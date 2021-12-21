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صلالة، سلطنة عُمان – سجل ميناء صلالة رقماً قياسياً في حجم المناولة حيث وصل إجمالي حجم مناولة الحاويات إلى 4.37 مليون وحدة تعادل العشرين قدماً وذلك قبل نهاية هذا العام بأسبوعين متجاوزاً بذلك الرقم المسجل في العام الماضي.
ويعتبر هذا الرقم من الانجازات المميزة لميناء صلالة بالرغم من التحديات العديدة، حيث تستمر سلاسل التوريد العالمية بمواجه العديد من المشاكل التي تتضمن المصداقية في التوقيت وازدحام الموانىء، بالإضافة الى الصعوبات التي تواجه شركات نقل الحاويات في الالتزام بجداول الموانئ الخاصة بها مما يضع ضغطاً إضافياً على عمليات الموانئ.
وقال مارك هارديمان، الرئيس التنفيذي لميناء صلالة: "نشعر بالسعادة في الوصول إلى أهدافنا على الرغم من ظروف البيئة الصعبة والقيود المفروضة علينا، حيث تحقق هذا الإنجاز الرائع من خلال دعم عملائنا والتزام ومهنية فريقنا المميز. كما ساهم مستوى التفاني للعاملين مع الارتقاء والتطوير المستمر لطريقة العمل على تحقيق أهداف أعلى وإضافة قيمة لعملائنا ".
كما أشاد ميناء صلالة بالعديد من الجهات الحكومية مثل: إدارة الجمارك و خفر السواحل بشرطة عُمان السلطانية وخفر السواحل ووزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات، ومجموعة أسياد، لجهودهم الرائعة التي مكنت الميناء من تحقيق هذا الإنجاز. بالإضافة الى ذلك، فأن هدف الميناء على المدى الطويل يكمن في المساهمة الفعّالة في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي لسلطنة عمان تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وبالتعاون مع مختلف الوزارات و الهيئات الحكومية.
#بياناتحكومية
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حول ميناء صلالة
يواصل الميناء بالمساهمة لتحقيق رؤية عمان 2040 وأهدافها ودعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
يقع الميناء في موقع استراتيجي على مفترق الطرق التجارية بين آسيا وأوروبا ، ويخدم أسواق شرق إفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي - يتم تشغيل ميناء صلالة بواسطة شركة APM Terminals كجزء من شبكة المحطات العالمية APM Terminals. يعمل الميناء بتشغيل كل من محطة الحاويات ومحطة الشحن العام. www.salalahport.com
للمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع ميناء صلالة
شروق ال-صالح - Shurooq.mustafa@salalahport.com
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