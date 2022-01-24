الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة هكبه للتقنية المالية المتخصصة في قطاع الادخار عن انضمام ديميتار كازاكوف كمؤسس مشارك في منصب الرئيس التنفيذي للتقنية، وكذلك مارسين زينل في منصب نائب الرئيس للهندسة والتطوير وذلك لرفع مستوى الفريق التقني لمستويات الطموح ضمن خطة هكبه لتكون من أهم 3 شركات في قطاع الادخار في الشرق الأوسط.

تعمل هكبه على تشجيع الناس على الادخار وتعزيز حياة مالية أفضل، وهي تستخدم عادة الجمعيات المالية الشهرية كركيزة لمساعدتهم على اكتساب عادات ادخار أفضل وتحقيق أهدافهم المالية عن طريق مدخراتهم.

سيقود كازاكوف فرق التقنية والهندسة لإطلاق وتقديم مزايا جديدة، وتوسيع عروض الادخار في التطبيق. يتمتع كازاكوف بخبرة تزيد عن 17 عامًا في القيادة من خلال العمل مع الشركات الناشئة وشركات النمو في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. كما ترقى في مناصب مختلفة في مايكروسوفت و Cardeo المحدودة و Swogo وشركات أخرى في أوروبا.

وقال كازاكوف:"أنا متحمس للانضمام إلى هكبه والاستفادة من تجربتي مع مثل هذا العمل الرائد ولعب دور مهم في نموها منذ مراحلها المبكرة، وأتطلع إلى بدء الفصل التالي لرقمنة الادخار التقليدي والارتقاء بها لمساعدة الناس على الاستفادة من مدخراتهم".

كما سيعمل زينل بصفته نائب الرئيس للهندسة والتطوير تحت قيادة كازاكوف لبناء ميزات جديدة رائعة لمستخدمينا مع التركيز على المعايير العالمية للجودة والاعتمادية. ويتمتع زينل بأكثر من عشر سنوات من الخبرة في تطوير البرمجيات في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجموعة لاند مارك ونتفلكس وأديداس ولافازا ونورديك API

وقال زينل:"لقد أعجبت على الفور برؤية هكبه وتأثيرها على الناس. تتمتع هكبه بمستقبل رائع لأنها تمكن عملائها من الاستمرار في ادخار أموالهم بشكل سهل ومبني على العادات، ويسعدني أن أكون جزءًا من هذه الرحلة ".

تقدم هكبه حلها بموجب تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) ضمن البيئة التجريبية (Sandbox) وقد نجحت في جمع 4.5 مليون ريال سعودي في جولة التمويل في يناير 2021. وعلى الرغم من استمرار الجائحة، واصلت الشركة تعيين فريق قيادتها وتعزيزه، حيث نمت بمعدل 4 أضعاف في الربع الرابع من عام 2021 مع تسجيل زيادة بنسبة 200? في إجمالي مدخرات العملاء.

ولمعرفة المزيد عن هكبه، يرجى زيارة https://www.hakbah.com

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عن هكبه

هكبه هي نوع جديد من تجربة الادخار التي تمكن الناس من زيادة مدخراتهم مع وضع أهدافهم في الاعتبار وذلك من خلال مزج التقاليد السلوكية مع التكنولوجيا، تزود هكبه الأشخاص بالأدوات التي يحتاجونها لإدارة جمعياتهم المالية والانضمام إليها بسهولة وثقة. بمحبة من مستخدميها، تمتلك هكبه أكثر من 1000 تقييم من فئة الخمس نجوم.

المركز الإعلامي لهكبه

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