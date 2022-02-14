تهدف اتفاقية التعاون إلى تطوير وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشاريع في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتمكين فريق عمل "نورث 25" من مواكبة المستجدات في هذا القطاع

تأتي الشراكة في إطار نموذج عمل جديد يركز على تمكين الفرق على أرض الواقع

دبي : وقّعت شركة "نورث 25"، ذراع إدارة المشاريع التابعة لشركة "دبي القابضة للعقارات"، اتفاقية تعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI) فرع الإمارات العربية المتحدة، أكبر مؤسسة دولية في العالم تختص في إدارة المشاريع، وتهدف الاتفاقية لبحث سبل التعاون بين "نورث 25" ومعهد إدارة المشاريع (PMI) سعياً إلى تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات، واستعراض دراسات وبحوث وتجارب واقعية، وإتاحة موارد وعروض تابعة للمعهد ذات الصلة، إضافة إلى العمل المشترك على تطوير دراسات للاستفادة منها في هذا المجال.

وتعليقاً على التعاون، قال علي أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشركة "نورث 25": "نحن، في نورث 25، فخورون بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI) فرع الإمارات العربية المتحدة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز استراتيجياتنا في تنفيذ المشاريع في القطاعين العام والخاص في الدولة. وستمكّن هذه الاتفاقية فريقنا من مواكبة المستجدات الحديثة في قطاع إدارة المشاريع وتعزيز المهارات من خلال الاطلاع على أحدث تطورات وتوجهات القطاع، وتبني أفضل الممارسات الدولية تماشياً مع التزام الدولة بالابتكار والتميز".

وأضاف: "بصفتنا المزود الرائد في المنطقة لخدمات ادارة مشاريع الإنشاءات والتعمير بمختلف أنواعها واحجامها، فإن ما يميزنا عن غيرنا هو القدرات الفريدة التي نمتلكها. وسوف نتمكن من خلال التعاون مع معهد إدارة المشاريع من توفير قيمة مميزة لعملائنا وتحقيق رؤيتهم على أرض الواقع".

بدوره، أكد الدكتور محمد الرضا، رئيس معهد إدارة المشاريع – فرع الإمارات العربية المتحدة، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو توفير إطار تعاوني بين الطرفين والتأكيد على أهمية تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات في قطاع إدارة المشاريع.

وأضاف الدكتور محمد: "يهدف المعهد إلى تطوير شراكة استراتيجية وبناء علاقات قوية مع المؤسسات المختلفة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتتماشى الاتفاقية مع الرؤية الاستراتيجية للمعهد الرامية إلى تشجيع أعضائه وشركائه على تبني منهجية مرنة ومبتكرة في قطاع تطوير المشاريع، حيث أثبتت الجائحة أهمية تبني توجه استراتيجي جديد للتغلب على التحديات والاستفادة من الفرص".

يذكر أن شركة "نورث25" تقدم خدمات شاملة في إدارة المشاريع وأعمال الإنشاء، بما في ذلك وضع تصور للمشاريع، وإجراء دراسات الجدوى، وتقديم الخدمات الهندسية وإدارة المشاريع والتصاميم والعقود

ويعد معهد إدارة المشاريع في الإمارات مؤسسة مهنية مستقلة ومعتمدة من معهد إدارة المشاريع (PMI) تعمل على تعزيز ممارسة إدارة المشاريع وعلومها. وقد تأسس فرع الإمارات في العام 2014 ويتخذ من دبي مقراً له، وله فروع أخرى في عجمان وأبو ظبي.

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نبذة عن دبي القابضة العقارية

"دبي القابضة العقارية" هي ذراع "دبي القابضة" المتخصصة في تطوير وإنجاز مشاريع نوعية في عدد من أبرز المواقع الجذابة بدبي. وهي تضم محفظة عقارية متميزة من الأراضي، وتجمع بين الخبرة الطويلة التي تمتلكها "دبي للعقارات" في تطوير المشهد العمراني وخبرة "مِراس" في تأسيس وجهات مميزة. كما تقدم لسكان مجمعاتها حلولاً عقارية مبتكرة وواسعة تشمل التطوير العقاري، وإدارة المشاريع، وإدارة المرافق، وتوفر لهم الاستمتاع بنمط حياة متكامل ضمن منازل عالية الجودة في بعض أكثر المجمعات والوجهات المرغوبة بدبي.

وتشمل محفظة شركة دبي القابضة العقارية كلاً من:

مدينة جميرا ليفينج، و"لا ?ي"، و"سيرينا"، و"مدن فيوز"، و"فيلانوفا" - من تطوير دبي القابضة

"بورت دو لا مير"، و"سنترال بارك" في سيتي ووك، و"بلوواترز ريزدنسز"، و"بولغاري ريزورت أند ريزيدنسز"، و"نيكي بييتش ريزدنسز"و"تشيري وودز" – من تطوير "مِراس"

"خدمات نورث25"، و"إجادة"، و"دبي لإدارة المجمعات "

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