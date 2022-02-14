دبي: أعلنت ، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين نافنيت ديف بمنصب المدير الإقليمي لوحدة أعمال معالجة المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء المملكة العربية السعودية). وسيتولى ديف من منصبه الجديد مسؤولية إدارة وتنمية العلاقات الجديدة والقائمة مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وضمان قدرة خطط تطوير المنتجات على تلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتمتع ديف بخبرة طويلة اكتسبها من عمله على مدار ثلاثة عقود في مجال الخدمات المصرفية للأفراد مع تخصص في مجال البطاقات والمدفوعات والشراكات والقروض غير المضمونة والخدمات المصرفية الرقمية والمبيعات والتوزيع. وفي الآونة الأخيرة، شغل ديف منصب نائب الرئيس الأول لشؤون تطوير السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "ماستركارد"؛ حيث أشرف على أعمال تطوير وتنفيذ استراتيجية المبيعات المباشرة في المنطقة. وقبل ذلك، تولى ديف قيادة أعمال البطاقات والمدفوعات لدى عدد من المؤسسات المالية البارزة مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك المشرق وبنك "ستاندرد تشارترد" في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى إندونيسيا.

وفي معرض تعليقه على التعيين الجديد، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "نتورك إنترناشيونال": "يحظى نافنيت ديف بخبرة كبيرة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمدفوعات، وهو أمر سيمكننا من مواصلة تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا في جميع أنحاء المنطقة وتحقيق أعلى مستويات القيمة لعملائنا من المؤسسات المالية. ويسعدنا للغاية أن نرحب بانضمامه إلى فريق عملنا. وفي الوقت الذي نركز فيه ونلتزم بتحقيق خططنا للعام 2025 للتحول إلى أكبر شركات المدفوعات وأسرعها نمواً وأكثرها ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نحن على ثقة بأن خبرة ديف ستساعدنا في الاستعداد للمرحلة المقبلة من مسيرة نمونا".

ومن جانبه، قال نافنيت ديف، المدير الإقليمي لوحدة أعمال معالجة المدفوعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء المملكة العربية السعودية) لدى "نتورك إنترناشيونال": "يسعدني الانضمام إلى ’نتورك إنترناشيونال‘ والتعاون مع فريق العمل لتطوير خدمات الشركة وتعزيز نموها في المنطقة. ومع تقديمها لمحفظة خدمات تعتبر الأفضل ضمن فئتها، تتمتع ’نتورك إنترناشيونال‘ بقدرة فريدة للاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها قطاع المدفوعات الرقمية، وأتطلع قدماً لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق هذه المساعي".

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