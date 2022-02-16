دبي: يجمع أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش لإكسبو 2020 دبي، والذي ينعقد في الفترة من 17 حتى 23 فبراير الجاري، صنّاع التغيير، والمبتكرين، والأطراف المعنية على امتداد سلسلة القيمة الغذائية العالمية لتسليط الضوء على النظم الغذائية الأكثر إنتاجية، والأكثر شمولاً للفقراء والمهمشين، والمستدامة بيئياً والقادرة على التحمل والتكيف والتي توفر طعاما صحيا ومغذيا.

وأبرزت جائحة كوفيد-19 مواطن الضعف في النظم الغذائية العالمية، حيث تقع النظم الغذائية القادرة على التحمل والتكيف في صميم أهداف التنمية المستدامة، والتي تدعو إلى تحولات كبرى في النظم الغذائية للقضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية بحلول عام 2030.

وعلى هذا الأساس، فإن أسبوع الموضوعات، الذي سينظم بالتعاون بين إكسبو 2020 دبي، ووزارة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة بيبسيكو، الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة لإكسبو 2020 دبي، سيضم العديد من الجلسات النقاشية للخبراء، بما في ذلك منتدى أعمال الغذاء والزراعة وسبل العيش (21 فبراير الجاري) وفعالية رئيسية بعنوان طعام صحي للجميع (20 فبراير)، وستقام الفعاليتان في مركز دبي للمعارض، في إكسبو 2020 دبي.

أما فعالية "بقعة ضوء على أفريقيا |حلول مرنة مناخيا لتحقيق أمن غذائي أفضل في منطقة الساحل" والتي تنعقد يوم 22 فبراير الجاري، فتهدف إلى زيادة الوعي بالتحديات والفرص في منطقة الساحل فيما يتعلق بالجهود المبذولة للعمل من أجل المناخ والأمن الغذائي، وسوف تستعرض هذه الفعالية مبادرة "الجدار الأخضر العظيم"، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تركز على التغير المناخي والأمن الغذائي ويقودها شباب ونساء وصغار الملاك من المزارعين والرعاة ورواد الأعمال الاجتماعيين.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "لطالما شكل الأمن الغذائي، بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الكرامة البشرية، أولوية لدولة الإمارات وقيادتها، أولوية راسخة في جذورنا منذ القِدم، حتى قبل تأسيس دولتنا منذ 50 عاما. وفي ظل التنامي الدائم لعدد سكان العالم، يتوجب على الأساليب والطرق التي نحصل بها على الغذاء عبر أنظمتنا الزراعية المترابطة، أن تحترم واجبنا المتمثل في صون كوكبنا وحمايته، عبر السعي إلى نظام منصف يشجع الممارسات المسؤولة والمثمرة، ويحمي الأراضي والمجتمعات التي تشكل أساس أوطاننا".

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الجوع تحفيز وتسريع وتيرة عملنا العالمي لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، فعلى الرغم من حجم الجهد المبذول إلا أن العام 2020 شهد معاناة 720 مليونا إلى 811 مليون فرد حول العالم، وهو ما يبرِز الحاجة الملحة إلى تحويل أنظمتنا الغذائية إلى أنظمة مرنة ومستدامة وذكية مناخياً قادرة على توفير الغذاء لسكان العالم الذين ينمو عددهم بسرعة".

وأضافت: "يوفر أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش في إكسبو دبي 2020 منصة مثالية لتحفيز الحوار، والحصول على حلول من جهات ضمن سلسلة القيمة الغذائية العالمية، والمساهمة في تعزيز الحراك العالمي من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الجوع بحلول عام 2030".

وقال يوجين ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا: "نحن شركة عالمية متخصصة في مجال الطعام والشراب، وتمتد أعمالنا عبر أكثر من 200 دولة وإقليم، ونستخدم في منتجاتنا ما يزيد عن 25 محصولًا من 60 دولة مختلفة. ولذلك ندرك بأنه تقع على عاتقنا مسؤولية استغلال حجم شركتنا وحضورها العالمي للمساعدة في بناء نظام غذائي أكثر استدامة بحيث نضمن الحفاظ على صحة كوكبنا وترك أثر إيجابي في حياة الناس والمجتمعات التي نخدمها. ونحن فخورون باتخاذ خطوات إيجابية ضمن إطار عمل بيبسيكو الإيجابية pep+، للتصدي لأزمة الجوع العالمية والمساعدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع".

وتشمل مجموعة المتحدثين في برنامج الأسبوع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي أندريس فالنسيانو، وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي؛ ومعالي نتاشا بيليديس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، ومعالي داميان أوكونر، وزير الزراعة ووزير التجارة ونمو الصادرات في حكومة نيوزيلندا.

ومن المشاركين أيضا يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة "بيبسيكو" في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا (الإمارات)؛ وكريستينا باورمان، طاهية عالمية الشهرة في مطعم "غلاس هوستاريا" في روما الحائز نجمة ميشلان والمتحدثة في مؤتمر "تيد إكس" والكاتبة؛ ونيجل هيوغز، نائب رئيس أول، الابتكار والبحوث والتطوير في العالم في شركة "كلوقز"؛ ودوروثي شيفر، المدير العالمي لاستدامة الأغذية في شركة "يونيليفر".

ويمكن الحصول على جميع التفاصيل والمواعيد لأسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش، بما في ذلك طرق مشاهدة الفعاليات عن بُعد عبر إكسبو الافتراضي.

أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش هو التاسع في سلسلة 10 من أسابيع الموضوعات التي يقيمها إكسبو 2020 في فترة انعقاده الممتدة ستة أشهر، في إطار برنامج إكسبو 2020 للإنسان وكوكب الأرض، إذ تتيح تبادلا لرؤى ملهمة جديدة من أجل معالجة كبرى التحديات والفرص التي يشهدها عصرنا الحالي.

#بياناتحكومية

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