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الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة هانيويل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: HON) عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "إس تي سي حلول" للمساهمة في تطوير مشاريع استراتيجية ضخمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما يدعم رؤية المملكة 2030 وجهودها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
وتعكس المذكرة مساعي الشركتين لإرساء علاقات التعاون في مشاريع المباني والمجتمعات والمدن الذكية، إضافة إلى مشاريع الطاقة، لتوفير حلول حيوية للمشاريع الضخمة، مثل نيوم والبحر الأحمر وأمالا والقدّية وحديقة الملك سلمان والعلا. وتتيح الاتفاقية لمنصات هانيويل البرمجية، مثل باقة هانيويل لحلول المدن وبرنامج هانيويل فورج لإدارة أداء المؤسسات، استخدام البنى التحتية لمنصة "إس تي سي حلول" السحابية لدعمها في عملية تسليم المشاريع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس عبدالله الجفالي، المدير الإقليمي لدى هانيويل لتقنيات المباني في المملكة العربية السعودية: "يشرفنا أن نكون جزءاً محورياً في تشييد المباني والمجتمعات والمدن الذكية المستقبلية في المملكة، ونسعى من خلال هذا التعاون مع " "إس تي سي حلول" إلى تسليط الضوء على قدرة هانيويل على الاستفادة من خبراتها في هذا المجال بالتعاون مع الشركات الرائدة المتخصصة في التكنولوجيا".
وأضاف الجفالي: "تعزز تجربة هانيويل في تطوير ودعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، بما فيها المجتمعات والمدن الذكية، حيث تتميز الشركتان بقدرات تمكنها أن تساهم في تطوير مشاريع المدن والمجتمعات الذكية والمستدامة".
وتُواصل هانيويل، التي تُزاول أعمالها في المملكة منذ سبعة عقود، لعب دور محوري في دعم مُختلف القطاعات الاقتصادية السعودية وتطويرها. وتلتزم هانيويل في دعم برنامج اكتفاء وبالمساهمة في دفع عجلة تطوير القطاعات وجهود التوطين في المملكة، بما يساهم في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وأعلنت شركة هانيويل مؤخراً عن آخر مشاريعها في المملكة التي تشمل إطلاق منشأتها لإنتاج الشعلات بتقنية كاليدوس في مدينة الجبيل أكبر مدينة صناعية في العالم، ومنشأة إنتاج جديدة لمشاريع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي تطوير هذه المنشأة كجزء من التعاون ضمن إطار مشروع مشترك مع شركة جاز العربية للخدمات. كما أعلنت هانيويل وأرامكو في سبتمبر 2021 عن إطلاقهما مشروعاً مشتركاً لتزويد السوق بحلول رقيمة من الجيل القادم من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي المستدام ومبادرات التميز التشغيلي في جميع القطاعات، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل.
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