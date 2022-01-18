يسلط عرض "وندرلاند" الضوء على الأحاسيس والمشاهد متعددة الأوجه التي تغدو بها "أصوات الشباب"، ويقدم مواهب نيوزيلندية شابة تم اختيارها بعناية من قبل مصممة الرقصات وبطلة العالم لمسابقة الهيب هوب لخمس مرات، باريس غوبيل.

وتقول باريس: "لدينا مواهب مذهلة حقاً في أوتيروا نيوزيلندا. لقد كان شرف كبير لإعداد وتنسيق هذا البرنامج الفريد من نوعه لمعرض إكسبو 2020، كما أنني سعيدة جداً لأن جيلنا الصاعد من المواهب الفنية ستُتاح لهم الفرصة لتقديم عروضهم عبر منصة دولية رائعة مثل هذه".

وتُبحر العروض المختارة بعناية عبر "صوت الشباب".. صوت مؤثر، ومثير، مرح ومرهف، محب وفضولي وعاطفي، بريء ومتفائل ومثابر، مليء بالحيوية والنشاط. وتستكشف عروضهم الفنية مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تهم الشباب اليوم حول العالم.

وبإعداده خصيصاً وتقديمه لأول مرة في إكسبو 2020 دبي، تشارك المواهب الفنية الشابة من نيوزيلندا والتي تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاماً لتقديم عروض جذابة وحيوية من فنون الأداء الحركي، والرقص، والغناء، والأكابيلا.

"وندرلاند".. عرض لا ينبغي تفويته، حيث تنتظركم تجربة بصرية مذهلة وراقية تُجسّد روح إكسبو 2020 عبر تواصل العقول وصنع المستقبل.

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نبذة عن جناح نيوزيلندا في اكسبو 2020

يتمحور جناح نيوزيلندا المشارك في معرض اكسبو 2020 حول مفهوم "رعاية الإنسان والمكان"، والذي يستند إلى الثقافة الأخلاقية تجاه البيئة في نيوزيلندا – والمعروفة بكلمة "كايتياكيتانغا (kaitiakitanga) باللغة الماورية أي الوصاية، وهي بمثابة الرابط والحس بالمسؤولية بين الإنسان والبيئة الطبيعية المحيطة. واستلهم هذا المفهوم من المكانة المرموقة والأولى في العالم التي مُنحت لنهر "وانغانوي" باعتباره شخصية قانونية. واكتسب "وانغانوي" أو كما يطلق عليه Te Awa Tupua شخصيته الاعتبارية بحكم القانون، ويتمتع بذلك بجميع الحقوق والصلاحيات والواجبات والمسؤوليات الخاصة كشخص اعتباري. ويجسّد ذلك قصة عالمية ونقلة نوعية من الاستغلال إلى تقييم علاقتنا مع الطبيعة.

وتولت شركة Jasmax النيوزيلندية للهندسة المعمارية تصميم الجناح ومفاهيم تجربة الزوار، والتي تم تطويرها من قبل Haumi، و Workshop e، و Ngā Tāngata Tiaki o Whanganui، مع واجهة حركية تفاعلية من تصميم Kaynemaile. ويتميز الجناح الذي تبلغ مساحته 2,000 متر مربع بتجربة غامرة للزوار، ويضم مطعماً يقدم الأغذية والمشروبات النيوزيلندية، ومرافق للاستضافة. ويقع في منطقة الاستدامة في اكسبو 2020.

وتشرف المديرة الإبداعية باريس غوبيل على البرنامج الترفيهي والثقافي النيوزيلندي لمعرض اكسبو 2020. وحصدت باريس لقب بطولة العالم للهيب هوب خمس مرات. وتشمل مواهبها تصميم الرقصات، والرقص والموسيقى والإخراج والتمثيل.

وتُعرف الشركات الراعية لجناح نيوزيلندا في اكسبو 2020 باسم مجموعة الرعاية، وهي: فونتيرا، وكومفيتا، وكاينمايل، وزيسبري، ومستر أبل، وشادوسبيك، وأبودو، ونيوزيلندا للطيران، وكاروما، وسيتا، وديفيد تروبريدج، وغالاغر، وميثود، وميثفين، وموفات، ونوهو، ورو كوفي، وريزيدنت، وساين، وسكوب، وتيم ويبر ديزاين، وتويتو اينفايروكير.

نبذة عن اكسبو 2020 دبي

اكسبو 2020 دبي هو أول معرض اكسبو عالمي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أو جنوب آسيا. وتشارك 192 دولة في اكسبو 2020 بأجنحة وطنية تعرض الإنجازات والإبداع والابتكارات.

"تواصل العقول وصنع المستقبل" هو شعار اكسبو 2020، مع ثلاثة مواضيع فرعية: التنقل والفرص والاستدامة.

وقد تم تأجيل معرض إكسبو 2020 بسبب جائحة كورونا، وستنطلق فعالياته الآن من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.

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