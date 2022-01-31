المنامة، البحرين : حصلت شركة ميماك أوجلفي البحرين على الجائزة الذهبية في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للعلاقات العامة لعام 2021 (MEPRA) وذلك ضمن حملة إطلاق سيارة McLaren Artura في فئة ‘أفضل حملة في مملكة البحرين'.

وقد تم إطلاق سيارة McLaren Artura، وهي السيارة الهجينة الأولى عالية الأداء، في الأسواق العالمية وفي الشرق الأوسط في عام 2021، والتي تمثل بداية حقبة جديدة للشركة في صناعة السيارات الهجينة وذلك بهدف تحسين تجربة القيادة. ومن هنا قامت McLaren Automotive بالشراكة مع شركة ميماك أوجيلفي لإطلاق حملة ترويجية إقليمية انطلقت من مملكة البحرين كونها أحد أهم الأسواق الإقليمية في الترويج للعلامات التجارية ورفع مبيعاتها.

في وقت انتشار الوباء العالمي الذي أثر على صناعة السيارات والصناعات الأخرى المختلفة، والذي كان له الأثر على رغبة الأشخاص بشراء وامتلاك السيارات، كانت McLaren Artura من أنجح الحملات التي تم إطلاقها في الشرق الأوسط حيث نالت سيارة McLaren Artura اهتماماً كبيراً من عشاق العلامة التجارية وبين وسائل الإعلام، الأمر الذي ساهم بنشر محتوى مميز حول هذه السيارة الجديدة، فضلاً عن العديد من الاستفسارات المختلفة.

وتعليقاً على هذا الفوز قال السيد غسان بوجاقلي، مدير شركة ميماك أوجيلفي البحرين: “يسعدنا أن يتم تكريمنا من قبل MEPRA لحملة McLaren Artura في مملكة البحرين. تعتبر هذه الجائزة هي نتيجة لشراكتنا الاستراتيجية والتعاون مع McLaren Automotive لإطلاق أول سيارة هجينة تنتجها McLaren في المنطقة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تحقيق أصداء ونجاح واسع بين عشاق McLaren وبين مختلف وسائل الإعلام. كما نتطلع إلى العمل مع McLaren Automotive للمواصلة في الترويج للعلامة التجارية من خلال تقديم حملات متميزة في المستقبل ".

وفي تعليق له قال السيد محمد فوزي، المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة McLaren Automotive: “يسعدنا هذا التعاون مع ميماك أوجيلفي البحرين، فمنذ بداية الشراكة في يناير 2021، عمل فريق الشركة بشكل مميز وساهم بشكل فعال في نجاح إطلاق حملة McLaren Artura في منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز وجود علامتنا التجارية بشكل أكبر وتحقيق أهدافنا في عام 2022. "

يشار الى أن ميماك أوجيلفي هي إحدى شركات الاتصالات التسويقية الرائدة والحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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