بعدما استرد سوق العقارات في دبي عافيته وعاود الانتعاش هذا العام، ظل الطلب قوياً على مجالاته الرئيسية على مدار العام بفضل مواقعها الإستراتيجية وبنيتها التحتية الحديثة ومعدلات الأسعار المعقولة، وفقا لبوابة زووم بروبرتي إنسايتس.

وقد أظهرت أحدث البيانات التي جمعتها بوابة العقارات أن دبي مارينا ومعبر الخليج التجاري وجميرا فيليج سيركل تعد من بين أفضل المناطق لشراء وحدات سكنية في دبي، بينما تعتبر نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ومنطقة المرابع العربية، ذات الفئات الفاخرة، بنفس القدر من الأهمية.

عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لشركة زووم للعقارات، قال في معرض حديثه عن مناطق الأداء الرئيسية في سوق العقارات في دبي، إن مشتري العقارات ذوي الميزانيات المحدودة فضلوا على الأغلب مناطق الضواحي ذات الوحدات السكنية بأسعار في المتناول. وعلى الرغم من ذلك، جذبت المناطق الأقرب من Expo 2020 الكثيرين أيضاً.

وأضاف شبيري: "زاد الطلب على العقارات أيضاً في مناطق ذات أثاثات جيدة تم تحديثها لتوفر أسلوب حياة راق. ولقد شهد سوق العقارات في دبي نموا كبيرا في العام 2021 بعد تراجعه لفترة قصيرة في العام 2020 بسبب وباء كورونا العالمي. وهذه الانتعاشة التي اتخذت شكل حرفV واضحة وجلية حيث أن الطلب وأسعار العقارات في مختلف المناطق آخذة في الارتفاع."

وإجمالاً، شهدت أسعار العقارات السكنية قفزة تقدر بحوالي 21 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021، بحسب زووم بروبرتي إنسايتس.

دبي مارينا ومعبر الخليج التجاري في القمة

بفضل الموقع المثالي وتوافر سبل الراحة الحديثة باتت دبي مارينا الاختيار المفضل للكثيرين ممن يرغبون في امتلاك العقارات في دبي. كما ظلت العقارات ذات الواجهات البحرية مناطق جذب للمشترين والمستثمرين، بحسب ما أوردت زووم بروبرتي إينسايتس.

وبحسب التقارير الواردة من بوابات العقارات الرائدة، فقد سجلت دبي مارينا 1,142 صفقة بقيمة 2,592 مليون درهم، إضافة إلى 1,543 صفقة بقيمة 4,020 مليون درهم خلال الربعين الأول والثاني من 2021 . وخلال الربع الثالث تم عقد 1,678 صفقة بقيمة 5,149 مليون درهم.

وقالت زووم بروبرتي إنسايتس إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الربع الرابع من العام 2021 سيشهد الوتيرة ذاتها وأن المنطقة سوف تحافظ على منحناها التصاعدي في السوق.

ووفرت منطقة معبر الخليج التجاري متعددة الاستخدام شققاً راقية لتحتل المرتبة الثانية الأكثر شعبية في دبي، حيث بيعت اثنتان من أغلى الشقق في دبي خلال الربع الثالث من 2021. وتقدر قيمتهما بحوالي 40 مليون درهم، و37 مليون درهم وهما جزء من مشاريع Volante و Dorchester Collection Dubai.

نادي الجميرا

وقد نجحت جميرا ليك تاورز (JLT)، وجميرا بارك، وجميرا آيلاندز في الحفاظ على مواقعها ضمن أفضل عشرة نوادي حيث نالت شعبية كبيرة طيلة العام من قبل المستثمرين والمستعملين النهائيين.

وقد سجلت هذه المناطق مجتمعة أرقام مبيعات قدرت بحوالي 114 مليون درهم، و290 مليون درهم، و259 مليون درهم على التوالي، خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2021.

وتوقعت زووم بروبرتي إينسايتس أن يشهد الربع الرابع الزيادة ذاتها بفضل النشاط الملحوظ الذي يشهده سوق العقارات في دبي.

وتعتبر جميرا سيركل من المناطق الشهيرة التي جذبت المشترين في العام 2021، وتقع على مقربة من دبي مارينا وJLT و Internet Cityوتتميز بعقاراتها متوسطة القيمة ذات الأسعار المقبولة.

للرفاهية تأثير كبير

وقد احتفظت نخلة جميرا، أكبر أرخبيل من صنع البشر، احتفظت بمكانتها بين المناطق الرائدة التي تجذب مشتري العقارات في دبي. وتشتهر عقارات المنطقة بمستويات الرفاهية الرائعة، وخلال الربع الثالث، بيعت أغلى شقة فيها بمبلغ 72 مليون درهم بينما بيعت إحدى فيلاتها بمبلغ 77 مليون درهم.

كما تعد المرابع العربية من المناطق التي تتمتع بتقدير واسع بفضل مافيها من فيلات وبيوت فاخرة. وظلت إحدى الخيارات الأولى للمشترين والمستثمرين خلال العام 2021. ومن المقرر أن تعلن المرابع العربية عن مجموعة جديدة من الفيلات نهاية الربع الأول من العام 2022، ما يضمن زيادة كبيرة في المبيعات.

ومن الأسماء البارزة ضمن المناطق الرائدة التي تعزز سوق العقارات في دبي داماك هيلز، والإمارات هيلز، ووسط مدينة دبي، وانترناشونال سيتي، ومدينة محمد بن راشد MBR، دبي هيلز استيت.

وقربها من المعالم الرئيسية وتوفر سبل الراحة الحديثة، وإمكانية تحقيق عائد استثماري جيد من ضمن الأسباب الرئيسية التي تكسب هذه المناطق شعبية كبيرة من قبل مشتري العقارات. وتشير زووم بروبرتي إنسايتس إلى أنه من المتوقع أن تدفع هذه الأسباب الرئيسية سوق العقارات قدماً إلى الأمام في العام 2022 أيضا.

#بياناتحكومية

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