الشركة الرائدة في صناعة الطلاء تُزود أسطول كروة موتورز من الحافلات التجارية بباقةٍ واسعة من حلول الطلاء المخصصة

دبي/مسقط: أعلنت نيبون بينت الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في قطاع عمليات وحلول الطلاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة كروة موتورز، أحد أبرز مشاريع الاستثمار الاستراتيجية بين دولة قطر وسلطنة عُمان لتصنيع وتجميع الحافلات، لتكون المزود الحصري لكروة موتورز بحلول الطلاء المخصصة.

وتتعاون نيبون بينت بموجب هذه الشراكة مع كروة موتورز، المشروع الأخضر المتخصص في تجميع وتصنيع الحافلات، بهدف تلبية الطلب المتزايد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. وجرى اختيار نيبون بينت كشريك حصري لكروة موتورز في مجال حلول الطلاء بفضل محفظتها المتنوعة من المنتجات والحلول التقنية المبتكرة، فضلاً عن عروض القيمة البارزة التي تُقدمها. واستثمرت كروة موتورز في تطوير البنية التحتية المتقدمة من أجل تلبية مستويات الطلب طويلة الأمد على الحافلات في المنطقة، ومن المتوقع أن تشمل منتجاتها شرائح الحافلات الفاخرة وحافلات النقل بين المدن والحافلات المدرسية.

وتتضمن الطلبيات الأولية المُنفذة بموجب هذا التعاون تصدير الحافلات إلى قطر لتلبية احتياجاتها لدى استضافة حدث رياضي بارز في عام 2022، حيث يضمن فريق الخدمات الفنية لدى نيبون بينت الامتثال للمتطلبات المُحدّدة للمنتجات والألوان والحلول الفنية المخصصة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد شاراد مالهوترا، مدير شركة نيبون بينت الشرق الأوسط: "يسرنا في نيبون بينت، بالاعتماد على خبرتنا الواسعة في قطاع المركبات التجارية، أن نتعاون مع كروة موتورز، ونؤكد حرصنا على إضافة القيمة لهذه الشراكة من خلال محفظتنا المتنوعة من أهم المنتجات والحلول الفنية المبتكرة والأفضل ضمن فئتها. ودأبنا دوماً على ريادة قطاع حلول التشطيب المعززة وتعزيز حضورنا في جميع أنحاء العالم. وتُعد منطقة الشرق الأوسط أحد أهم الأسواق بالنسبة لنا، لذا تنسجم هذه الاتفاقية بالكامل مع خططنا طويلة الأمد في المنطقة. ولطالما كانت حلول الطلاء المتطورة والصديقة للبيئة السمّة الرئيسية لخطط نمونا وعلاقاتنا مع العملاء".

وأضاف: "يمنحنا هذا التعاون فرصةً لاستعراض تشكيلتنا الواسعة من الحلول والخدمات الرائدة".

ومن جانبه، قال السيد ألبانش شارما، المدير العام لشركة نيبون بينت الشرق الأوسط: "ما زالت مستويات الطلب على المركبات التجارية، وخاصةً الحافلات، آخذة بالنمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لا سيما في ضوء الاعتماد الكبير على الوافدين ضمن القوى العاملة فيها. ونود الارتقاء بهذه الشراكة من خلال ما نوفره من حلولٍ شاملة بهدف التأسيس لعلاقة مثمرة وطويلة الأمد بين الشركتين".

وبدوره، قال الدكتور إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة كروة موتورز: "نتطلع قُدماً لبناء علاقة طويلة الأمد مع نيبون بينت، التي تتمتع بإرثٍ غني وخبرةٍ واسعة في مجال طلاء المركبات التجارية. وسنعمل يداً بيد لطرح باقةٍ واسعة من الحلول المبتكرة والصديقة للبيئة".

وقال السيد ميكيل إسينارو، المدير التنفيذي للعمليات لدى كروة موتورز: "وقع اختيارنا على نيبون بينت من بين قائمةٍ طويلة من نخبة مزودي خدمات الطلاء بفضل الإمكانات المبتكرة لمنتجاتها وحلولها الفنية وعروض القيمة المتميزة التي تُقدمها. ونتطلع إلى تطوير أنشطتنا التجارية المشتركة على المدى البعيد".

وتحرص نيبون بينت، من خلال وحدة طلاء وتجديد المركبات التجارية لديها، على تقديم الحلول المبتكرة والمخصصة انطلاقاً من مكانتها كمزودٍ رائد ومتخصص في حلول الطلاء مع الاعتماد على أحدث التقنيات اليابانية لمنح الأولوية للمنتجات الصديقة للبيئة.

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حول نيبون بينت

تمتلك نيبون بينت، التي تأسست في اليابان، خبرة تزيد عن 140 عاماً في مجال الطلاءات والدهانات، وتُعد الشركة الأفضل في قطاع الطلاء في آسيا ورابع أضخم شركة على مستوى العالم. وتُوظف مجموعة شركات نيبون بينت ما يزيد عن 25,544 موظف في 95 منشأة تصنيع ونقطة عمليات في 22 دولة، لتُغطي خدماتها بكل كفاءة جميع القطاعات التجارية، من الإنتاج ووصولاً إلى رضا العملاء. وتُقدم وحدة نيبون بينت لتجديد طلاء المركبات باقةً متنوعة من خدمات الطلاء والحلول الاستهلاكية لمختلف مراكز إصلاح الأعطال والتجديد والمركبات التجارية في جميع أنحاء العالم.

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