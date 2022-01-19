القدومي: نهدف إلى دعم الجهود في تمكين أصحاب الهمم وخلق فرص عمل مناسبة لهم

قال رامي القدومي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميرج" التكنولوجية إن "شركة "ميرج" تأسست في العام 2020 ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف استراتيجية الشركة إلى تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تلبي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز دمجهم في المجتمع، وقد أطلقت الشركة المنصة الذكية " ميرج للترجمة الفورية للغة الاشارة" المتخصصة للصم وضعاف السمع الذين يبلغ عددهم في منطقة الشرق الأوسط 16 مليون شخص و 466 مليون شخص حول العالم ومن المتوقع وصول عددهم إلى 630 مليون شخص حول العالم بحلول العام 2030 حسب توقعات منظمة الصحة العالمية، وتساهم المنصة الذكية بفعالية في مساعدة هذه الفئة على تخطي حاجز اللغة الذي يشكل تحدياً أمام مشاركتهم المجتمعية وتلبية متطلباتهم المختلفة، حيث توفر التواصل بفعالية بلغة الاشارة مع الأشخاص في المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة وكافة القطاعات.وأيضاً المراكز الخدمية، خدمات الطوارئ ومختلف الجهات والأعمال.

وأضاف: "تهدف الشركة إلى تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة المتخصصة لأصحاب الهمم من أجل دعم رؤية وجهود الحكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تذليل العقبات التي تواجه أصحاب الهمم وتوفيرمتطلبات دعم دمجهم وتمكينهم في المجتمع ككل، بشكل يكفل تلبية احتياجاتهم الفردية لحياة كريمة وتساعد على دعمهم لاكتشاف أقصى طاقاتهم والارتقاء بقدراتهم لتحقيق طموحاتهم بالإضافة إلى زيادة فرص عمل أصحاب الهمم في القطاعات المختلفة. ما يساهم في تعزيز المكانة الريادية عالمياً لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وأيضاً الجهود الحثيثة للقيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى رعاية أصحاب الهمم وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع، من خلال تقديم كافة الخدمات المجتمعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتوفير الفرص وبيئة العمل المناسبة لهم.

وفي رده على سؤال حول كيف تساعد منصة "ميرج للترجمة الفورية للغة الاشارة" الصم وضعاف السمع على التواصل مع الأشخاص في المجتمع والأعمال، أجاب القدومي: "قامت الشركة بتطوير المنصة الذكية المتكاملة "ميرج للترجمة الفورية للغة الاشارة " الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بأحدث التقنيات التي توفر تواصل الصم وضعاف السمع بمختلف لغات الاشارة العالمية مع أفراد المجتمع والمؤسسات معاً بسلاسة، عبر المكالمات المرئية المتاحة على المنصة والمتصلة بمركز اتصال الشركة الذي يضم نخبة من أفضل المترجمين المعتمدين لمختلف لغات الاشارة المحلية والإقليمية والعالمية، لتوفير الترجمة الفورية على مدار الساعة ومن آى مكان عبر كافة أنواع الأجهزة الذكية، حيث يقوم المترجم المعتمد بالتخاطب مع الأصم بلغة الاشارة وترجمة المحادثة صوتياً للطرف الأخر.

وبجانب الترجمة الفورية للغة الإشارة، تشمل خصائص منصة "ميرج المترجم الفوري للغة الإشارة" العديد من الخدمات المتكاملة منها خدمة الخط الساخن الأولى من نوعها عبر المكالمات المرئية والصوتية للأعمال في كافة القطاعات، والتي تمكن المستخدم من الصم وضعاف السمع من إجراء اتصال مرئي مع خدمة العملاء للأعمال، خدمة الترجمة المباشرة للغة الإشارة في الفعاليات المتنوعة، خاصية التواصل الاجتماعي والتي تمكّن المستخدمين من الصم وضعاف السمع التواصل باستمرار مع عائلاتهم وأصدقائهم والأشخاص في المجتمع، المكالمات المرئية لتمكين المستخدمين من الصم من إجراء مكالمة مرئية للتواصل بلغة الإشارة مع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الصفحة الشخصية التي توفر للمستخدم إمكانية إضافة معلوماته الرئيسية في حسابه بالمنصة واستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لدعوة الاصدقاء للتواصل، وغيرها من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

وحول مساهمة الشركة في مساعدة الأعمال لتوفير خدماتها للصم وضعاف السمع، وما هي القطاعات التي تدعمها الحلول التكنولوجية للشركة، قال القدومي: "تمثل لغة الاشارة وسيلة تواصل هذه الفئة مع أفراد المجتمع ولذا يواجه الأشخاص من الصم وضعاف السمع تحديات في التواصل مع مزودى الخدمات بالقطاعات المختلفة نظراً لعدم انتشار هذه اللغة في المجتمع والأعمال. ولدى الشركة حلول تكنولوجية متطورة تدعم الأعمال في مختلف القطاعات العامة والخاصة مثل مجالات السياحة والطيران، القطاع الطبي، التعليم، القضاء وغيرها، على توفير خدماتها لفئة الصم وضعاف السمع بلغة الاشارة، والتي تشمل خدمة الخط الساخن للأعمال عبر منصة "ميرج للترجمة الفورية للغة الاشارة" والتي توفر موظف من فئة الصم وضعاف السمع أو من خبراء لغة الاشارة يستطيع تلبية كافة استفسارات ومتطلبات المتعاملين على مدار الساعة بلغة الاشارة للخدمات التي تقدمها هذه الجهة العامة أو الخاصة، بالإضافة إلى خدمة مترجم معتمد مخصص للعمل مع المراكز الخدمية للأعمال بكافة القطاعات لمساعدة الموظفين على التواصل مع المتعاملين بلغة الاشارة وأيضاُ دعم المتعاملين لتلقى خدمات هذه الجهات بلغة الاشارة بسهولة وفعالية.

وحول دور الشركة في خلق فرص عمل لأصحاب الهمم، أجاب: "دعم جهود وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو سياسة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم من خلال بيئات العمل المناسبة لهم يعتبر من أهم أولويات استراتيجية شركة ميرج، وتساهم خدمة الخط الساخن للأعمال في توفير فرص عمل للصم وضعاف السمع للعمل كموظفين خدمة عملاء للجهات العامة والخاصة بمختلف أعمالها، حيث يقوم الأصم بتقديم كافة المعلومات وتلبية متطلبات الصم وضعاف السمع بلغة الاشارة عبر المكالمات المرئية على منصة ميرج الذكية، كما نعمل على توفير فرص عمل لهذه الفئة في مجال التدريب وقياس جودة ترجمة لغة الاشارة والخدمات داخل الشركة وعملائها، علاوة على ذلك، لدى الشركة خطط واعدة لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تمكن أصحاب الهمم من العمل في المجالات المختلفة.

وتعتزم شركة "ميرج" إطلاق عدد من الحلول التكنولوجية المتخصصة لدعم فئة الصم وضعاف السمع في المنطقة، ومنها عدد من المنصات التعليمية والثقافية والترفيهية المتخصصة وغيرها من التقنيات المتطورة التي تعًزز التعاون والتكامل بين أفراد المجتمع.

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