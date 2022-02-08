دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت هانيويل، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمزNasdaq: HON، واتصالات مصر، التابعة لمجموعة اتصالات، اليوم عن توقيعهما مذكرة تفاهم لتطوير حلول متقدمة للمباني والمدن الذكية في مصر. وتتيح هذه المذكرة للشركتين التعاون لبناء منصة سحابية خاصة بحلول إنترنت الأشياء تدعم المشاريع الجديدة والقائمة في مصر.

وتعكس مذكرة التفاهم مساعي الشركتين في التطوير المشترك لمجموعة من حلول إنترنت الأشياء، المستندة إلى تقنيات الذكاء الصناعي وتعلّم الآلة وتقنيات الوصل والتحكم، والتي يمكن تطبيقها على العديد من القطاعات كالتصنيع والرعاية الصحية والضيافة والتعليم والعقارات والنقل. وتقدّم هانيويل إمكانياتها لتطوير حلول منصة إنترنت الأشياء بما فيها البرمجيات والتجهيزات، مستفيدةً من خبراتها الخاصة بخدمات الاتصال والتحكم والبرمجيات والعمليات.

ويدعم هذا التعاون رؤية مصر 2030 من خلال المساهمة في إنجاز التحول الرقمي لعدة قطاعات أساسية في مختلف أنحاء الدولة، وإيجاد بيئة أكثر استدامةً من خلال تطوير حلول ذكية لتوفير الطاقة واستهلاك المياه وإدارة النفايات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل في مصر وشمال أفريقيا: "ترتكز هذه المذكرة على سجليّ هانيويل واتصالات مصر الحافلين بالإنجازات لتعزيز علاقات التعاون وتطوير مشاريع المدن الذكية بنجاح. كما تساهم في استعراض قدرة مصر على توفير حلول متطورة رقمية لمواطنيها وزوارها والشركات العاملة فيها. ونهدف من خلال الجمع بين حلولنا المعتمدة على إنترنت الأشياء وقدرات شريكنا الجديد في مجال الاتصالات، إلى تحسين السلامة والأمان ونوعية الحياة للمواطنين وبناء مجتمعات أكثر استدامةً في مختلف أنحاء مصر".

من جهته قال خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاعات الاعمال في شركة اتصالات مصر: "يسرّنا أن نعزز تعاوننا مع شركة هانيويل في إطار سعينا المشترك لدعم رؤية مصر 2030 الاستراتيجية والهادف إلى تحقيق اقتصاد أكثر تنوعاً، وكلّنا ثقة بقدرتنا على جمع خبراتنا وإمكانياتنا لدفع عجلة التحوّل الرقمي في عدّة قطاعات هامة في المنطقة".

ويستكشف هذا التعاون حلولاً متقدمةً من شأنها أن تساعد في بناء مدنٍ ومجتمعات أكثر أماناً وقابليةً للعيش لمواطنيها وذلك من خلال تحسين مشاركة المواطنين ومراقبة المرافق العامة والبيئة وتحسين نظم الملاحة والصحة المشتركة.

وتعزّز مذكرة التفاهم هذه من العلاقة الاستراتيجية بين هانيويل واتصالات مصر، والتي بدأت في عام 2019 للتعاون على إنجاز مركز إدارة عمليات المدينة الواقع في المدينة الإدارية الجديدة.

كما يجدر بالذكر أن اتصالات مصر تتبع لمجموعة اتصالات، إحدى أوائل المشغلين الذين أطلقوا خدمات شبكة الجيل الرابع في العالم. وتعمل المجموعة اليوم على بناء وإدارة البنى التحتية للحوسبة السحابية، فضلاً عن خدمات الاتصالات المحمولة والثابتة، وذلك ضمن عدة قطاعات تشمل المدن الذكية والرعاية الصحية والنفط والغاز والخدمات المالية والمرافق والطيران والحوكمة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والضيافة والتصنيع. وتحافظ الشركة على ريادتها التقنية من خلال خدمة ملايين العملاء في مصر وتقديم أفضل المنتجات والخدمات لهم.

وتولي رؤية مصر 2030 أهميةً كبيرةً لتحفيز الابتكار والتنمية الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، مع اعتبار التوسع الحضري أحد أهم الركائز في هذه الرؤية التي تلعب المدن الذكية دوراً هاماً فيها لاستيعاب التعداد السكاني المتنامي ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين من مختلف شرائح المجتمع.

#بياناتحكومية

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