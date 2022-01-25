المنشأة الجديدة تُعزز مساعي هانيويل الداعمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال الارتقاء بجهود توطين المهارات ونقل المعارف وتوفير الوظائف لمواطني المملكة

موقع المنشأة يشهد أنشطة تصنيع وتجميع الحلول المخصصة لمشاريع النفط والغاز المحلية والإقليمية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت هانيويل، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (Nasdaq: HON)، عن إطلاق منشأة إنتاج جديدة لمشاريع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي تطوير هذه المنشأة كجزء من التعاون ضمن إطار مشروع مشترك (إلستر إنستروميت المملكة العربية السعودية) مع جازالعربية للخدمات بهدف توفير بنية تحتية متطورة لتصنيع وتجميع حلول الغاز الطبيعي والوقود السائل.

وتقوم المنشأة الجديدة بشكل أساسي على استخدام حلول إلستر الدقيقة، وهي مجموعة من حلول هانيويل التي تشمل تقنيات متكاملة وشاملة لقياس الغاز والسوائل، إضافة إلى تطبيقات التحكم لقطاع الغاز والنفط. وتوفر هانيويل من خلال هذه المنشأة باقة من حلول منصات ومحطات القياس، إلى جانب مجموعة من أنظمة الأتمتة والتحكم، كما تستخدمها بشكل رئيسي لتوفير الخدمات للحلول المعتمدة لدى أرامكو السعودية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد إتمام العديد من الاتفاقيات بموجب مذكرة التفاهم المشتركة والموقعة بين هانيويل وأرامكو السعودية في مايو عام 2017، والتي اشتملت على تنفيذ هانيويل للجهود التجارية الكفيلة بمساعدة أرامكو السعودية لتحقيق أهداف برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).

ويهدف برنامج اكتفاء إلى توطين الإنتاج وفرص العمل بنسبة 70%، فضلاً عن دعم أهداف رؤية المملكة 2030. كما تدعم المنشأة الجديدة هذه الأهداف من خلال توفير أكثر من 20 فرصة عمل في مجال الإنتاج للمواطنين السعوديين، في خطوة من شأنها تعزيز المهارات والكفاءات المحلية بما ينسجم مع التطورات المستقبلية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جورج بو متري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل لمواد وتقنيات الأداء في الشرق الأوسط: "توفر هانيويل احتياجات السوقَ السعودي من الأجهزة وأنظمة التحكم وحلول التطبيقات المتقدمة منذ عقود عديدة. وستسهم المنشأة الجديدة في تعزيز جهود نقل المعارف وستدعم توفير وظائف تتطلب قدراً عالياً من المهارات. ومن جانب آخر، ستدعم حلولنا قطاع النفط والغاز محلياً وفي جميع أنحاء المنطقة من خلال زيادة الموثوقية والحد من تكاليف الصيانة وتعزيز النمو المستقبلي".

وتقع المنشأة في منطقة الهيئة الملكية بالجبيل، وتشتمل على ورشة بمساحة ألفي متر مربع ومساحات مكتبية تزيد مساحتها عن ألف متر لتلبية احتياجات المشاريع داخل المملكة، بما في ذلك أنشطة التصنيع والتجميع. وتُلبي المنشأة بشكل رئيسي احتياجات السوق السعودية ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما ستدعم في المستقبل مشاريع أخرى في جميع أنحاء العالم.

وأضاف بو متري قائلاً: "تُمثل هذه المنشأة الجديدة فصلاً آخر من تاريخنا العريق الذي يمتد لسبعة عقود في السعودية، وتهدف إلى توفير فرص جديدة ودعم حلول التصنيع والتجميع في المملكة في قطاع النفط ذي الأهمية الكبيرة. وتُعد المملكة سوقاً عالية النمو وذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لشركة هانيويل. كما نعبر عن دعمنا الكامل لجهود التوطين التي تشهدها المملكة، ونواصل استثماراتنا في برامج نقل المعارف والمنشآت المحلية لدعم أهداف الرؤية الوطنية طويلة الأمد".

وتُواصل هانيويل لعب دور محوري في دفع عجلة تطوير مختلف القطاعات والوظائف الناجحة طويلة الأمد في المملكة من خلال طرح برامج تدريب وعقد الشراكات وبناء المنشآت المحفزة لرحلة التحول التي تشهدها السعودية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وتشمل هذه الجهود التعاون مع الأساتذة والباحثين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران بشأن العمليات التحفيزية الجديدة لإنتاج الباراكسيلين، وجامعة هانيويل يو أو بي التابعة للشركة ومبادرات تِك برو العالمية، وغيرها من الجهود.

#بياناتشركات

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022