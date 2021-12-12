ضمن الدورة الأولى من مهرجان فعاليات الشارقة

الشارقة: نظم "نادي الشارقة للصحافة"، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ورشة عمل بعنوان "الصحافة الإنسانية"، في ختام فعاليات الدورة الأولى من "مهرجان فعاليات الشارقة"، استضاف خلالها خالد كبارة المسؤول الإعلامي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتناولت الورشة دور الصحافة في تغطية العمل الإنساني، وإبراز جهود "منظمة الأمم المتحدة" و"مفوضية شؤون اللاجئين"، كما تحدث المدرب خالد كبارة حول الفرق بين اللاجئ والنازح، مبيناً أن اللاجئ هو الذي يغادر بالقوة حدود بلاده، بينما النازح هو الذي ينتقل من مكان سكنه دون عبور حدود بلاده الدولية، وعرض دور "مفوضية شؤون اللاجئين" في المنطقة العربية، موضحاً أن المفوضية تركز على دعم الأفراد بشكل مباشر لمساعدتهم في التغلب على ظروف اللجوء خارج أوطانهم.

وأشار كبارة إلى أن دور "الصحافة الإنسانية" يتمثل في تسليط الضوء على قصص اللاجئين لحشد الدعم وزيادة حجم التبرعات لصالحهم، والتوعية بحق اللاجئين في الحماية الكاملة، والحصول على المساعدات التي تنقذ حياة الأشخاص وقت الأزمات، وتوفير الحلول الدائمة لهم على مستوى الغذاء والصحة والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وشهدت الورشة عرض مقاطع لمبادرات إعلامية نفذها أفراد لمساعدة اللاجئين، منها المبادرات التي قدمها بعض الناشطين لمساعدة المجتمع اللبناني بعد الانفجار الذي حدث لمرفأ بيروت في العام 2020.

#بياناتحكومية

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