دبي : رحبت ناسداك دبي، البورصة الدولية للمنطقة، اليوم بإدراج صكوك بقيمة 750 مليون دولار صادرة عن بنك دبي الإسلامي. ويأتي الإصدار الجديد من الصكوك لأجل خمس سنوات ضمن برنامج بنك دبي الإسلامي لإصدار صكوك بقية إجمالية قدرها 7.5 مليار دولار.

وقد تم تسعير الإصدار، الذي يُعد الأول في الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام 2022، بمعدل ربح 2.74% سنوياً، بزيادة 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، وهو أدنى هامش ائتماني لأي من إصدارات البنك للصكوك الممتازة ذات المعدل الثابت.

وقد تمت تغطية الإصدار بما يزيد على 2.5 مرة من المستوى المستهدف، في دلالة واضحة على الوضع الائتماني القوي للبنك والجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها لدى مستثمري الدخل الثابت الدوليين والإقليميين على حد سواء.

ويُسهم الإدراج الجديد في ترسيخ المكانة الرائدة لأسواق المال في دبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على المستوى العالمي بقيمة إجمالية 79.19 مليار دولار.

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نبذة عن ناسداك دبي:

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.

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