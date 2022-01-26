التفوق يعانق الاستدامة في مجمعات الفلل السكنية المسورة المطلة على "الفرجان"

دبي: تستهل شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، العام الجديد بالإعلان عن إطلاق مشروع "تلال الفرجان" الجديد، والذي يضم 220 فيلا فاخرة مكونة من أربع وخمس غرف نوم، ويتميز بإطلالته الفريدة على مجمع الفرجان الرئيسي.

سوف تحتل هذه المساكن الجديدة التي تتميز بمساحاتها الداخلية الفسيحة وتشطيباتها العالية الجودة ونوافذها الممتدة من الأرض حتى السقف مع التركيز على الاستدامة البيئية، مكانة رفيعة نظراً لموقعها على مشارف "الفرجان"، في حين تتوسط المساحات المفتوحة الواسعة والممرات المظلّلة، وتحيط بها المناظر الطبيعية الشاملة، فضلاً عن المجموعة الغنية من المرافق المشتركة، بما في ذلك أحواض السباحة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمناطق المخصصة للعب الأطفال والملاعب الرياضية.

ويأتي إطلاق مشروع "تلال الفرجان" في إطار تلبية الطلب المتواصل على العقارات في دبي، وفي أعقاب الإقبال الكبير والبيع بالكامل لمشروعي "نخيل"، "مروج الفرجان" في مايو الماضي، و"مروج الفرجان غرب" في سبتمبر الماضي، من عام 2021.

تتميز هذه الفلل التي تجمع بين التفوق والاستدامة، باستخدام أفضل المواد التي تتمتع بالجودة العالية والتشطيبات النهائية المتقنة بهدف توفير أرقى درجات المعيشة الفاخرة. كما يعتمد هذا المشروع مجموعة من المعايير الصديقة للبيئة مثل استخدام سخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، والمبادلات الحرارية لتنقية الهواء التي تقاوم الرطوبة، ونقطة لشحن السيارات الكهربائية.

تضم كل فيلا والتي تصل مساحتها المبنية تصل إلى 5،270 قدماً مربعاً، حديقة خاصة فسيحة مع إمكانية بناء حوض سباحة، وكراج يتسع لما يصل إلى ثلاث سيارات. ويتضمن الطابق الأرضي الرحب مدخلاً شاسعاً، ومطبخاً كبيراً، ومساحات للمعيشة وتناول الطعام، وغرفة للخادمة وأخرى للضيوف مع حمامها الداخلي. أما الطابق العلوي، فيحتوي على غرفة نوم رئيسية مجهزة بخزانة للملابس، وحمام بخمس مرافق، وشرفة مظللة مطلة على الحديقة. ويضم الطابق الأول أيضاً غرف النوم البقية مع حمامات داخلية، بالإضافة إلى غرفة عائلية كبيرة وحجرة المؤن وغرفة مكتب. كما تضم بعض مخططات الطوابق إضافات أخرى، مثل البهو وغرفة مخزن ومطبخ ظاهر وغرفة للسائق.

يمتد مشروع "الفرجان" على مساحة 560 هكتاراً ويقطنه حالياً حوالي 30 ألف نسمة، ويعتبر أحد أكبر المشاريع العمرانية المتعددة الاستخدامات وأكثرها شهرة بدبي، مع محطة للمترو خاصة به، ومركزين للبيع بالتجزئة (بافيليون)، ونادٍ خاص بالمجمع السكني، ومدارس وغيرها المزيد.. كما يمكن الوصول بسهولة إلى "الفرجان" عبر الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ محمد بن زايد (E311) وشارع اليلايس (D57) وشارع الشيخ زايد (E11)، فضلاً عن موقعه المثالي للتوجه نحو إمارة أبوظبي والمناطق الأخرى بدبي، وهو على مرمى حجر من "ابن بطوطة مول".

للاطلاع على المزيد حول مشروع "تلال الفرجان"، يرجى زيارة مركز مبيعات شركة "نخيل"، أو الاتصال على 800 NAKHEEL أو زيارة www.nakheel.com.

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نبذة حول شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما يمهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر السكن لنحو 300 ألف نسمة، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها، نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، ومدينة التنين، وفلل ند الشبا، وقرية ورسان، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي)، وجزر ديرة، الوجهة الجديدة للسياحة والعيش والترفيه الواقعة في أقدم منطقة تجارية بدبي.

تمتلك وتدير نخيل مولز سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، ذي بوينت الذي يضم نافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، بالإضافة إلى نخيل مول، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، وبالم ويست بيتش فضلاً عن منصة المشاهدة التي افتتحت مؤخراً، ذا ?يو آت ذا بالم، الواقعة قي قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع نخيل مولز المشهورة والمتنامية، مراكز للتسوق كبيرة، مثل ابن بطوطة مول، ودراغون مارت (سوق التنين)، وسوق المرفأ، وسيركل مول، وثمانية مراكز للتجزئة (بافيليون) تقع في مجتمعات نخيل السكنية، كما تضم مشاريعها القادمة بما في ذلك، سوق ورسان والخيل أفينيو.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة. حيث تم افتتاح الفنادق التالية والتي تعمل جميعها حالياً، فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وإيبيس ستايلز سوق التنين، وبريمير إن سوق التنين، وفندق ريو دبي ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني، أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي).

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