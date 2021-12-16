حدث غني بالعروض الثقافية والمأكولات الأصيلة وفنون الطبخ الحية ...

دبي: يستضيف "سوق المرفأ" في "جزر ديرة"، أحدث الأسواق الجديدة على الواجهة البحرية لدبي الذي تديره "نخيل"، أكبر مهرجان تايلاندي بالتعاون مع السفارة الملكية التايلاندية في أبوظبي والقنصلية الملكية التايلاندية في دبي والمركز التجاري التايلاندي وهيئة السياحة التايلاندية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدخول إلى هذا الحدث الذي يقام في الفترة الممتدة من 16 ديسمبر ولغاية 18 منه هو مجانيٌ.

عيشوا التجربة التايلاندية الحقيقية في عطلة نهاية هذا الأسبوع على الواجهة البحرية لسوق المرفأ يومياً، من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 10 ليلاً وشاركوا في عدد كبير من الأنشطة المستوحاة من تايلاند.

يُعتبر هذا المهرجان الذي يزخر بالعديد من الأنشطة، فرصة مثالية للزوار لعيش التجربة الثقافية التايلاندية بأسلوب مختلف كلياً وتذوّق المأكولات التقليدية الأصلية، فضلاً عن خوض تجربة العروض الثقافية وفنون الطبخ والمشاركة في حلقات خاصة بفن النحت. وسوف يشمل هذا المهرجان أيضاً، مباريات في عروض الملاكمة التايلاندية، بالإضافة إلى إقامة سوق شامل يتضمن سلعاً ومنتجات متعددة تشمل فئات متنوعة وبأسعار معقولة.

وقال عمر خوري، مدير إدارة الأصول في "نخيل": "إن المهرجان التايلاندي في سوق المرفأ يشكل انعكاساً لالتزامنا في تعزيز التجارب المتعددة الثقافات على نطاق واسع. ويمثل هذا المهرجان فرصة ممتازة للتفاعل مع العملاء وكذلك استعراض الجوانب الثقافية التايلاندية ليختبرها المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتطلع إلى الترحيب بالزوار لكي يخوضوا تجربة قيّمة تجعلهم يختبرون المذاقات التايلاندية وسط أجواء غنية بالتسلية والتسوق".

من جهته، قال سعادة السيد وارافوث بوابينيا، سفير تايلاند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا أن نتعاون مع نخيل من أجل إقامة أكبر مهرجان تايلاندي على الإطلاق تشهد دبي. إن سوق المرفأ يعتبر وجهة مثالية لاستضافة أنشطة بهذا الحجم، ما يدّل على بنيته التحتية القوية وموقعه وأوجهه المتعددة الثقافات. نحن على يقين بأن الزوار سوف يجدون المهرجان التايلاندي ممتعاً للغاية، كما أننا على أتم الاستعداد لاستضافتهم".

ويُشار إلى أن أكثر من 800 متجر قد فتحت أبوابها حالياً في سوق المرفأ، ومن المقرر أن ينضم إليها 300 متجر آخر بحلول أخر الشهر الجاري، علماً أن ساعات العمل في سوف المرفأ تبدأ من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، في حين تبدأ من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل يوم الجمعة، ومن الساعة 10 صباحاً ولغاية 12 عند منتصف الليل يومي الخميس والسبت.

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ملخص

الحدث – المهرجان التايلاندي

التاريخ – من 16 إلى 18 ديسمبر

الوقت – من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 10 ليلاً

الدخول – مجاناً

الموقع – القرية 4، سوق المرفأ، جزر ديرة

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نبذة حول شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما يمهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر السكن لنحو 300 ألف نسمة، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها، نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، ومدينة التنين، وفلل ند الشبا، وقرية ورسان، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي)، وجزر ديرة، الوجهة الجديدة للسياحة والعيش والترفيه الواقعة في أقدم منطقة تجارية بدبي.

تمتلك وتدير نخيل مولز سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، ذي بوينت الذي يضم نافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، بالإضافة إلى نخيل مول، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، وبالم ويست بيتش فضلاً عن منصة المشاهدة التي افتتحت مؤخراً، ذا ?يو آت ذا بالم، الواقعة قي قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع نخيل مولز المشهورة والمتنامية، مراكز للتسوق كبيرة، مثل ابن بطوطة مول، ودراغون مارت (سوق التنين)، وسوق المرفأ، وسيركل مول، ومجموعة من مراكز التجزئة المجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) تقع في ستة من مجتمعات نخيل السكنية، وتضم مشاريعها القادمة بما في ذلك، سوق ورسان والخيل أفينيو.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة. حيث تم افتتاح الفنادق التالية والتي تعمل جميعها حالياً، فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وإيبيس ستايلز سوق التنين، وبريمير إن سوق التنين، وفندق ريو دبي ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني، أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي).

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