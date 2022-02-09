ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021™

بطل أوروبا يلتقي حامل لقب دوري أبطال آسيا النهائي الليلة، بينما يواجه الجزيرة الإماراتي نادي مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الخامس

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : يحظى عشاق كرة القدم بفرصة مشاهدة نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي يفتتح مشاركته في منافسات كأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021™ الليلة في استاد "محمد بن زايد".

ويخوض النادي، الذي أحرز على المركز الثاني في مشاركته الأولى في البطولة عام 2012، حيث يواجه نادي الهلال السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، للفوز ببطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويرافق نادي تشيلسي عدد كبير من الجماهير القادمة من العاصمة البريطانية لندن، والذين ينضمون إلى مواطنيهم المقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات لتشجيع فريقهم في المواجهة الحاسمة. ويتولى فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) واللجنة المحلية المنظمة استقبال المشجعين، من خلال أكثر من 1,750 موظفاً و750 متطوعاً يحرصون على توفير أفضل الأجواء العائلية والحماسية بضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.

وبالرغم من دخول النادي الإنجليزي المباراة كمرشح كبير للفوز، عبّر قائده الإسباني سيزار أزبيليكويتا عن قوة مستوى نادي الهلال، قائلاً: "نعلم أن هذه البطولة تقام بفترة زمنية قصيرة ونتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، ولكن يجب علينا اظهار أفضل مستوى لدينا من الدقيقة الأولى من المباراة، فالهلال فريق قوي وجميعنا نعلم مدى خطورة هجومهم".

ومن جانبه، يحظى نادي الهلال العريق بقاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية، حيث توافد الآلاف من عشاقه إلى دولة الإمارات من المملكة العربية السعودية، والذي تفصله مباراتان فقط عن تحقيق التاريخ والفوز بالبطولة ليصبح أول نادٍ آسيوي يحقق هذا الإنجاز في كأس العالم للأندية FIFA منذ تأسيس البطولة عام 2000. وتم بيع أكثر من نصف تذاكر المباراة للجماهير الشغوفة من خارج دولة الإمارات، مما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة الرياضة العالمية.

وعلّق محمد كنو، نجم الهلال وصاحب الهدف الثالث في مباراة الدور الثاني قبل أيام قليلة، قائلاً: "تشيلسي نادي كبير وبالطبع الكل يتمنى مواجهته. طموحنا أن نحقق نتيجة مميزة لنظهر بها بشكل مشرّف. وجميعنا نتطلع إلى دعم جماهيرنا في المدرجات."

كما يواجه نادي الجزيرة، ممثل الدولة المستضيفة وبطل الدوري الإماراتي، نادي مونتيري، عملاق الكرة المكسيكية وحامل لقب بطولة الكونكاكاف، على استاد "آل نهيان" في الساعة 5:30 بتوقيت الإمارات في تحديد صاحب المركز الخامس. وأشاد مارسيل كايزر، مدرب نادي الجزيرة بنجاح دولة الإمارات في تنظيم البطولة الأغلى بعالم كرة القدم للأندية، حيث قال: "بذل الجميع جهوداً تنظيمية مميزة شملت جميع التفاصيل، مما ساهم في تحقيق أبوظبي نجاحاً لافتاً".

وقال يوسف أيمن لاعب خط وسط نادي الجزيرة: "ندعو مشجعينا إلى حضور المباراة، ونأمل إسعادهم بتحقيق الفوز". ومن جانبه أعرب خافيير أجيري، مدرب نادي مونتيري البالغ من العمر 63 عاماً، والذي تولى تدريب نادي الوحدة الإماراتي في أبوظبي بين عامي 2015 و2017، عن سعادته بالعودة إلى العاصمة الإماراتية مجدداً.

وقال أجيري، الذي نجح في قيادة الوحدة للفوز ببطولة الدوري الإماراتي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة: "عملت لعامين هنا، وأذكر جيداً هذا المكان وهذا الملعب. وتعرفت على العديد من الأصدقاء هنا في الإمارات، وقضيت أوقاتاً مميزة بينهم، ولا أزال أحتفظ بالكثير من الذكريات الرائعة".

وتلتزم البطولة بإجراءات صارمة للوقاية من كوفيد-19 تماشياً مع المعايير التي تطبقها أبوظبي وذلك بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع. للاطلاع على أحدث بروتوكولات الصحة والسلامة المعتمدة، يُرجى زيارة: FIFA.com/news/health-and-sanitary-protocols.

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