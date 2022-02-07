منافسة من العيار الثقيل لحجز مقعد في نصف نهائي البطولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يشهد الدور الثاني من كأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021™ مواجهة بين إثنين من أبرز الأندية العربية، إذ يلتقي نادي الهلال السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا مع نادي الجزيرة الإماراتي، ممثل الدولة المستضيفة، لحجز مقعد في نصف نهائي البطولة وفرصة تاريخية لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا نادي تشيلسي الإنجليزي وذلك اليوم الأحد 6 فبراير على استاد "محمد بن زايد" الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

جماهير الكرة العربية حول العالم سيكونوا على موعد كروي كبير حيث تأتي المواجهة تجديداً للمنافسة بين الطرفين الخليجيين، والتي اقتصرت في السابق على دوري أبطال آسيا، إذ يحمل نادي الهلال سجلاً خالياً من الهزائم أمام جاره الإماراتي في أربع مباريات رسمية إذ تفوق بثلاث مناسبات وتعادل في واحدة.

وأبدى نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري سعادته بتحضيرات الفريق منذ وصولهم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قائلاً: "بلا شك نحن في غاية التفاؤل والسعادة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ونطمح لتحقيق أهدافنا ان شاء الله بقيادة مدربنا الجديد." وأضاف النجم صاحب الـ30 عاماً: "نعمل كفريق وبروح واحدة ونتطلع للفوز غداً."

أمّا مدرب نادي الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم، فقال: "هذه مباراتنا الافتتاحية في البطولة وسنقابل فريق آسيوي، بلا شك ستكون مباراة هامّة جداً بالنسبة لنا لأننا نحتاج للفوز من أجل التأهل لمباراة نصف النهائي."

ومن جهته، يدخل نادي الجزيرة المباراة بأكمل ثقة بقدراته على تحقيق فوزه الأول على الهلال بعد أن افتتح البطولة بتسجيله انتصار عريض على نادي إيه إس بيراي التاهيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وسيعمل رجال المدرب مارسيل كايزر الهولندي على اغتنام أفضلية عامل الأرض والجمهور، حيث سيلعب الفريق على ملعبه استاد "محمد بن زايد" وسط أجواء حماسية صاخبة.

وعلّق قلب دفاع نادي الجزيرة ميلوش كوسانوفيتش أثناء المؤتمر الصحفي قبل المباراة المرتقبة، قائلاً: "الهلال نادي كبير ولديه لاعبين أقوياء وأعتقد أنهم من أكبر الأندية في منطقة الشرق الأوسط." وأكمل النجم الصربي مسجّل الهدف الثالث لصالح فريقه في المباراة الافتتاحية عبر ركلة حرّة رائعة: "ستكون المباراة صعبة بلا شك ولكننا نمتلك جميع العناصر لتقديم مباراة جيدة وفرصنا بالفوز قائمة."

وستكون قاعدة جماهيرية نادي الهلال الكبيرة، أكثر الأندية فوزاً بالألقاب في المملكة العربية السعودية، حاضرة لمؤازرة فريقها الذي حطّ رحاله إلى الإمارات العربية المتحدة مساء الخميس.

ويطمح كل من الناديين ليكونا أول نادٍ آسيوي يرفع لقب كأس العالم للأندية FIFA™ منذ تأسيس البطولة عام 2000، إلا أن الفائز بالمباراة سيواجه عملاق الكرة الانجليزية وبطل أوروبا نادي "البلوز" تشيلسي في مباراة نصف النهائي المقامة يوم الأربعاء 9 فبراير الساعة 8:30 مساءً.

وتبعاً للمعطيات المستجدة، تمّ تحديث إجراءات الوقاية من وباء كوفيد-19 التي تنظم دخول الجماهير إلى البطولة، بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع.

وبموجب هذه الإجراءات، يجب على جميع الجماهير فوق سن الـ12 عاما ً تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن بالإضافة لنتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن، سينبغي إظهار شهادة لقاح فيروس كورونا بالإضافة لنتيجة فحص PCR صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل. أمّا بخصوص الحضور دون سن الـ12 عاماً، فيجب عليهم تقديم حالة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن بالإضافة لنتيجة فحص PCR صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن، سينبغي إظهار نتيجة فحص PCR صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل.

تفتح منطقة المشجعين (Fan Zone) أبوابها قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباريات، لذا يُنصح الجماهير بالوصول إلى الملعب مبكراً لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال عمليات التفتيش الأمني واتخاذ تدابير الصحة والسلامة عند مداخل الملعب. ويُلزم الجميع بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع الأوقات.

لضمان حصولكم على التذاكر والاستمتاع بمنافسات البطولة الحماسية، يُمكنكم زيارة موقع FIFA.com/tickets.

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