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تقدم "ميلاد إكسلنس" (أي ميلاد الفاخرة) مجموعة حصرية من مجوهرات الألماس والذهب التركية والمستوحاة من فن وتصميم مجوهرات راقية من التراث العثماني الممتد إلى 500 عام
وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، زاد الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات بنسبة 116 في المئة من 3.8 طن في الربع الثالث من عام 2020 إلى 8.2 طن في الفترة نفسها من عام 2021، وذلك بفضل تدفق السياح
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميلاد، وهي شركة تابعة لمجموعة الباجو مقرها دبي ومتخصصة في قطاع المنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط وأوروبا، عن افتتحا محلها الدولي في دبي مول لتقديم مجموعة من المجوهرات الماسية التركية الراقية.
واستضاف حفل افتتاح "ميلاد إكسلنس" (أي ميلاد الفاخرة) الرئيس التنفيذي لمجموعة الباجو سيد عظيم محروز، والذي عقد بحضور المديرين التنفيذيين للمجموعة مراد أييلديز، وريدفان أييلديز، وروميل أيلديز.
وتماشياً مع هوية "ميلاد" الجديدة وتصميم المتجر، تقدم "ميلاد إكسلنس" (أي ميلاد الفاخرة) مجموعة حصرية من مجوهرات الألماس والذهب التركية والمستوحاة من فن وتصميم مجوهرات راقية من التراث العثماني الممتد إلى 500 عام.
وبهذه المناسبة، قال روميل أيلديز، رئيس مجلس إدارة مجموعة الباجو: "يسعدنا أن نقدم "ميلاد إكسلنس" كعلامة تجارية رائدة في مجال الألماس والمجوهرات التركية في دبي مول. بالنسبة لنا، يمثل هذا إنجازاً كبيراً نؤكد من خلاله ريادتنا في وضع معايير جديدة لمفهوم الفخامة. كما نعمل باستمرار على توظيف الابتكار وبناء الخبرات في متاجرنا وعلاماتنا التجارية وذلك بهدف وضع بصمات أنيقة ومميزة في تصميم مجوهراتنا الماسية."
تؤمن ميلاد إيمانًا راسخًا بالإمكانات والميزات التنافسية التي يتمتع بها سوق دولة الإمارات والخليج بشكل عام. وتستهدف الشركة افتتاح عدد من المتاجر في هذه المنطقة في السنوات القادمة.
ووفقًا لبيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي، فقد زاد الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات بنسبة 116 في المئة من 3.8 طن في الربع الثالث من عام 2020 إلى 8.2 طن في الفترة نفسها من عام 2021، وذلك بفضل تدفق السياح
كما ارتفع الطلب على عملات وسبائك الذهب بنسبة 35 في المئة من 1.4 طن في الربع الثالث من عام 2020 إلى 1.9 طن في الفترة نفسها من عام 2021.
وبمجموعتها الفريدة من الخواتم الأنيقة المرصعة بالماس المتلألئ وعقود الماس المصممة بأحجار الياقوت الثمينة، تمزج "ميلاد إكسلنس" ما بين الرقي والأصالة في تصميم مجوهراتها.
وفي هذا السياق، أضاف روميل أيلديز: "تضع "ميلاد إكسلنس" الإبداع والحرفية والجودة العالية في قمة أولوياتها عند تطوير منتجاتها. يقوم صاغة الذهب والمتخصصون بتحويل الماس إلى أحجار كريمة تعكس الاهتمام بالتفاصيل والتفاني الذي يكرسونه تجاهها."
#بياناتشركات
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حول مجموعة الباجو
الباجو هي مجموعة شركات مقرها دبي متخصصة في قطاع المنتجات الراقية في الشرق الأوسط وأوروبا. تمتد أعمال المجموعة عبر مختلف القطاعات الفاخرة بما في ذلك العقارات الراقية والسيارات والمجوهرات. تحافظ الشركات التابعة لها وهي الباجو العقارية، والباجو للمقاولات، وميلاد، وفيرست موتورز على ثقة المستثمرين متعددي الجنسيات في جميع أنحاء العالم - من لندن إلى تركيا وصولًا إلى دبي، وذلك من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع العلامات التجارية العالمية الرائدة. من خلال تقديم تجارب استثنائية، تلبي المجموعة متطلبات عملائها من النخبة في عالم يتم فيه الاحتفاء بالحياة وتجاربها.
حول ميلاد
ميلاد هي شركة المجوهرات والألماس الفاخرة التابعة لمجموعة الباجو، وهي تمتلك حاليًا علامتين تجاريتين؛ "ميلاد إكسلنس" (أي ميلاد الفاخرة)، التي تركز على تقديم مجموعات الماس الفريدة، "وميلاد جولد" التي تقدم مجموعة حصرية من المجوهرات. تأسست ميلاد في عام 2000، وذاع صيتها كعلامة تجارية دولية بعد التوسع وافتتاح متاجر في دبي. تقدم الشركة المجوهرات والألماس التركي الأصيل وتسعى لتوسيع عملياتها لتصبح اسمًا رائداً في هذا المجال.
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أخصائية تسويق وعلاقات عامة
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