة من خلال مخططات عقارية تم اعتماد تصاميمها من قبل مدائن، ومن ثم تقوم الشركة المطورة بتسويق الوحدات الصناعية والاستثمارية الجاهزة مع مرافقها للشركات المحلية والأجنبية لشراء أو تأجير تلك الوحدات للتشغيل الفوري بعد تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بالمستأجر أو المالك الجديد، حيث سيتم طرح فرص تطوير (10) مجمعات استثمارية في كل من مدينة صحار الصناعية، مدينة البريمي الصناعية، مدينة سمائل الصناعية، ومدينة صور الصناعية في قطاعات متنوعة، حيث تتمثل أنشطة المجمعات الاستثمارية بمدينة صحار الصناعية في الصناعات المتعددة، الصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، في حين تركز أنشطة المجمعات الاستثمارية في مدينة صور الصناعية على الصناعات المتعددة، الصناعات الغذائية، أما أنشطة المجمعات الاستثمارية في مدينة سمائل الصناعية، فستركز على الصناعات المتعددة، الصناعات الغذائية، الصناعات البلاستيكية، والقطاع اللوجستي، بينما تقوم أنشطة المجمعات الاستثمارية في مدينة البريمي الصناعية على توطين الصناعات المتعددة، الصناعات الغذائية، ومن الأهداف الرئيسية لمشروع مجمعات مدائن الاستثمارية دعم التكامل الصناعي بين المصانع الصغيرة من ناحية والمصانع الكبيرة من ناحية أخرى والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية بحكم تجاورها وتمركزها في مدينة صناعية واحدة، مما يعد فرصة جيدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في القطاع الصناعي من خلال المجمعات الاستثمارية، حيث ستتمكن تلك المؤسسات من شراء أو تأجير وحدات عقارية بمساحات صغيرة تتوافق مع طاقتها التشغيلية وقدرتها الإنتاجية حسب نماذج معدة مسبقاً تناسب مختلف المساحات المحتملة للمشروعات الصناعية.

مدن صناعية جديدة

وفيما يتعلّق بالموقف التنفيذي للمدن الصناعية الجديدة التي أعلنت عنها مدائن خلال الفترة الماضية، أوضح الحسني أن مشروع إنشاء مدينة ثمريت الصناعية دخل مرحلة التصميم النهائي للبنية الأساسية وتحديد فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص و تحديث الدراسة الاقتصادية، كما قامت مدائن بعمل دراسة بيئية من قبل استشاري بيئي مختص والحصول على الموافقة البيئية من الجهة المختصة، علماً بأن المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية تبلغ حوالي 4 مليون متر مربع، وتقع على بعد حوالي 9 كيلومتر من دوار قاعدة ثمريت الجوية باتجاه مرمول، وستركز على توطين الصناعات التعدينية المختلفة ومنها صناعات الجبس والحجر الجيري، وكذلك الصناعات الخفيفة المتعلقة بمواد البناء من المنتجات الإسمنتية، بالإضافة إلى فتح المجال للخدمات المساندة التي سيكون لها جزء من المدينة الصناعية كورش صيانة المركبات والمخازن الباردة والجافة ومحطة للوقود وأخرى لوزن الشاحنات، كما تم تخصيص مساحات للمشاريع التجارية كمعارض السيارات والمقاهي والاستراحات وسكن العاملين على أن يتم تطويرها عبر الشراكة مع القطاع الخاص كفرص استثمارية.

وفيما يتعلّق بمدينة عبري الصناعية، أوضح الحسني أن مدائن تعمل في المرحلة الحالية على مشروع تشييد أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى فيها بتكلفة تصل إلى 9 مليون ريال عماني، وذلك لتطوير مساحة حوالي 3 مليون متر مربع من البنى الأساسية والتي تتضمن (طرق أسفلتية بطول أكثر من 18 كم، إنارة، شبكات صرف صحي، شبكه ماء، شبكة اتصالات ومسارات كهرباء)، علماً بأن المشروع في مرحلة التحضيرات، حيث تم إصدار أمر البدء في العمل في أكتوبر الماضي على أن يتم تسليمه بصورته النهائية في منتصف عام 2023، كما تستعد "مدائن" لطرح مزايدة استثمارية لمحطة الخدمة الواحدة في مدينة عبري الصناعية تتضمن: محطة بترول، فندق، خدمات عامة، مطاعم، خدمات العناية بالمركبات)، حيث تم إعداد مستند المزايدة، وحاليا في مرحلة المراجعة ومن المتوقع طرح المزايدة قبل نهاية العام الجاري.

أمّا مدينة محاس الصناعية، فأوضح الحسني أنها بدأت أعمالها الإدارية بولاية خصب بمحافظة مسندم مطلع أكتوبر من العام الجاري لتقديم خدماتها للمصانع القائمة بالمدينة الصناعية والمستثمرين ورجال الأعمال لتكون المدينة الصناعية الأولى بمحافظة مسندم، مشيراً إلى أن مدائن أولت اهتماما كبيرا بالمدينة الصناعية البالغ مساحتها 1,548,821.000 مليون متر مربع، حيث خصصت لها حوافز تنافسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية وخلق فرص وظيفية وتعزيز القيمة المحلية المضافة للموارد والثروات الطبيعية بالمحافظة، كما أن العمل حاليا في مراحله الأخيرة لإسناد مناقصة مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمدينة محاس الصناعية بمساحة مليون متر مربع وبتكلفة 6 مليون ريال عماني تقريبا، والتي من المؤمل أن يتم إسنادها بنهاية ديسمبر من العام الجاري على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع بداية الربع الأول من العام القادم 2022م، وبين بأن أهم مكونات المشروع تشمل، إنشاء شبكة الطرق الداخلية وتركيب أعمدة الإنارة وإنشاء جسر يربط المدينة بالشارع العام، إضافة إلى أعمال شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات وخزان المياه، وخزان تجميع الصرف الصحي وإنشاء مبنى الإدارة والسور الخارجي وعمل قنوات تصريف مياه الأمطار بعرض عشرون مترا وبطول إجمالي يصل إلى ثلاثة ونصف كيلو متر وغيرها من الأعمال المرتبطة بالمشروع.

وقال الحسني أنه تم طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة المضيبي الصناعية، والتي تتضمن القيام بعمل مخطط تفصيلي عام للمدينة الصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 14 مليون متر مربع، ومخطط تفصيلي آخر لمساحة 2 مليون تقريبا، وتخطيط عدد من المخازن، وتحديد 15 فرصة استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية وتعتمد على الموارد الطبيعية المتواجدة في المحافظة، كما تشمل المناقصة تخصيص وتحديد القطاعات الصناعية التي تشمل القطاع اللوجستي والصناعي والتجاري والغذائي والسياحي وقطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشروع، كما تشمل المناقصة على تنفيذ عدد من الدراسات أهمها، الدراسة المرورية، الدراسة الطبوغرافية، والدراسة البيئية.

مشاريع قيد التنفيذ

وأشار هلال الحسني إلى أن "مدائن" تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في المدن الصناعية القائمة، وذلك بهدف إيجاد القيمة المضافة والبيئة الملائمة للاستثمار، ففي مدينة صور الصناعية، يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع تطوير البنية الأساسية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني على أن يتم الانتهاء منه مع بداية النصف الثاني من العام 2022م، حيث يهدف المشروع إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لخدمة المستثمرين الحاليين وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تشييد شبكة المياه بطول 17 كيلومتر تقريبا، وشبكة الصرف الصحي بطول 14 كيلومتر تقريبا، وشبكة طرق بطول 10.6 كيلومتر ، وقنوات تصريف المياه بطول 6.8 كيلومتر، وخزان مياه علوي بسعة إجمالية 650 متر مكعب، وآخر أرضي بسعة إجمالية 2780 متر مكعب، وخزانين تجميع مياه الصرف الصحي بسعة إجمالية 1230 متر مكعب. وأوضح الحسني أنه في ظل التوجه لتوطين مشاريع كبرى بمدينة صور الصناعية، وفي ضوء خطة مدائن لإنشاء ميناء عالمي متعدد الأغراض فيها، ونظرا للتوسعات التي حصلت مؤخرا، فإن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير المخطط العام للمدينة الصناعية لمواكبة هذه التغييرات والمستجدات، وقد قامت "مدائن" في هذا الصدد بطرح مناقصة التأهيل المسبق للشركات الاستشارية، وتم استلام عروض من 18 شركة، وجاري عملية التحليل والتقييم للعروض، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع خلال النصف الثاني من العام القادم 2022، حيث يهدف المشروع إلى تحديث المخطط العام للمدينة الصناعية شاملا تحديد المواقع المناسبة للمشاريع الثقيلة ومسارات الخدمات ومواقع مرافق البنية الأساسية.، وعمل اللائحة التنظيمية الخاصة للمساحات البحرية، بالإضافة إلى إجراء دراسة هيدرولوجية لمسارات الأودية وتحديد حجم اتساعها والحماية والتصريف وخلق مساحات إضافية قابلة للتأجير.

من جانب آخر، قال الحسني أن مدائن تعمل حالياً على تنفيذ مشروع توسعة مدينة نزوى الصناعية (المرحلتين الثالثة والرابعة)، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمدينة الصناعية وإيجاد بيئة جاذبة وملائمة للاستثمار، حيث يتمثل المشروع في تطوير شبكة الطرق بالمرحلتين الثالثة والرابعة مع كافة الخدمات الأساسية التي تطلبها المشاريع، وتطوير المنظومة الأمنية بتركيب كاميرات مراقبة على المداخل وجميع الطرق الداخلية وربطها بغرفة التحكم، بالإضافة إلى تطوير المدخل الرئيسي الحالي وإضافة مدخل إضافي لتسهيل حركة المرور، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 50% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في النصف الأول من عام 2022م، كما أن العمل جار على استكمال التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للحصول على توسعة جديدة لمدينة نزوى الصناعية لمساحة تقدر بحولي مليوني متر مربع تقريبا، الأمر الذي سيتيح توفير المزيد من فرص الاستثمار بالمدينة الصناعية، بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل حاليا على إعداد مستندات مزايدات لمشروعي المنطقة التجارية ومشروع المدينة السكنية، وذلك بهدف توفير بعض المرافق الخدمية التي تقدم الخدمات للشركات والعاملين بالمدينة الصناعية كالمحلات التجارية وخدمات العناية بالسيارات وخدمات صحية، بينما تهدف المدينة السكنية إلى إنشاء مجمعات سكنية ذات بيئة صحية وملائمة تتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة لإسكان العمال.

وقال الحسني أن الافتتاح الرسمي لمدينة سمائل الصناعية سيكون مطلع العام القادم، مشيرا إلى أنه من أبرز المشاريع التي تعكف مدائن على تنفيذها فيها مشروع تصميم وتنفيذ الأعمال التكميلية للبنى الأساسية عبر تنفيذ طريق مزدوج من الدوار المدخل الرئيسي للمدينة الصناعية إلى الدوار القريب من طريق الشرقية السريع بطول (1.4كم)، وتصميم وتنفيذ دوار مع الوصلات يربط المدينة الصناعية، وتصميم وتنفيذ خط صرف صحي يربط المرحلة الثالثة بالأولى، ويهدف هذا المشروع الذي تتجاوز قيمته 2 مليون ريال عماني إلى تعزيز وتطوير البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية، حيث تبلغ نسبة الإنجاز فيه 48%، ومن المتوقع الانتهاء منه في إبريل 2022م، كما انتهت مدائن من مشروع أعمال ربط غرفة الحراسة ومباني محطة التحلية وكاميرات المراقبة بغرفة التحكم بالألياف البصرية.

كما أشار الحسني إلى أن "مدائن" بدأت بتنفيذ مشروع استكمال تطوير مدينة البريمي الصناعية من خلال إنشاء شبكة و محطة الصرف الصحي وتأهيل بعض الشوارع وقنوات تصريف الأمطار إضافة إلى تطوير مساحة 300 ألف متر مربع مُخصَّصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال أنّ مشروع تطوير مدينة البريمي الصناعية يهدف إلى تحسين الخدمات في المدينة وتطوير أراضي جديدة لخدمة المستثمرين واستقطاب مشاريع جديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على بعض الأعمال من المقاول الرئيسي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام المقبل 2022م، كما تقوم "مدائن" حالياً بعمل دراسة جدوى لسوق الخضروات والفواكه المزمع إقامته في حميضة بولاية محضة، وسوف يتم الانتهاء من دراسة الجدوى بنهاية العام الحالي 2021م.

وبين الحسني أن مدائن تواصل العمل على استكمال تطوير المرحلة السابعة في مدينة صحار الصناعية من خلال تطوير وتحسين البنى الأساسية في المرحلة السابعة، حيث يهدف المشروع إلى توفير الخدمات الأساسية (الطرق ، خطوط الماء...الخ) للمستثمر وتوفير بيئة جاذبة، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 66% ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من : العام 2022.

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة بالمزيونة، أول ميناء بري في السلطنة تم ربطه مع الخطوط الملاحية الدولية عام 2018، قال الحسني أنه يتم إنشاء مبنى الخدمات والتسهيلات بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 3 مليون ريال عماني وبمساحة ?? الف متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري و الذي من خلاله سوف يتم احتضان عدد كبير من المشاريع والشركات الصغيرة و المتوسطة. كما اقتربت "مدائن" من الانتهاء من مشروع إنشاء الحزمة الثانية من المرحلة الثانية للبنية الأساسية، والتي تبلغ مساحتها مليون و 600 الف متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 6 مليون ريال عماني و تبلغ نسبة الإنجاز في هذا المشروع أكثر من 90%، بالإضافة إلى ذلك، بدأت مدائن في إنشاء السياج الأمني المتكامل، والذي يتميز بالمواصفات و المقاييس الأمنية و كاميرات مراقبة حول المنطقة بمسافة تبلغ ?? كلم مربع وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليون و 200 ألف ريال عماني وتبلغ نسبة الإنجاز أكثر من 40% ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال ? أشهر، علاوة على البدء في تصميم المخطط العام للمرحلة الرابعة بمساحة تبلغ 3 مليون متر مربع ومن المتوقع طرح مناقصة إنشاء هذه المرحلة قريباً.

ومن جانب آخر، قال الحسني أن "مدائن" بدأت بتنفيذ مشروع تحويل واحة المعرفة مسقط إلى مدينة ذكية، وذلك من خلال إيجاد بنية أساسية قوية وآمنة عن طريق توفير شبة اتصال سريعة وآمنة، وإيجاد حلول لتوفير شبكة خوادم (سيرفرات) عن طريق النظم السحابية او عن طريق انشاء مركز لهذه السيرفرات والبيانات، تطبيق أحدث الحلول في تطبيقات المدن الذكية والتي تتركز في أربعة محاور أساسية تتمثل في البيئة، تخفيض وترشيد الاستهلاك، الإدارة والتحكم بالمباني والمرافق والمنشآت، والحلول الذكية للأمن والسلامة والبيئة. وبهدف تطوير وتوسعة البنية الأساسية للواحة وزيادة الاستثمارات فيها، أكد الحسني على أن مدائن بدأت بتنفيذ مشروع الطريق الدائري والخدمات الملحقة به بواحة المعرفة مسقط، والذي يشمل أعمال الطرق وإنارتها، تصريف مياه الأمطار، شبكة الصرف الصحي، شبكات المياه وإطفاء الحرائق، أعمال كهربائية، عمل نظام كاميرات المراقبة CCTV وممرات المشاة والدراجات الهوائية. كما قامت "مدائن" بطرح مناقصة مشروع مبنى المواقف متعدد الطوابق بواحة المعرفة مسقط بهدف تصميم وإنشاء مبنى متعدد الطوابق يستخدم كمواقف للقاطنين والزوار في الواحة بمنطقة الأعمال عبر استخدام أحدث الأنظمة الذكية لتشغيله، حيث سيوفر المبنى العدد الكافي من المواقف لاستيعاب كافة القاطنين والزوار بمنطقة الأعمال بالواحة؛ مما سيساهم في جذب المستثمرين الجدد.

وأوضح الحسني أنه العام 2019 شهد انطلاق تنفيذ برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم نقل إدارة وتشغيل أول مدينة صناعية وباكورة المدن الاقتصادية العمانية –الرسيل – إلى شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة"، والتي أوكلت المهمة لشركة مدينة الرسيل الصناعية لتكون أول شركة متخصصة في مجال بناء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية تحت مظلتها، وبفضل وحمد من الله، شهد أول عامين نجاحات كبيرة مالية وفني، حيث كانت المؤشرات المالية والرقمية لمدينة الرسيل الصناعية إيجابية، بالإضافة الى تسريع وتيرة التطوير وتحسين البنية الأساسية والفوقية بالمدينة الصناعية، والانتهاء من إنجاز عدة مشاريع، وأشار الحسني إلى أنه مبادرة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع تطوير المرحلة (2أ) بتكلفة تتجاوز 32 مليون ريال عماني، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 85%، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المساحة البالغة 1.9مليون متر مربع قد تم تأجيرها بنسبه تزيد عن 90% و هناك إقبال و تفاوض على بقية القطع الموجودة في هذه المرحلة، وهناك أيضا مشروع إعادة تطوير وتأهيل مداخل مدينة الرسيل الصناعية وإضافة مداخل جديدة تتواكب مع تزايد الأعمال بالمدينة بتكلفة تقترب من 3 ثلاثة مليون ريال عماني، وهذا المشروع لا يقل أهمية عن مشاريع تطوير المساحات الاستثمارية، حيث يعاني المستثمرين ورواد المدينة الصناعية من صعوبة الدخول والخروج و تهالك الشوارع نظراً للأوزان الثقيلة التي تدخل المدينة، لذا عملت إدارة المدينة، وبالتنسيق مع مدائن لتطوير المداخل و فتح مداخل جديدة للمدينة، وقد تم الانتهاء من المشروع و بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليون ريال عماني، وقد تم تشغيل و فتح الطرق في المشروع، ومن جانب آخر تم الانتهاء من مشروع استكمال تطوير المنطقة اللوجستية في المدينة الصناعية بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون ريال عماني، حيث تم تأجير المنطقة بالكامل و جاري ضخ الاستثمارات من قبل المستثمرين لتطوير الأراضي التي تم تأجيرها.

التحول الرقمي

وأوضح الحسني أن التحـول الرقمـي يعد أحـد العوامـل الرئيسـية فــي تعزيــز وتمكيــن الجهــود الســاعية إلــى تحقيــق رؤيــة مدائن 2040، وعامــلا أساســيا فــي رفــع كفــاءة الأعمــال، وذلــك لمــا للتحـول الرقمـي مـن أثـر فـي تسـريع الأعمال وتطويرهــا وتحســينها، لذا تم تعيين فريق متفرغ لمشروع التحول الرقمي ، كما تم الانتهاء من إعداد استراتيجية التحول الرقمي لمدائن واعتمادها مؤخراً، ويعد . مشروع النظام الإداري و المالي ERP من أبرز مشاريع التحول الرقمي لـ "مدائن"، وهو مشروع يعنى بإدارة موارد متكاملة بالمؤسسة متطابقة للمعايير التقنية الحديثة، وتطبيق مبدأ تبسيط وتحسين الإجراءات، وتم إنجاز نسبة 70% من المشروع ، حيث أن النتائج المستهدفة من المشروع دراسة مستفيضة لكافة العمليات والإجراءات، توثيق ورسم خرائط العمليات، وثائق متطلبات وتحليل الاعمال، مطابقة تحاليل الأعمال مع التقنيات الحديثة، وعكس كافة المخططات بالبرمجيات في النظام، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات لأنظمة إدارة الموارد وتبني وتطبيق تقنيات ومبادرات التحول الرقمي مثل التصديق الإلكتروني وبوابة الدفع الإلكتروني.

مركز الخدمات مسار

وقال الحسني أن مدائن ستفتتح أفرع جديدة من مركز الخدمات (مسار) في (4) مدن صناعية خلال شهر يناير القادم، وذلك بعد نجاح التجربة في كل من مدينتي الرسيل وصحار الصناعيتين، حيث يعد المركز نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد ومدة زمنية محددة، وذلك بهدف تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في السلطنة، كما يساهم المركز في جذب الاستثمارات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وكذلك توطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة اعمال آمنة، بالإضافة إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين، ومتابعة المشاريع المتعثرة، علاوة على تقديم المركز لخدمات القيمة المضافة مثل الاستشارات، التمويل والبنوك، الفحص الطبي، البريد، والتسويق والترويج.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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