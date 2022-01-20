في سياق جهودها لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا

ستساهم هذه الشراكة في تمكين 500,000 من التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول، عبر تقنية Tap on Phone

يقود التعاون بين ماستركارد ونتورك إنترناشيونال إلى تعزيز انتشار قبول المدفوعات الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

القاهرة، مصر: سيكون بإمكان ما يقدر بنحو 500,000 تاجر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا قريبًا الاستفادة من قبول المدفوعات الرقمية التي توفر لهم سهولة وراحة عبر تقنية Tap on Phone من شركة نتورك إنترناشيونال، التي تحوّل الهواتف المحمولة إلى أجهزة دفع. ويمثل إطلاق هذه المبادرة إنجازًا مهمًا جديدًا بين ماستركارد، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات العالمية، ونتورك إنترناشيونال، إحدى الشركات الرائدة في مجال تمكين التجارة الرقمية.

وتتيح هذه التقنية المدعومة من خدمات بوابة الدفع من ماستركارد للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية قبول المدفوعات من خلال الهاتف الذكي. وما على العملاء سوى استخدام بطاقاتهم أو أجهزتهم المحمولة التي تحتوي على محافظهم الرقمية والنقر بها على هاتف التاجر، والذي سيقوم بدوره بتنفيذ معاملة قبول الدفع من خلال خدمات بوابة الدفع من ماستركارد. وتعد تقنية Tap on Phone إضافة مبتكرة ومريحة ومعقولة التكلفة إلى منظومة الدفع لدى صغار التجار، وخاصة في ظل البيئة الراهنة متعددة القنوات، حيث يفضل المستهلكون توفر المزيد من الخيارات ليدفعوا بالطريقة التي يريدونها.

وفي تعليق له، قال خالد الجبالي، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد: "نحن متحمسون جدًا للإمكانيات الكبيرة التي توفرها تقنيات قبول المدفوعات الرقمية، ليس فقط للتجار والشركات، وإنما أيضًا للاقتصادات والمجتمعات التي ستشهد بسببها نموًا في التجارة. ويأتي هذا التعاون الجديد مع شركائنا في نتورك إنترناشيونال لتعزيز قدرة شريحة أوسع من التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى تقنيات وأدوات تضيف قيمة أكبر وترسي أسسًا لتحقيق نمو مشترك".

هذا وقد أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة تدرك جيدًا إمكانات التحول الرقمي، وبحسب مؤشر ماستركارد لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن تلك الشركات تعتبر قبول المدفوعات الرقمية من بين أهم عوامل النمو بالنسبة لها. كما عبرت ثلاثة من كل أربعة من تلك الشركات عن تفاؤلها إزاء الأشهر الـ 12 المقبلة.

هذا ويعد ضمان تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدعم الذي تحتاجه للانتقال إلى العالم الرقمي والنمو فيه محور تركيز رئيسي للتعاون الذي يجمع ماستركارد مع نتورك إنترناشيونال. وتعمل الشركتان بشكل وثيق مع جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا مالية ومجتمع الأعمال لخلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة.

وفي سياق متصل، قال أندرو كي، مدير عمليات الاستحواذ لمجموعة لدى نتورك إنترناشيونال: "انطلاقًا من دورنا كأداة تمكين رائدة للتجارة، فإننا ملتزمون دائمًا بربط الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، بالحلول المبتكرة التي تتيح انتشارًا أوسع لقبول المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. ونحن سعداء للغاية بشراكتنا مع ماستركارد لتنمية فرص رواد الأعمال من خلال تقنية Tap on Phone".

وتجمع بين الشركتين شراكة طويلة الأمد استطاعت دمج خبرة ماستركارد العالمية في مجال المدفوعات والتكنولوجيا وقدرات نتورك إنترناشيونال العريقة في مجال المدفوعات الرقمية والتي تستند إلى الأمان والابتكار. وكانت ماستركارد في عام 2019 قامت باستثمار استراتيجي كمستثمر أساسي في شركة نتورك إنترناشيونال، وأتبعته بالتزام إضافي على مدى خمس سنوات لتطوير حلول دفع مبتكرة للمستهلكين، بما يساهم في تسريع انتشار المدفوعات غير النقدية في المنطقة. ويعد إطلاق تقنية Tap on Phone جزءًا من هذه الاستراتيجية التي تتبعها الشركة.

إلى ذلك، تعهدت ماستركارد بتوفير تمويلات بقيمة 250 مليون دولار لربط 50 مليون شركة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر حول العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، وذلك من خلال تقنياتها وشبكتها العالمية وخبراتها الواسعة ومصادرها المتنوعة. وتسعى الشركة إلى بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولية، وفي إطار هذه الجهود، تركز ماستركارد على ربط 25 مليون رائدة أعمال.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـِ: Amelia.Naidoo@mastercard.com

نبذة عن نتورك إنترناشيونال

تجمع "نتورك انترناشيونال" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وتعد "نتورك انترناشيونال القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك انترناشيونال" ومجموعة شركاتها.

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