عروض وفعاليات مُمتعة تستقطب آلاف الزوار يومياً

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : على نغمات الموسيقى وأضواء البهجة تقدم "نافورة الإمارات" الأولى من نوعها في دولة الإمارات عروضاً مبهرة لزوار مهرجان الشيخ زايد القادمين من مختلف أنحاء الدولة والعالم، ليقضوا أوقاتاً ممتعة مع العائلة والأصدقاء خلال فصل الشتاء وسط أجواء ترفيهية وثقافية عالمية مميزة.

وتشكل "نافورة الإمارات" التي يبلغ ارتفاعها نحو 50 متراً، وعرضها نحو 50 متراً، وأضوائها الساحرة، نقطة جذب للجميع حيث يمكن مشاهدتها من على بعد عدة كيلومترات في منطقة الوثبة.

وتقدم النافورة عروضاً تدمج بين الأضواء والليزر والمياه في آنٍ واحد على أنغام موسيقية تم اختيارها من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراضات خاصة بالمناسبات الوطنية والدولية التي تتزامن مع المهرجان، وذلك عبر شاشتها التي يبلغ حجمها نحو 1750 متراً مربعاً، وتبث محتواها من خلال 12 سيرفراً، بوضوح يتجاوز 1200 ميجا بكسل.

وتمتاز نافورة الإمارات بقدرتها على ضخ المياه إلى أكثر من 25 متراً، كما تقدم أكثر من 16 عرضاً يومياً بواقع عرض واحد كل 45 دقيقة، ويستمر كل واحد من هذه العروض إلى نحو 5 دقائق؛ إذ تقدم النافورة العديد من العروض التي تجسد موروث دولة الإمارات، والدول المشاركة كالأغاني الوطنية، والاحتفالات الرسمية لمختلف الدول مما يعكس شعار المهرجان لهذا العام "الإمارات ملتقى الحضارات".

شهدت نافورة الإمارات توسعاً كبيراً خلال العامين الماضيين سواء من حيث المساحة وشكل التصميم؛ إذ تتخذ مجسم القلعة المستوحى من التراث الإماراتي لترسم شكلاً لافتاً ومبهراً من خلال 8 أبراج، تعرض فيديوهات ثلاثية الأبعاد، لتشكل بذلك لوحات فنية مُبهرة ومُشوقة.

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لمزيد من المعلومات حول مهرجان الشيخ زايد، يرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

هاتف: 055 1077949

بريد: wael.sarieddine@viola.ae

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