أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية عن توقيع اتفاقية شراكة مع "بيز للخدمات اللوجستية". ويأتي توقيع هذه الشراكة في إطار النمو الكبير الذي يشهده السوق السعودي وأسواق المنطقة في قطاع التجارة الالكترونية والحلول التقنية للخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد وكافة الخدمات اللوجستية الأخرى. تهدف هذه الشراكة إلى التوسع في أعمال شركة "بيز للخدمات اللوجستية" وتقديم خيارات أوسع تدمج التكنولوجيا والابتكار الرقمي بالخدمات اللوجستية.

وقد صرح نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية حول توقيع هذه الشراكة: "يأتي توقيع اتفاقية الشراكة هذه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية وتزايد الطلب على الخدمات الالكترونية في كافة المجالات، حيث ستحقق هذه الشراكة نقلة استثنائية في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنيتها كما ستساهم بشكل إيجابي في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملاء "بيز" الحاليين وتوسيع حصتها في السوق".

يهدف هذا التوقيع إلى الاستثمار في شركة سعودية محلية تأسست على أيدي شباب وطننا الطموح لنصل معهم إلى ايجاد شركة خدمات لوجستية وتقنيه سعودية 100% بمواصفات عالمية تنافس وتتفوق في هذا القطاع الواعد، بالإضافة الى حرص شركتنا دوماً على تنويع استثماراتها."

بدوره صرح م. مساعد الملوحي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيز للخدمات اللوجستية: "إن توقيع اتفاقية الشراكة هذه هي خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، حيث تمكن شركة سعودية محلية بأن تكون على اعلى قدر من المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية، وبعد أن وضعنا أسس هذه الشركة حان الوقت إلى أن ننقلها إلى مستويات أعلى من الكفاءة والتنافسية وتوسيع حصتها في السوق حيث نطمح ان نكون من أكبر الشركات الرائدة في هذا القطاع. كما سنسهل عمليات الربط الالكتروني وتحليل البيانات بين المنصات الالكترونية لعملاء بيز لتقديم خدمات متكاملة وأكثر كفاءة لهم وتمكين أعمالهم من تحقيق مستوى أعلى من التنافسية والإنتاجية. وهذا بالفعل ما نسعى إلى تحقيقه بتوقيعنا لاتفاقية الشراكة مع واحدة من المجموعات السعودية المرموقة: نايف الراجحي الاستثمارية."

ستمكّن هذه الشراكة الجديدة شركة بيز للخدمات اللوجستية من تحقيق خطتها التوسعية الاستراتيجية والتي ستنعكس إيجاباً على كافة جوانب أعمالها، حيث سيتم انشاء 11 مستودعاً رئيسي وفرعي جديد مجهزاً بأحدث وسائل التبريد وأنظمة إدارة المستودعات. كما سيتم زيادة عدد نقاط التوزيع والفروع لتتجاوز عدد ال 100 لتساهم في تسريع العمليات اللوجستية بمدة زمنية للتوصيل لا تتجاوز 24 ساعة بالإضافة إلى تحقيق طاقة استيعابية أكبر لطلبات الموردين والشركات وعملاء الميل الأخير. وسيتم مضاعفة أسطول السيارات المبردة والجافة ليتجاوز عددها لـ 1000 مركبة ما بين سيارات وشاحنات وذلك لخلق شبكة لوجستية حيوية تخدم جميع مدن، قرى، وهجر المملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة. ويهدف هذا التوسع كذلك إلى توطين قطاعات تقنية المعلومات وإدارة المستودعات بخلق فرصة وظيفية، كما سيرافقه تحديثات على النظام الالكتروني للشركة ليواكب حجم التغطية الجغرافية الجديد.

الجدير بالذكر بأن شركة "بيز للخدمات اللوجستية" تملك مجموعة من الحلول الرقمية تشمل برامج وتطبيقات مبتكرة تأتي في مقدمتها منصة الكترونية لإدارة المتاجر المتعددة، تطبيق للجوال، نظام إدارة العملاء، نظام إدارة الموارد البشرية. تتيح جميع هذه التطبيقات والبرامج سهولة إنجاز العمليات اللوجستية بين جميع الأطراف مثل العملاء، الأفراد والسائقين.

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حول شركة نايف الراجحي الاستثمارية:

شركة نايف الراجحي الاستثمارية هي مجموعة استثمارية سعودية مقرها الرياض ولها حضور في دبي ولندن، وتستثمر في العقارات وأسواق المال وعمليات الدمج والاستحواذ في 13 قطاع مختلف. تشتهر المجموعة باستثماراتها المتنوعة وقدرتها على جذب الشركات الواعدة من حول العالم وادخلها الى السوق المحلي ضمن شراكة متقنة تضمن النجاح والمنفعة في السوق السعودي.

حول بيز للخدمات اللوجستية:

شركة رائدة في القطاع اللوجستي، تأسست من قبل م. مساعد الملوحي في عام 2017 بالرياض لتوفير حلول للفجوات في سلاسل الإمداد الجافة بشكل عام والباردة بشكل خاص. تميزت بخدمات لوجستية متنوعة ومتكاملة مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات في مجال العمليات اللوجستية اليومية كالتخزين، وتجهيز الطلبات والتوصيل. كما ساهمت في دعم المزارعين العضويين في القطاع الزراعي وخدمت مختلف القطاعات الأخرى كالتجارية والصحية من شركات ومؤسسات بتوصيل 8,000,000 طلب، ما بين مواد غذائية واستهلاكية ومواد حساسة كالأدوية والمستلزمات الطبية.

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