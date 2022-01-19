لندن: أعلنت شركة "نابيير"، مزوّدة الحلول الرائدة للامتثال لمكافحة الجرائم المالية، عن انضمام كيفن أونيل إلى شركة التكولوجيا التنظيمية سريعة النمو لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات بهدف المساعدة في تحقيق المزيد من النمو عبر عملياتها العالمية.

وبعد أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، استُقدم أونيل إلى "نايبير" بعد أن شغل منصب الرئيس العالمي لإدارة الأصول وخدمة الأصول ورئيس شؤون المبيعات في شركة "فينيرجو" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما تولى أيضاً مناصب قيادية عليا في شركة "بي إن واي ميلون" و"رويال بنك أوف كندا".

وبصفته الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات، سيكون أونيل مسؤولاً عن قيادة خطط نمو الأعمال الجديدة في شركة "نابيير"، وتوفير حلول البرمجيات كخدمة من الجيل التالي لمكافحة الجرائم المالية إلى شركات الخدمات المالية الرائدة في العالم، وتقديم تجارب عملاء عالية الجودة، وإحياء الزخم الذي سيتيح لشركة "نابيير" تحقيق أهدافها الطموحة في النمو خلال الأعوام المقبلة.

وقال جوليان ديكسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نابيير" في هذا السياق: "يسعدنا أن يشغل كيفن منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات. إذ إن معرفته العميقة بقطاع الخدمات المالية إلى جانب خبرته الهائلة في تحقيق النمو في الإيرادات ستساعدنا على تحقيق خططنا الطموحة المتمثلة في توسيع نطاق أعمالنا هذا العام لتشمل جميع الأسواق".

هذا وتعد منصة "نابيير"، المعززة بواسطة الذكاء الاصطناعي لعمليات مكافحة غسل الأموال الذكية والامتثال لمكافحة الجرائم المالية، الأداة المفضلة لأكثر من 200 عميل، بمن فيهم مصارف الصف الأول ومزودي الدفع والمتداولين بالعملات الأجنبية والعملات المشفرة والمؤسسات المالية الأخرى. وتساعد بيئة التشغيل الديناميكية والحديثة الخاصة بالمنصة على زيادة كفاءة الأعمال عن طريق تحويل الامتثال لمكافحة الجرائم المالية من مهام معقدة يدوياً إلى عمليات مؤتمتة بالكامل في أماكن عمل موحدة وسهلة الاستخدام.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب القرار الصادر مؤخراً لتعيين آندي ماجواير، الرئيس التنفيذي السابق لشؤون العمليات في بنك "إتش إس بي سي" كرئيس مجلس إدارة شركة "نابيير". ونالت "نابيير" أيضاً لقب "النجم الصاعد" وفقاً لتصنيف "ريسك تيك 100"، وظهرت في كل من القائمة التقنية "ديلويت تكنولوجي فاست 50" للشركات الأكثر نمواً في المنطقة وقائمة "ريج تيك 100" لأكثر الشركات ابتكاراً في العالم لعام 2022.

وقال أونيل في معرض تعليقه على تعيينه: "يسعدني الانضمام إلى فريق ’نابيير‘ في هذه المرحلة الشيّقة من مسار نمونا. يدرك قطاع الخدمات المالية الفوائد الهائلة لحلول الذكاء والإصطناعي والبرمجيات كخدمة من الجيل التالي على تحديث العمليات لمكافحة الجرائم المالية. إذ إنّ الركائز الصلبة التي تقوم عليها ’نابيير‘ وقاعدة عملائها الواسعة وتقنياتها التي تقود التحول في القطاع، تجعل منها الحل المفضل للعديد من المؤسسات المالية الرائدة في العالم. يمكننا أن نتنبأ باستمرار نمونا العالمي بفضل قوة حلول الامتثال الذكية التي نقدمها، بما في ذلك مراقبة المعاملات وفحص المعاملات وفرز العملاء وبطاقة الدرجات القائمة على المخاطر ومراجعة أنشطة العملاء، التي تضطلع بدور هام في مكافحة الجرائم المالية".

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